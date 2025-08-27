El Gobierno incrementará en septiembre el ritmo de traslados de menores migrantes solicitantes de asilo a la Península

Exterior de un centro de acogida para menores migrantes en El Hierro. (EFE/Gelmert Finol/Archivo)

El Gobierno incrementará en septiembre el ritmo de derivaciones y traslados de menores solicitantes de protección internacional a centros de la península desde Canarias. En cumplimiento del mandato del Tribunal Supremo, han salido del sistema de acogida canario alrededor de 300 personas, entre las que se incluyen los menores solicitantes de asilo, y alrededor de 40 jóvenes que ya habían cumplido la mayoría de edad.

“En estos casos, la mayoría de estos chicos han salido directamente de los centros canarios a la red de acogida de protección internacional estatal”, han apostillado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A pesar de “las dificultades de apertura de centros propias del mes de agosto, esta misma semana se realizarán dos nuevos traslados de menores solicitantes de asilo no acompañados desde el centro de Canarias 50, habilitado por la Secretaría de Estado de Migraciones para la acogida temporal, o directamente desde los recursos gestionados por el ejecutivo canario.

Estas voces señalan que, para cumplir con los objetivos marcados por el ejecutivo central, la Secretaría de Estado de Migraciones está en conversaciones con varias comunidades autónomas de cara a “poder cerrar en los próximos días más recursos para estos niños y niñas”. Con el objetivo de garantizar su protección y seguridad, el departamento liderado por Elma Saiz no hará públicos los lugares de los traslados. “Desde este Ministerio se recuerda que la prioridad es proteger a estos niños y niñas solicitantes de Protección Internacional en la mayor medida posible para evitar que sean objeto de persecución”, señalan estas fuentes.

Noticias del día 27 de agosto del 2025

El ministerio ha informado de que en la mañana de este miércoles se ha celebrado una nueva reunión interadministrativa entre el Gobierno central y el de Canarias, donde la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha informado de estos traslados, de las previsiones de incrementar a partir del 1 de septiembre el número de recursos en península y, por tanto, también de derivaciones. Además, ha adquirido el compromiso de presentar en cada reunión, desde la próxima semana, “un calendario quincenal de traslados”.

Complejidad de todo el proceso

“Se va a incrementar también el número de comunidades autónomas con las que hemos trabajado y por tanto podremos hablar de un ritmo de derivaciones mayor. Creo que eso es importante, estamos trabajando con fluidez, creo que es sobre todo un buen mensaje el hecho de poder no solamente mantener el cumplimiento de los autos del Tribunal Supremosino también el cooperar con el Gobierno de Canarias”, ha valorado Cancela.

Desde la Secretaría de Estado de Migraciones se ha incidido en la complejidad de todo el proceso, puesto que se trata de menores no acompañados y que, además, son solicitantes de asilo, pero a mayores, se añade el interés del Gobierno central, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por las personas más vulnerables.

En este sentido, la Secretaría de Estado de Migraciones ha puesto el foco en tres perfiles: los niños de menor edad, las niñas, y los niños con situaciones personales más complicadas. “De ahí que la búsqueda de recursos sea todavía más complicada, puesto que el objetivo es que los menores sean derivados a los espacios y lugares más adecuados a sus necesidades y demandas personalizadas”, agregan estas voces.