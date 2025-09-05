Prime Video España: las 10 series que no te puedes perder el fin de semana

La historia de amor juvenil regresa a la plataforma. (Prime Video)

El catálogo de Prime Video España continúa renovándose con propuestas que buscan consolidar su posición en la competencia global del streaming, donde la plataforma ya supera los 200 millones de usuarios.

Entre sus producciones originales, destaca la película Sound of Metal, reconocida con dos premios Oscar en las categorías de Mejor Edición y Mejor Sonido, lo que refuerza la apuesta de Amazon Studios por contenidos de alta calidad.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Prime Video se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Las 10 series más populares en Prime Video España

El verano en que me enamoré, está basada en el exitoso libro escrito por Jenny Han que sigue la historia de Belly , una chica que mide su vida en los veranos que experimenta. (Prime Video)

1. El verano en que me enamoré

Una serie basada en el superventas del New York Times. En verano, Belly y su familia van a la casa de la playa de los Fisher en Cousins. Todos los veranos son iguales.. hasta que Belly cumple 16 años. Las relaciones se cuestionarán, se revelarán dolorosas verdades y Belly cambiará para siempre. Es el verano del primer amor, del primer desamor y del crecimiento: es el verano en que se pone guapa.

2. La lista final: Lobo negro (The Terminal List: Dark Wolf)

Antes de La lista final, el SEAL Ben Edwards se ve involucrado en una operación secreta de la CIA. Cuanto Ben más se adentre en situaciones donde no todo es blanco o negro, más difícil le resultará domar sus impulsos más oscuros. Todos tenemos dos lobos en nuestro interior, uno blanco y otro negro, que luchan por el control. ¿A cuál de los dos lobos alimentará Ben Edwards?

3. Cuenta atrás: La misión espacial Inspiration 4

Desde el entrenamiento hasta el aterrizaje, esta docuserie sigue a la misión espacial Inspiration4, la primera integrada en su totalidad por una tripulación civil.

4. La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

5. Butterfly

Un thriller cargado de acción que explora la tensión entre el deber y los lazos familiares. (Pelisiplo)

David Jung, un misterioso agente de inteligencia de Estados Unidos que se esconde en Corea del Sur, ve como su vida se desmorona cuando una terrible decisión de su pasado resurge para atormentarlo y se convierte en el objetivo de Rebecca, una joven asesina y de Caddis, la siniestra organización para la que esta trabaja.

6. Éramos Mentirosos (We Were Liars)

Un año después de que un accidente la dejara amnésica, Cadence (17 años), regresa a Beechwood, una isla cerca de Martha’s Vineyard, en busca de respuestas. Tres generaciones de la distinguida familia Sinclair se reúnen en su utopía veraniega, pero nadie habla del accidente, ni sus amigos de la infancia, “Los Mentirosos”, ni su primer amor, Gat, lo que la obliga a descubrir la verdad por sí misma.

7. La que se avecina Portugal (Vizinhos para Sempre)

Cuenta las vivencias de una comunidad de vecinos, localizada en el condominio Terraços do Glamour en los alrededores de Lisboa.

8. The Runarounds

Un grupo de recién graduados de preparatoria forman una banda con la esperanza de escapar del futuro mundano que les espera. Mientras buscan su gran oportunidad y un sueño casi imposible durante un verano, se enamoran y enfrentan problemas por el camino.

9. Maxton Hall: Un mundo entre nosotros (Maxton Hall - Die Welt Zwischen Uns)

La serie de romance que ha causado revuelo con las audiencias. (YT/Prime Video)

Ruby Bell, una estudiante becada, se convierte en testigo de un secreto explosivo en la escuela privada de Maxton Hall. Este inconveniente hará que James Beaufort, un heredero millonario tremendamente arrogante, se vea obligado a lidiar con ella. Y es que para bien o para mal, James está decidido a silenciarla, pero su enfrentamiento enciende una chispa inesperada entre ambos.

10. Aquí no hay quien viva

Roberto y Lucía están felices por mudarse al nuevo piso, pero desconocen la comunidad de vecinos que les espera. En la calle Desengaño, convivirán con sus vecinos un tanto peculiares. Por un lado, Marisa, Vicenta y Concha, tres jubiladas cotillas. Alicia y Belén, jóvenes desempleadas. El presidente y su familia. Una pareja gay del 1ºB. Y por otro lado, el portero que todo el día se queja.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Cuál es el lugar de Prime Video en el mercado del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en cientos de países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratuitos y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.