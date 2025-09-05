España

Feijóo reafirma su decisión de no acudir a la apertura del año judicial: “Me alegro de no estar presente allí”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, agradece al líder popular “no normalizar lo que no es normal”

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
La presidenta de la Comunidad
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. (Europa Press)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reafirmado este viernes su decisión de no acudir al acto de apertura del año judicial para asistir al inicio del curso político del PP de Madrid. “Me alegro de no estar presente allí“, ha manifestado desde el acto simultáneo celebrado en la localidad madrileña de Arganda del Rey.

Feijóo, que por primera vez desde que asumió la presidencia del partido no asiste al acto en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, se ha defendido de las acusaciones de deslealtad institucional afirmando que el jefe de la oposición “no tiene ninguna labor constitucional obligatoria” para estar presente.

El líder popular ha calificado de “bochorno” e “inmenso error” la presencia del fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. “Es un inmenso error que el fiscal general procesado se atreva a dar discursos diciendo que hay que cumplir las leyes y perseguir a los delincuentes, delante del tribunal que a lo mejor le va a juzgar”, ha afirmado. “No podemos mirar a otro lado. Me alegro de no estar presente allí”, ha sentenciado.

Después de que Moncloa haya afirmado que es una “grave desconsideración” que Feijóo plante al Rey, el líder del PP ha respondido que “quien falla al jefe del Estado es quien le abandona en Paiporta en plena DANA”, “quien no le manda ministros de jornada en sus viajes” o permite que “el jefe del Estado tenga que estar sentado al lado del fiscal procesado”. “Lo que es una total anomalía no podemos normalizarla”, ha añadido.

Asimismo, ha vuelto a calificar de “inmenso error” que en la semana en la que se inicia el curso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “haya difamado a jueces simplemente porque investigan a su familia”. Las declaraciones se referían a las palabras de Sánchez en varias entrevistas, desde donde ha criticado que “hay algunos jueces haciendo política y políticos haciendo Justicia”.

Ayuso agradece la ausencia de Feijóo en el Tribunal Supremo

Antes de la intervención de Feijóo ha tomado la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha agradecido a su presidente "no normalizar lo que no es normal. “Gracias por habernos elegido, somos más ordenados que muchos de los que te estaban intentando dar lecciones. Gracias por no normalizar lo que no es normal”, ha declarado la regidora madrileña.

Ayuso ha secundado las palabras de Feijóo y ha extendido su crítica al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a quien describe como “un ministro que está a la fuga” porque, según afirma, “se ha declarado abogado de todas las causas de corrupción que afecta al presidente del Gobierno”. “¿Es respeto mantener al fiscal que estando procesado hoy se pone a hablar al resto de la carrera judicial?, se ha preguntado Ayuso, para después criticar que el fiscal general del Estado “hable a quienes le van a a juzgar”. ”Es una falta de respeto a la Justicia”, ha añadido.

Temas Relacionados

PPMadridAlberto Nunez FeijooIsabel Diaz AyusoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un niño roba las propinas del cesto de un restaurante: la justicia persigue a la mujer que lo acompañaba

El menor iba acompañado de una mujer adulta que esperaba a que él cometiera el acto para después salir tras él

Un niño roba las propinas

Así es la habitación de Carlos Alcaraz: luminosa, minimalista y con un zapatero de deportivas como protagonista

El tenista de 22 años tiene un moderno dormitorio repleto de trofeos que hacen referencia a su esfuerzo en el mundo del deporte

Así es la habitación de

Copernicus rebaja a 336.345 las hectáreas quemadas en España durante los incendios del mes de agosto: un 7% menos de lo previsto

El 97 % de la superficie afectada corresponde a Galicia, Castilla y León y Extremadura

Copernicus rebaja a 336.345 las

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna

La peculiar historia de Gus y Fred, un perro con ansiedad por separación y un muñeco de apoyo emocional

El lomito logró controlar su angustia al interactuar con una figura humana artificial tras fracasar en múltiples intentos con medicamentos y otros métodos tradicionales

La peculiar historia de Gus
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fiscal general, en la

El fiscal general, en la apertura del año judicial más polémico: “Soy consciente de las singulares circunstancias de mi intervención. Estoy aquí porque creo en la Justicia”

Detenido en Castelldefels un violador en serie que agredía a sus víctimas disfrazado

Un profesor que estuvo 30 años de interino recibirá una indemnización de 44.000 euros por su cese tras no haber superado las pruebas de estabilización

Un Inspector Jefe de la Policía explica la diferencia entre una sanción económica y un delito por tráfico de hachís: “Como mínimo son 600 euros”

Albares defiende excluir al equipo israelí de La Vuelta ciclista, como ya se hizo con Rusia: “Serviría para enviar un mensaje”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Una abuela se niega a pagar sus facturas de luz porque le obligan a hacerlo por internet: “Cuando llegas a cierta edad te conviertes en insignificante”

La CNMV autoriza la OPA hostil de BBVA sobre Banco Sabadell

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Alcaraz busca cambiar su historia

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio

Conor McGregor y su pasado como futbolista antes de triunfar en la UFC: era el goleador del equipo