España

5 flores para cultivar este otoño y llenar tu casa y jardín de color: resistentes, fáciles y llenas de vida

El entretiempo está a la vuelta de la esquina y con él llegan estas floraciones que harán de tu hogar uno más acogedor

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
5 flores para cultivar este
5 flores para cultivar este otoño en tu casa y jardín. (Adobe Stock)

El verano se termina y llega una de las épocas más bonitas del año. El otoño, aunque no se caracterice por sus colores vibrantes como la primavera, puede gozar de flores que lo hacen un poco más bonito y animado. Es por eso por lo que aquí hay una lista de cinco flores que puedes cultivar tanto en tu casa como en tu jardín para aportarle al hogar un toque de color y alegrar la vista cada vez que pases o tengas visitas.

Uno de los colores más significativos del otoño es el ámbar, que alude a las hojas caídas según caminamos por la calle, y que aporta al ambiente misterio y tranquilidad. Sin embargo, estas flores son de numerosos colores, pues nunca está de más que el entorno goce de la alegría de los rosas o los naranjas.

Crisanteno

Crisanteno (Imagen Ilustrativa Infobae)
Crisanteno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocidos por su floración abundante y vistosa, los crisantemos son una excelente opción para embellecer el jardín en otoño. Aunque no requieren cuidados complicados, prefieren suelos fértiles, bien aireados y con un pH ligeramente ácido. No toleran bien el viento fuerte, pero son bastante resistentes en general. Florecen durante el otoño y prosperan con temperaturas templadas, entre los 13 y 18 °C. Si se cultivan en interiores, lo ideal es ubicarlos en un lugar fresco y con buena ventilación, ya que el calor excesivo puede afectarles negativamente.

Caléndula

Caléndula. (Adobe Stock)
Caléndula. (Adobe Stock)

De origen exótico, la caléndula lleva siglos adaptada al clima europeo. Es una planta anual que florece desde junio hasta bien entrado el otoño, incluso hasta noviembre. Resistente y agradecida, destaca por sus flores dobles de un vibrante tono amarillo-anaranjado. Además de su belleza, es famosa por sus múltiples propiedades medicinales: es antiinflamatoria, antiséptica, cicatrizante, calmante, fungicida y antibiótica. Eso sí, su uso no se recomienda durante el embarazo o la lactancia.

Se utiliza en infusiones, ungüentos y cremas naturales. Tras su floración, es posible recolectar sus semillas secas para replantar en la próxima temporada. Un valor añadido es su utilidad en el huerto: mejora el suelo, ahuyenta insectos dañinos y atrae polinizadores como abejas y otros melíferos.

Hortensia

Un botón de hortensias (Pixabay)
Un botón de hortensias (Pixabay)

Procedente de Asia, la hortensia se ha ganado un lugar privilegiado en jardines de todo el mundo gracias a su espectacular floración. Florece desde el verano hasta principios de octubre, justo antes de que bajen las temperaturas. Agradece los suelos húmedos, por lo que las lluvias otoñales le vienen de maravilla. Es una planta que requiere bastante riego, especialmente si se cultiva en climas secos. Sus flores, grandes y llamativas, convierten cualquier rincón en un espectáculo de color.

Áster

Áster, flor. (Adobe Stock)
Áster, flor. (Adobe Stock)

El áster empieza a florecer al final del verano y puede mantenerse activo durante todo el otoño e incluso parte del invierno, gracias a su resistencia al frío. Es una planta muy versátil, ideal para combinar con otras especies, y su apariencia silvestre añade frescura y alegría a cualquier composición floral. Su nombre proviene del latín y significa “estrella”, en alusión a la forma de sus pétalos finos y puntiagudos. Originario de Europa, especialmente de Alemania, el áster es una planta perenne o bianual, con tallos herbáceos. A lo largo de los años, ha sido rodeado de un halo mágico, considerándose una flor con encanto especial.

Pensamiento

Flor pensamiento, una planta ornamental
Flor pensamiento, una planta ornamental reconocida por sus pétalos coloridos y su simbolismo asociado al recuerdo y la reflexión. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando llega el otoño, los pensamientos se convierten en protagonistas de balcones y jardines. Esta flor, ideal para climas templados, se adapta perfectamente a esta estación. No exige grandes cuidados y ofrece una amplia variedad de tamaños y colores. Un consejo útil es retirar con regularidad las flores marchitas para estimular un crecimiento más fuerte y mejorar su apariencia. Gracias a su resistencia y su colorido, los pensamientos son una opción ideal para llenar de vida macetas, jardineras o parterres en esta época del año.

Temas Relacionados

PlantasJardínJardineríaFloresEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Una cajera y una clienta se compinchan para no pagar la compra y son detenidas: este es el valor de los productos robados

Las dos mujeres han sido puestas bajo arresto domiciliario a la espera del juicio

Una cajera y una clienta

Un médico recomienda usar medias de compresión en los viajes para reducir el riesgo de sufrir trombos: “Son cada vez más frecuentes, incluso en gente joven”

El doctor José Manuel Felices dar tres consejos para evitar esta afección que puede derivar en un ictus o un infarto

Un médico recomienda usar medias

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de septiembre

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

El precio más bajo de

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica cómo saber si una persona es un policía de incógnito o te está estafando

Francisco Rius (@metodorius), Inspector Jefe de la Policía Nacional, ha explicado como identificarlo

Un Inspector Jefe de la

Joaquín Sánchez y Susana Saborido se sinceran y cuentan con qué famosos harían un trío: “¿Y qué hago yo cuando estemos los tres?”

La pareja ha acudido como invitada a ‘El Hormiguero’ para presentar la nueva temporada de ‘Emparejados’, el espacio que capitanean juntos

Joaquín Sánchez y Susana Saborido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un Inspector Jefe de la

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica cómo saber si una persona es un policía de incógnito o te está estafando

Así funciona la “estafa de los likes”, el nuevo método del que advierte la Policía Nacional: “Solo te quedarán deudas”

La Justicia confirma el desahucio de una familia con un menor con un 76% de discapacidad pese a su situación de vulnerabilidad

Cinturones, tejidos y cremalleras: Marlaska licita un contrato de 3,3 millones de euros para que los presos hagan los uniformes de los funcionarios de prisiones

Los bosques europeos, al límite: los incendios y las sequías ponen en riesgo la neutralidad climática de la Unión Europea

ECONOMÍA

El precio más bajo de

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de septiembre

Esto es lo que pasa si te pagan las horas extras como incentivos, según un abogado: “Te puede beneficiar”

Cambio de euro a dólar hoy 3 de septiembre: cómo está la cotización y previsiones

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no se puede negar a adaptar tu horario para el cuidado de tu hijo”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

DEPORTES

Jorge de Frutos y la

Jorge de Frutos y la llamada de la selección española: el cuarto jugador del Rayo Vallecano y el segundo segoviano en vestir La Roja

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”