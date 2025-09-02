España

Sánchez viajará a París para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios con Macron, Starmer y Zelenski

La cita representa un nuevo paso en la coordinación internacional para respaldar a Ucrania y presionar a Rusia, en un contexto marcado por la persistencia del conflicto y la búsqueda de mecanismos efectivos de seguridad colectiva

Pilar Araque Conde

Por Pilar Araque Conde

Guardar
Volodimir Zelensky y Pedro Sánchez,
Volodimir Zelensky y Pedro Sánchez, en una imagen de archico en Moncloa. (Europa Press)

El próximo jueves, París reunirá a los principales líderes europeos en un nuevo encuentro de la Coalición de Voluntarios, donde se evaluarán los avances en las garantías de seguridad para Ucrania y la estrategia conjunta frente a Rusia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en esta cita, que se desarrollará entre las 10.30 y las 12.30 horas, según ha informado Moncloa.

La reunión, presidida por el mandatario francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, contará también con la presencia del presidente ucraniano Volodimir Zelenski. El formato será híbrido, con algunos líderes presentes en la capital francesa y otros conectados por videoconferencia, según detalló la presidencia francesa.

Los gobiernos de 26 de los 27 países miembro de la Unión Europea han suscrito sin Hungría un mensaje en el que respaldan la iniciativa de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero en el que avisan también de que son los ucranianos quienes tiene "el derecho a elegir su propio destino" y reivindican las sanciones contra Rusia. (Fuente: EBS/GOB UCRANIA/KREMLIN/EUROPAPRESS)

El principal objetivo del encuentro será analizar el trabajo realizado en las últimas semanas en torno a las garantías de seguridad para Ucrania, así como “nuestra estrategia colectiva de presión sobre Rusia”, tal como han explicado desde el Gobierno español. De acuerdo con el Elíseo, los participantes también examinarán las consecuencias derivadas de la postura de Rusia, que, según la presidencia francesa, “se obstina en rechazar la paz”.

Aumento de la presión sobre Rusia

La cita representa un nuevo paso en la coordinación internacional para respaldar a Ucrania y presionar a Rusia, en un contexto marcado por la persistencia del conflicto y la búsqueda de mecanismos efectivos de seguridad colectiva.

En la antesala de la reunión, Macron mantuvo una conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para coordinar posiciones. El presidente francés subrayó en su cuenta de X que se abordará la actitud de Rusia, “que persiste en su guerra de agresión y rechaza la paz”. Además, expresó su confianza en que “avanzaremos con nuestros socios junto con la OTAN para definir garantías de seguridad robustas para Ucrania”.

Durante el Consejo de Ministros franco-alemán celebrado en Tolón el pasado viernes, Macron ya había advertido que la falta de respuesta del presidente ruso Vladimir Putin al compromiso de negociar con Zelenski, asumido ante el expresidente estadounidense Donald Trump, “no puede quedar sin respuesta”. En ese contexto, anticipó que solicitarán al presidente estadounidense la imposición de “sanciones primarias y secundarias” a Rusia para forzar la apertura de negociaciones.

La Coalición de Voluntarios, integrada por 30 países, en su mayoría europeos, se prepara para consolidar el trabajo de los jefes de Estado Mayor en materia de garantías de seguridad. Según coincidieron Macron y el canciller alemán Friedrich Merz, la primera de esas garantías sería un “Ejército ucraniano robusto”, tanto en efectivos como en formación y armamento. A este componente se sumarían “fuerzas de reaseguro” de los Estados de la coalición, que podrían desplegarse en territorio ucraniano en caso de alcanzarse un acuerdo de paz, así como otras fuerzas de apoyo ubicadas en países vecinos.

Los líderes de la Coalición de Voluntarios para la seguridad de Ucrania se reunieron de manera virtual hace tres semanas, dos días antes de la cumbre entre Estados Unidos y Rusia celebrada sin éxito en Alaska.

Temas Relacionados

Pedro SánchezUcraniaEmmanuel MacronKeir StarmerVolodímir ZelenskiFranciaReino UnidoRusiaVladimir PutinPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Carlos III y el príncipe Harry podrían llegar a una tregua “pacífica” la semana que viene: “El rey quiere que esto se resuelva”

Según ha desvelado a la cadena GB News Grant Harrold, mayordomo del entonces príncipe de Gales entre 2004 y 2011, el monarca quiere que la disputa se resuelva

Carlos III y el príncipe

Jubilaciones anticipadas: esto es lo que puede descontarte la Seguridad Social de tu pensión aunque tengas más de 38 años cotizados

Si decides retirarte antes de alcanzar la edad de jubilación, tu subsidio nunca podrá superar la pensión máxima de 3.267,60 euros mensuales distribuidos en 14 pagas

Jubilaciones anticipadas: esto es lo

Una mujer pide en un restaurante que le carguen el móvil y le cobran 1 euro: “Creo que con esto hemos tocado fondo”

La polémica se suma al malestar por los precios del verano en Italia, donde cobran desde las tumbonas en la playa hasta un simple enchufe para el teléfono

Una mujer pide en un

Los multimillonarios aumentan en España y acumulan más riqueza: son casi el doble en diez años y con un 9% más de patrimonio

En 2023, el valor medio entre los declarantes del Impuesto de Patrimonio y la recaudación alcanzaron máximos históricos, con un 57,7% más de ingresos fiscales que el año anterior

Los multimillonarios aumentan en España

Qué ver esta noche en Disney+ España

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Disney+, que busca seguir gustando a los usuarios

Qué ver esta noche en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La estafa del falso cazatalentos:

La estafa del falso cazatalentos: la Policía advierte del engaño que pone en riesgo a los menores en internet

Salvador Illa y Carles Puigdemont se reúnen en Bruselas a puerta cerrada durante una hora y media

El Gobierno insiste en que habrá encuentro “con absoluta normalidad” entre Sánchez y Puigdemont pero evita concretar una fecha

Las comunidades del PP rechazan en bloque la quita de deuda: “Es una operación política para que Sánchez aguante una semana más”

Un mecánico explica cuál es el principal fallo al que se enfrentan los motores diésel: “Se detecta por el sonido”

ECONOMÍA

Jubilaciones anticipadas: esto es lo

Jubilaciones anticipadas: esto es lo que puede descontarte la Seguridad Social de tu pensión aunque tengas más de 38 años cotizados

Los multimillonarios aumentan en España y acumulan más riqueza: son casi el doble en diez años y con un 9% más de patrimonio

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

El caso del CEO de Nestlé aplicado al día a día: ¿pueden despedirme por tener una relación sentimental con un compañero de trabajo o un superior? Qué dice la ley

Un analista inmobiliario alerta a España por la situación de la vivienda: “Hasta 38 familias compiten por una casa”

DEPORTES

El ciclista español Juan Ayuso

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”

El ex jefe de la Fórmula 1 carga contra Hamilton: “Es más probable que el safety-car gane una carrera a que sea campeón”