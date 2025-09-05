España

Dimite la número dos del Gobierno de Reino Unido señalada por evasión fiscal en la compra de una vivienda

La viceprimera ministra británica reconoció este hecho y lo atribuyó a un “asesoramiento legal erróneo”. Asegura que notificó a Hacienda su disposición a abonar los impuestos pendientes

La vicepresidenta del Gobierno de Reino Unido, Angela Rayner. (REUTERS/Toby Melville)

La viceprimera ministra del Gobierno de Reino Unido y secretaria de Vivienda, Angela Rayner, ha dimitido este viernes tras reconocer que evadió impuestos en la compra de una vivienda. Según una información revelada por el diario británico The Telegraph, la ‘número dos’ del Gobierno de Keir Starmer pagó un impuesto inferior al que correspondía por la compra de una vivienda valorada en 920.000 euros, lo que le permitió ahorrar 46.000 euros en tributos. La hasta ahora titular de Vivienda lo atribuyó a un "mal asesoramiento fiscal" e insistió que, en cuanto fue conocedora de este error, notificó a Hacienda su disposición a abonar los impuestos pendientes.

Rayner le ha trasladado su decisión al primer ministro en una carta en la que “lamenta profundamente” su decisión de no buscar asesoramiento fiscal especializado adicional y ha sumido “toda la responsabilidad por este error”. Según una información de la agencia de noticias PA, el premier británico le respondió a Rayner que “seguirá siendo una figura importante en nuestro partido”, aunque dejará de ser la líder adjunta del Partido Laborista.

La dimisión de Rayner ha coincidido con un acto político del partido populista Reform UK en la ciudad de Birmingham. Como era de esperar, su líder, Nigel Farage, con una amplia sonrisa, ha celebrado la salida de Rayner  y ha vaticinado que “provocará divisiones” en el Partido Laborista. “¿Qué tal, Keir? Rayner ha dimitido. Los estamos derribando uno a uno”, ha añadido.

La polémica se originó cuando medios británicos revelaron que Rayner declaró su nuevo piso en Hove en calidad de primera vivienda, en lugar de declararla como segunda, lo que le permitió pagar solo 35.000 euros en impuesto municipal, en lugar de los 80.650 euros que correspondían.

Usó dinero de subvenciones a su hijo discapacitado

El origen de los fondos utilizados para la compra de su primer piso complica la situación. La propia Rayner explicó que su hijo, nacido prematuramente, recibió una indemnización en 2020 tras las complicaciones sufridas durante el nacimiento y la atención posterior del hijo de Rayner en 2008. La indemnización obtenida fue depositada en un fideicomiso en favor del menor, al que tanto Rayner como su pareja transfirieron además el 25% de la propiedad del piso compartido en Manchester.

El hecho de que el beneficiario de la casa fuese su hijo menor de 18 años no permite que el nuevo piso esté considerado como su vivienda principal, ya que la legislación de este país sigue considerando a efectos fiscales que la vivienda es propiedad de Rayner. La titular de vivienda ha sido criticada además por querer ahorrar impuestos cuando, sus planes en la cartera pasaban por aumentar los impuestos a los propietarios en el presupuesto de otoño.

