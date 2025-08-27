España

Sorteo de la Champions League 2025-2026: cómo funciona, a qué hora es y dónde se puede ver

El sorteo dará comienzo a la nueva temporada de champions con el formato de “fase liga” y se celebrará el 28 de agosto en Suiza

Por Daniel Lázaro

El trofeo de la Liga
El trofeo de la Liga de Campeones (EFE/EPA/Sebastien Nogier)

La Champions League 2025-2026 está a punto de comenzar y el primer gran acontecimiento de la temporada se vivirá este jueves 28 de agosto, cuando se celebre el sorteo de la fase liga en Nyon, Suiza. El acto comenzará a las 18:00 horas y será retransmitido en directo por cadenas de televisión y plataformas digitales. Como cada año, el sorteo despierta una gran expectación entre aficionados y clubes, ya que determina el camino que los equipos deberán recorrer en busca de la gloria europea.

En esta edición se consolida el nuevo formato introducido por la UEFA, que reemplazó la clásica fase de grupos por un sistema de fase liga en el que participan 36 equipos. Estos equipos se distribuyen en cuatro bombos en función de su coeficiente UEFA, con el campeón vigente ubicado en el bombo 1. El sorteo establecerá qué rivales tendrá cada club, con la particularidad de que cada uno jugará ocho partidos en total, cuatro como local y cuatro como visitante. Para garantizar la diversidad competitiva, las normas del sorteo impiden que dos equipos de la misma federación nacional se enfrenten entre sí y limitan a dos los cruces posibles contra rivales del mismo país. Aunque la extracción de bolas se hace de manera manual en el escenario, el proceso cuenta con un software automatizado que determina la configuración definitiva de los partidos y la asignación como local o visitante.

Uno de los aspectos más esperados por los aficionados es el calendario de partidos, que no se dará a conocer en el mismo momento del sorteo. La UEFA publicará el programa completo de fechas y horarios a lo largo de los días siguientes y, según lo previsto, estará disponible como muy tarde el sábado 30 de agosto. Esto permitirá a los clubes planificar sus viajes y a los hinchas organizar desplazamientos para acompañar a sus equipos en una temporada que promete emociones fuertes desde el inicio.

Imagen del sorteo de la
Imagen del sorteo de la pasada temporada (Laurent Gillieron/EFE/EPA)

Los equipos españoles y los bombos en los que se encuentran

España volverá a contar con una presencia destacada en la Champions League. El Real Madrid y el Barcelona estarán en el bombo 1, junto a gigantes europeos como el Bayern de Múnich, el Manchester City o el PSG, vigente campeón. En el bombo 2 aparecen el Atlético de Madrid y el Villarreal, que se medirán a rivales de gran nivel como el Arsenal, el Leverkusen o la Juventus. El Athletic Club, que vuelve a la competición por primera vez desde la temporada 2014-2015, completa la representación española y parte desde el bombo 4, donde figuran equipos como el Mónaco, el Newcastle o el Galatasaray, lo que anticipa un calendario especialmente exigente para los bilbaínos.

Todo listo para la final de la Champions League 2024

En cuanto al desarrollo del torneo, la fase de clasificación comenzó en junio con tres rondas preliminares y los play-offs de agosto. La fase liga arranca oficialmente el 28 de agosto de 2025 tras el sorteo, y se extenderá hasta enero. Los play-offs eliminatorios están previstos para el 30 de enero de 2026, mientras que los octavos, cuartos, semifinales y final se disputarán a partir del 27 de febrero de 2026.

Dónde ver el sorteo de la Champions League

La retransmisión del sorteo de la Champions League 2025-2026 comenzará a las 18:00 horas (hora peninsular española) y podrá seguirse en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones (dial 50).

