Un experto en jardinería revela los trucos para recuperar las plantas después de las vacaciones

Con el final de las vacaciones también llega la vuelta a casa y con ello, el momento de comprobar el estado de las plantas después de unos días o varias semanas sin tener el cuidado diario. La falta de riego, el calor o la poca ventilación del hogar son algunos de los principales problemas para que la vegetación de interior resista, pero no los únicos.

El color de la hoja, el tallo o la existencia o no de algún insecto son pistas de qué acción hay que realizar para que la planta se recupere. El experto en jardinería y florista, conocido en Instagram como @elchicoplantas, da una serie de trucos para saber actuar en función de cada caso.

Hojas amarillas, marrones o negras

“En el mejor de los casos” te encontrarás con las hojas marrones, comenta el experto. Esto es porque se han secado, ya sea por el exceso de calor o por la falta de riego. En este caso, el experto recomienda quitar todo lo que ya no tiene vida y recuperar el cuidado habitual de la planta.

En el lado opuesto están las hojas amarillas, que son sinónimo de un exceso de agua. Habrá que “espaciar el riego” y quitar las hojas dañadas con la ayuda de una tijera o cuchillo, de forma que no se dañe el resto de la maceta. En cambio, las hojas negras son indicativo de que hay “pudrición por exceso de riego”. Todo el sistema de la planta está afectado y no se puede recuperar.

Si lo que se ve en la planta es una hoja descolorida por partes y con unos puntos marrones, se trata de la ‘cochinilla lapa’ que es un bicho que aparece por falta de ventilación en la vivienda. “Hay que quitarlas con la ayuda de una servilleta” y volver al cuidado habitual.

Los trucos para saber si un árbol sigue vivo

En el caso de los árboles, en los que la hoja no da toda la información se puede acudir al tronco para verificar si sigue vivo o no. La forma de hacerlo es haciendo una pequeña incisión en el tronco y ver si sale savia.

Si al realizar el corte se ve en marrón “es que no hay nada vivo”. El consejo del experto es ir haciendo incisiones hasta llegar a la base del tronco, si en ese punto sigue marrón no hay nada que hacer. En el caso de que al hacer el corte esté verde, lo recomendado es cortar el tronco en ese punto y dejar crecer la planta.

Una vez las vacaciones llegan a su fin es momento de retomar también el cuidado de las plantas que se han podido ver descuidadas. Estos trucos son de gran utilidad para los casos más comunes y generales para volver a tener el hogar lleno de vegetación viva.