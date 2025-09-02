Sánchez viajará a París para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios con Macron, Starmer y Zelenski

Volodimir Zelensky y Pedro Sánchez, en una imagen de archico en Moncloa. (Europa Press)

El próximo jueves, París reunirá a los principales líderes europeos en un nuevo encuentro de la Coalición de Voluntarios, donde se evaluarán los avances en las garantías de seguridad para Ucrania y la estrategia conjunta frente a Rusia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en esta cita, que se desarrollará entre las 10.30 y las 12.30 horas, según ha informado Moncloa.

La reunión, presidida por el mandatario francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, contará también con la presencia del presidente ucraniano Volodimir Zelenski. El formato será híbrido, con algunos líderes presentes en la capital francesa y otros conectados por videoconferencia, según detalló la presidencia francesa.

Los gobiernos de 26 de los 27 países miembro de la Unión Europea han suscrito sin Hungría un mensaje en el que respaldan la iniciativa de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero en el que avisan también de que son los ucranianos quienes tiene "el derecho a elegir su propio destino" y reivindican las sanciones contra Rusia. (Fuente: EBS/GOB UCRANIA/KREMLIN/EUROPAPRESS)

El principal objetivo del encuentro será analizar el trabajo realizado en las últimas semanas en torno a las garantías de seguridad para Ucrania, así como “nuestra estrategia colectiva de presión sobre Rusia”, tal como han explicado desde el Gobierno español. De acuerdo con el Elíseo, los participantes también examinarán las consecuencias derivadas de la postura de Rusia, que, según la presidencia francesa, “se obstina en rechazar la paz”.

Aumento de la presión sobre Rusia

La cita representa un nuevo paso en la coordinación internacional para respaldar a Ucrania y presionar a Rusia, en un contexto marcado por la persistencia del conflicto y la búsqueda de mecanismos efectivos de seguridad colectiva.

En la antesala de la reunión, Macron mantuvo una conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para coordinar posiciones. El presidente francés subrayó en su cuenta de X que se abordará la actitud de Rusia, “que persiste en su guerra de agresión y rechaza la paz”. Además, expresó su confianza en que “avanzaremos con nuestros socios junto con la OTAN para definir garantías de seguridad robustas para Ucrania”.

Durante el Consejo de Ministros franco-alemán celebrado en Tolón el pasado viernes, Macron ya había advertido que la falta de respuesta del presidente ruso Vladimir Putin al compromiso de negociar con Zelenski, asumido ante el expresidente estadounidense Donald Trump, “no puede quedar sin respuesta”. En ese contexto, anticipó que solicitarán al presidente estadounidense la imposición de “sanciones primarias y secundarias” a Rusia para forzar la apertura de negociaciones.

La Coalición de Voluntarios, integrada por 30 países, en su mayoría europeos, se prepara para consolidar el trabajo de los jefes de Estado Mayor en materia de garantías de seguridad. Según coincidieron Macron y el canciller alemán Friedrich Merz, la primera de esas garantías sería un “Ejército ucraniano robusto”, tanto en efectivos como en formación y armamento. A este componente se sumarían “fuerzas de reaseguro” de los Estados de la coalición, que podrían desplegarse en territorio ucraniano en caso de alcanzarse un acuerdo de paz, así como otras fuerzas de apoyo ubicadas en países vecinos.

Los líderes de la Coalición de Voluntarios para la seguridad de Ucrania se reunieron de manera virtual hace tres semanas, dos días antes de la cumbre entre Estados Unidos y Rusia celebrada sin éxito en Alaska.