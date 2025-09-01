España

De turista a millonario: un hombre encuentra un diamante de casi ocho quilates en un parque

El hallazgo se produjo en el Crater of Diamonds State Park, en Arkansas, un espacio natural donde los visitantes pueden quedarse con las piedras preciosas que hallen

Clara Arias

Por Clara Arias

Julien Navas muestra el diamante
Julien Navas muestra el diamante de 7.46 quilates que encontró en un parque estatal de Arkansas (Arkansas State Parks)

Lo que empezó como un viaje de ocio terminó transformándose en una fortuna inesperada. Julien Navas, un turista francés que visitaba Estados Unidos, encontró un diamante de 7,46 quilates en el Crater of Diamonds State Park, en el estado de Arkansas. La sorprendente piedra preciosa, con un característico tono marrón, ha convertido su aventura en una historia única e imposible de olvidar.

El hallazgo tuvo lugar durante una excursión en la que Navas, provisto únicamente de un sencillo kit para buscar diamantes, dedicó varias horas a excavar y tamizar tierra en la zona habilitada del parque. La paciencia dio sus frutos: entre sus manos apareció una gema que, por su tamaño y color, se considera extraordinaria.

De un lanzamiento espacial a una búsqueda de tesoros

El periplo de Julien Navas comenzó con un plan muy distinto. Su intención inicial era asistir al despegue del cohete Vulcan Centaur desde Cabo Cañaveral, en Florida. Tras disfrutar de la experiencia, decidió continuar explorando otras maravillas de Estados Unidos. Fue entonces cuando se topó con el Crater of Diamonds State Park, un lugar peculiar donde cualquier visitante puede buscar piedras preciosas y quedarse con lo que encuentre.

Este parque estatal, situado en Murfreesboro (Arkansas), es único en el mundo. Se trata de un antiguo cráter volcánico convertido en un campo abierto en el que los visitantes pueden excavar libremente. Aunque lo habitual es que los turistas se marchen con pequeños recuerdos, cuarzos o rocas interesantes, de vez en cuando alguien tiene la suerte de descubrir un diamante.

Un hallazgo con valor sentimental y económico

Los expertos señalan que diamantes de entre 2 y 3 quilates pueden alcanzar precios de entre 4.000 y 7.000 dólares en el mercado. Aquellos que rondan los 3 a 5 quilates se sitúan en una horquilla de entre 7.000 y 15.000 dólares. Sin embargo, piedras superiores a los 7 quilates, especialmente si presentan colores poco habituales, pueden llegar a alcanzar valores millonarios.

Aun así, Navas ha decidido no poner su diamante a la venta. Lejos de convertirlo en una operación económica inmediata, ha optado por darle un valor familiar y emocional. Su intención es cortar y pulir la piedra para después convertirla en una joya destinada a su esposa y a su hija. De esta forma, transformará un hallazgo fortuito en un legado que trascenderá generaciones.

Un parque que despierta la imaginación

El Crater of Diamonds State Park atrae cada año a miles de visitantes deseosos de vivir la experiencia de buscar tesoros. Más allá de la posibilidad de encontrar gemas valiosas, lo que realmente cautiva es la emoción de excavar y la incertidumbre de lo que puede aparecer bajo la tierra. La mayoría de quienes acuden se marchan con piedras comunes o simples recuerdos, pero todos comparten la ilusión de la búsqueda.

Noticias del día 01 de septiembre del 2025.

El hallazgo de Julien Navas refuerza esa mística. Su historia demuestra que, aunque sea improbable, los sueños pueden materializarse en los lugares más inesperados. Y que, en ocasiones, la suerte sonríe a quienes se atreven a vivir experiencias nuevas.

<br>

