Descubren restos óseos humanos de un antiguo cementerio del siglo XIX en las obras de un parking subterráneo en pleno centro de Madrid

Decenas de restos óseos humanos han sido descubiertos en las obras de un parking subterráneo que se está construyendo en el distrito madrileño de Chamberí. El hallazgo, que se ha producido en el marco de una excavación arqueológica impulsada por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficinal del Español de la Comunidad de Madrid, podría corresponderse, según los primeros análisis, a cuerpos inhumanos en el siglo XIX en el antiguo Cementerio General del Norte.

El proyecto de la construcción del parking subterráneo, que dotará a la zona de más de 130 plazas de aparcamiento en cuatro niveles, se ubica en el número 8 de la calle Arapiles. Este área se encuentra dentro de la Zona Arqueológica del Recinto Histórico de Madrid, por lo que, según el Gobierno regional, la intervención se ha realizado “con una metodología arqueológica al uso”.

Con respecto a los restos óseos hallados, podrían haber formado parte de una fosa común u osario, que eran estructuras habituales en los cementerios de la época para gestionar el espacio, más aún en una ciudad que estaba experimentando un crecimiento exponencial y se encontró con dificultades para cubrir este tipo de necesidades.

Junto a los restos óseos, que los arqueólogos trabajan en exhumar del todo, han sido halladas tres monedas que serán sometidas a un proceso de restauración, ya que su estado de conservación impide obtener, por el momento, más información sobre su origen. De hecho, no se pueden leer las inscripciones ni identificar su procedencia.

Siglo XIX: la necesidad de crear cementerios en una ciudad en constante crecimiento

Fue en 1804 cuando el rey Carlos IV, apodado El Cazador y padre de Fernando VII, El Deseado, dio orden de que se construyese el Cementerio General del Norte. Durante siglos, fue habitual que los cuerpos de los fallecidos fuesen enterrados en el interior de las iglesias por motivos religiosos, sociales y simbólicos, tal y como señala el historiador francés Philippe Àries en Historia de la muerte en Occidente.

A partir de las críticas higienistas que comenzaron a surgir en el siglo XVIII con la llegada de la Edad Moderno, se buscó otras soluciones, como la construcción de cementerios fuera de los cascos urbanos, lo que permitía disponer de más espacio y que estos fuesen más ordenados.

El Cementerio General del Norte comenzó a levantarse junto a la Puerta de Fuencarral, lo que hoy en día son las calles Magallanes, Arapiles, Fernando el Católico, Rodríguez San Pedro y la Plaza del Conde del Valle Suchil. Sin embargo, la invasión francesa en 1808 paralizó temporalmente las obras. Un año después, en 1809, se inauguró.

Debido al crecimiento exponencial de la ciudad, el recinto del cementerio tuvo varias ampliaciones. También influyeron en este sentido las enfermedades: durante la epidemia de cólera de 1834 fue necesario aumentar el espacio por las crecientes cifras de fallecidos. Esta necesidad de encontrar lugares cada vez más amplios y numerosos para los muertos se observa en la construcción de otros cementerios, como el General del Sur en 1810, en las inmediaciones del Puente de Toledo, entre muchos otros.

Fue 1884 el año en el que se puso fin a la vigencia del Cementerio General del Norte y los restos que allí descansaban fueron trasladados, especialmente, al Cementerio de La Almudena. Sin embargo, su demolición definitiva no se produjo hasta 1942, casi seis décadas más tarde.

