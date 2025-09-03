España

El juez Peinado adelanta al 10 de septiembre la declaración de Begoña Gómez y pide a Moncloa todos sus correos desde 2018

Una vez verificados, el magistrado ordena su remisión a la UCO para su análisis

Begoña Gómez en la Asamblea
Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid. (Europa Press)

La investigación judicial sobre la presunta malversación en la contratación de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa ha dado un nuevo giro, después de que el juez Juan Carlos Peinado solicitara a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno la entrega de todos los correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta oficial asignada a la esposa del presidente del Gobierno desde julio de 2018. Esta medida, adoptada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, busca ahondar en las comunicaciones mantenidas por la esposa de Pedro Sánchez en el periodo en que se investigan posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.

El requerimiento judicial especifica que la Secretaría General de Presidencia del Gobierno debe remitir al juzgado copia íntegra de los mensajes electrónicos gestionados por Begoña Gómez desde el 11 de julio de 2018 hasta la fecha actual. “A la vista del oficio recibido por la Secretaría General de Presidencia del Gobierno con el informe adjunto de la Unidad de Tecnologías de la Información y las comunicaciones de la Presidencia del Gobierno, requiérase a la Secretaría General (...) para que remita a este juzgado copia de los correos electrónicos recibidos y enviados desde dicha cuenta asignada a Begoña Gómez, desde el 11 de julio de 2018 hasta el día de la fecha”, dice el juez en una de las providencias conocidas este miércoles.

Aldama desvinculó a Begoña Gómez del rescate de Air Europa en un audio a Koldo García

Asimismo, el juez ordena que, una vez verificados, “remítanse dichos correos a la UCO para su análisis e informe al Juzgado”. Esta decisión se produce tras recibir un informe de la Unidad de Tecnologías de la Información y las comunicaciones de la Presidencia del Gobierno, que respondía a una consulta previa del magistrado sobre la existencia de una cuenta oficial a nombre de Gómez.

Adelanta la declaración de Gómez un día antes

En paralelo, el juez Peinado ha decidido adelantar la declaración de Begoña Gómez como investigada. Inicialmente prevista para el 11 de septiembre, la comparecencia se celebrará finalmente el 10 de septiembre a las 12:00 horas. Esta modificación responde a la solicitud de la defensa de Gómez, representada por el exministro Antonio Camacho, quien comunicó al juzgado la imposibilidad de asistir en la fecha original debido a otra citación judicial en Tenerife. Ese mismo día también está citada como investigada Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa.

El magistrado ha acordado nuevas diligencias en relación con Cristina Álvarez, imputada junto a Begoña Gómez por un presunto delito de malversación. Entre las medidas adoptadas, Peinado ha solicitado a Moncloa que informe sobre las personas que han ocupado el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno desde el 11 de julio de 2018, fecha en la que Álvarez fue nombrada como personal eventual para desempeñar el puesto de Directora de Programas del Gabinete de Presidencia del Gobierno. Además, el juez requiere información detallada sobre quienes “han venido autorizando, aprobando y/o ordenando el pago de las retribuciones percibidas” por la asesora desde su nombramiento.

La reactivación de esta línea de investigación por parte del juez Peinado se produjo en agosto, después de que el Tribunal Supremo archivara su petición de investigar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en relación con la contratación de Cristina Álvarez. El magistrado fundamentó la continuación de las pesquisas en el auto dictado el 12 de junio por la Audiencia de Madrid, que avaló la investigación por un posible delito de malversación vinculado a las gestiones de la asesora en la cátedra dirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

