Mediaset revela su dupla de presentadores para ‘¡Vaya fama!’, el sustituto de ‘Socialité’ en Telecinco

María Verdoy, en 'Socialité'. (Mediaset España)

¡Vaya fama!, el nuevo formato del corazón para el fin de semana en Telecinco, está a punto de arrancar su andadura. La cadena de Mediaset España ha anunciado este lunes la fecha de estreno y los nombres de los dos presentadores que conducirán el programa sustituto de Socialité.

El debut de ¡Vaya fama! está previsto para este sábado 6 de septiembre a las 13:15 horas, con emisiones también los domingos en el mismo horario, justo antes de la primera edición de Informativos Telecinco Fin de Semana.

El nuevo programa de entretenimiento y actualidad sobre famosos, que ocupa el hueco dejado por Socialité tras su cancelación, está producido en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia). La gran incógnita hasta ahora era quién presentaría el espacio y, tras varios rumores y apuestas, finalmente se ha resuelto el misterio a pocos días del estreno: Cristina Lasvignes y Fran Ramírez serán los encargados de conducir la nueva apuesta de la cadena para este curso televisivo.

Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, en una fotografía promocional. (Mediaset España)

Nuevas caras

Cristina Lasvignes, reconocida por su reciente labor al frente de El diario de verano, donde ha sustituido a Jorge Javier Vázquez durante la temporada estival, continuará vinculada a Telecinco como principal rostro de ¡Vaya fama!. La presentadora madrileña, de 47 años, se impuso a otras candidatas que sonaban como Carmen Alcayde, Sonia Ferrer y Patricia Pérez, consolidando su posición tras el respaldo recibido por parte de Mediaset España.

Junto a Lasvignes estará Fran Ramírez, quien afronta su primer proyecto como presentador en la televisión nacional tras su experiencia en Aragón Televisión, donde condujo espacios como Aragón es Ohio y Agujero de gusano. Ramírez también ha desarrollado su carrera en radio, participando en programas de humor en Onda Cero y Aragón Radio, y es coautor de la web satírica ‘Errado de Aragón’.

La producción de ¡Vaya fama! corre a cargo de Cuarzo Producciones, filial de Banijay Iberia, que ha diseñado un formato centrado en la actualidad de los famosos, con un tono ácido, irreverente y divertido. El programa pretende diferenciarse dentro del género de corazón, apostando por una mirada más desenfadada y cercana a la sátira, según ha adelantado Mediaset España.

En este contexto, ¡Vaya fama! se enfrentará a una competencia consolidada en la franja. Por un lado, La ruleta de la suerte (Antena 3) se mantiene como líder indiscutible del mediodía y uno de los programas más vistos de la televisión, mientras que DCorazón (La 1), presentado por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, ha logrado recientemente uno de sus mejores datos del verano, con un 11,1% de cuota de pantalla y 612.000 espectadores.