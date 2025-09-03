España

Una cajera y una clienta se compinchan para no pagar la compra y son detenidas: este es el valor de los productos robados

Las dos mujeres han sido puestas bajo arresto domiciliario a la espera del juicio

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Cajera de supermercado (Freepik)
Cajera de supermercado (Freepik)

Dos mujeres, la cajera de un supermercado y una clienta, han sido arrestadas después de, supuestamente, poner en práctica un plan que les permitió llevarse a casa una gran cantidad de productos sin pagar. La detención, que tuvo lugar el pasado sábado 30 de agosto, se produjo en la ciudad italiana de Santa Maria Capua Vetere, en la provincia de Caserta.

Según informa el medio Corriere del Mezzogiorno, los investigadores, tras los primeros análisis, han destacado que la trabajadora del supermercado local no habría emitido los recibos correspondientes de numerosos productos que habían sido adquiridos por la clienta.

Así, gracias a este plan, habrían podido sustraer alimentos por un valor total de 255,28 euros. Tras detectar las prácticas en los controles de seguridad del establecimiento, ambas mujeres, de 39 años, fueron arrestadas por los Carabineros de la comisaría local y puestas bajo arresto domiciliario a la espera del juicio.

Una práctica que se repite

Al igual que ha ocurrido en el municipio italiano de Santa Maria Capua Vetere, en los últimos meses han tenido lugar arrestos similares en otros lugares del país por hechos parecidos. A principios de este año, un hombre de 58 años con “dificultades económicas” fue arrestado en Pésaro (Italia) después de haber robado comida en un supermercado en varias ocasiones.

Según los investigadores, una de las cajeras del establecimiento había sido su cómplice en una técnica consistente en realizar cancelaciones de compras y reversiones de pagos. Estas prácticas fueron descubiertas después de que el hombre realice una compra de cerca de 180 euros por la que no pagó absolutamente nada.

Una mujer con una bolsa
Una mujer con una bolsa de papel en un supermercado (Freepik)

Ya se habían detectado con anterioridad operaciones inusuales en la caja registradora, por lo que el personal de seguridad se mantuvo alerta e interceptó al cliente al salir del establecimiento. Tras pedirle el recibo, confirmaron que no se había generado ningún pago.

Estos hechos no solo se localizan en Italia: en Francia, una pareja de jóvenes fue detenida por un sistema similar. Ocurrió en la zona de Près d’Arènes, en Montpellier, y los implicados en el supuesto plan fueron una cajera del supermercado de 22 años, su pareja, de 20, y un vigilante de seguridad.

Según los investigadores y tal y como recogió el diario francés Midi Libre, el cliente solamente pagó 12 céntimos por una compra que ascendía a 948 euros y que contenía productos como videojuegos o botellas de alcohol. La cajera del supermercado habría manipulado de forma intencional el sistema de cobro y el vigilante de seguridad sería el encargado de desactivar los dispositivos de seguridad de estos bienes de alto valor.

Esta práctica no habría sido utilizada solamente una vez, sino que llevarían desarrollándola desde hacía un mes. Según el testimonio de la semana, el joven acudía al establecimiento cada semana y, tras pasar una compra de un valor de 50 euros, solo pagaba cantidades insignificantes.

Facua critica la subida del precio de los huevos en los supermercados.

Tras ser detenidos, se registraron sus domicilios y los investigadores hallaron allí una gran variedad de objetos adquiridos de esta forma, como una consola de videojuegos, un teclado de ordenador o un aspirador.

