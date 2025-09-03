Al menos tres muertos y 20 heridos tras el descarrilamiento de un tranvía funicular en Lisboa

Tranvía 28, en Lisboa (Shutterstock).

Al menos tres personas han muerto y 20 han resultado heridas este miércoles en Lisboa después de que el tranvía funicular de Gloria descarrilara y chocara contra un edificio en pleno centro de la capital portuguesa. El vehículo, con capacidad para 42 pasajeros, quedó completamente destrozado tras volcar en la empinada cuesta junto a la Avenida da Liberdade.

Según informó la directora de Protección Civil, Margarida Castro Martins, cinco de los heridos están graves, dos de ellos en estado crítico, y otros cinco presentan lesiones leves. Varias personas permanecen atrapadas entre los restos del transporte.

Las primeras informaciones apuntan a que el funicular no viajaba lleno en el momento del accidente. La mayoría de los heridos son turistas que utilizaban este medio para subir hasta el Barrio Alto, una de las zonas más concurridas de la ciudad.

Imagen del tranvía destruido y rodeado de humareda tras el descarrilamiento y la posterior colisión contra un edificio (@questiona_te / X)

Aunque la Policía y los Bomberos de Lisboa señalaron inicialmente que no había constancia de víctimas mortales, Protección Civil confirmó poco después la cifra de fallecidos. “Lo que podemos decir en este momento es que hay varias víctimas, no tenemos conocimiento de ninguna muerte, pero acabamos de llegar a la escena”, había declarado en un primer momento Paulo Sousa, jefe de turno de la Brigada de Bomberos, en declaraciones a Reuters.

Imágenes compartidas en la red social X muestran el convoy destrozado en la parte baja de la calle, rodeado de una densa humareda y de personas intentando evacuar la zona.

*Noticia en ampliación