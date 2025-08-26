España

Los 10 mejores podcasts de Spotify en España para escuchar este día

Las producciones de terror y de ficción, como Caso 63, se han posicionado entre los favoritos del público español en Spotify

Por Infobae Noticias

Guardar
Tal y Como Somos Podcast
Tal y Como Somos Podcast (Captura de Video)

Spotify actualizó su top con los 10 podcast más populares del momento en España confirmando una vez más hacia dónde se inclinan las diferentes preferencias del público.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa, entretiene o informa a las audiencias que consumen contenido en audio.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Los 10 podcast más reproducidos en Spotify hoy

Con opciones gratuitas y planes premium, Spotify cuenta con más de 100 millones de canciones disponibles. (Infobae) Crédito: Infobae México.

1. Tal y Como Somos

El podcast de Elizabeth Clapés (esmipsicologa) y Alicia González (aliciagonzalezpsicologia), dos amigas, psicólogas, escritoras y divulgadoras en redes sociales, charlan sobre la vida desde la profesionalidad y sobre todo, desde la naturalidad, porque este podcast es un lugar donde podemos ser tal y como somos. Y es que hay cosas que nos pasan y nos pesan a todos por igual.

2. TÓMATELO CON VINO

Porque aquí el vino fluye y la sinceridad también. Tómatelo con vino y ¡disfruta! Síguenos en redes tomateloconvino.podcast

3. ODIO A LA GENTE

Un podcast de Bianca Kovacs y Carmen Romero.

4. Santos Bravos

HYBE Latin America, los creadores de BTS, se lanzan a crear su primera banda latina en la Ciudad de México. De entre 400 talentos de distintos países, solo un selecto grupo es invitado a entrenar y competir por un cupo en la banda. Guiados por mentores y celebridades invitadas, dejan sus familias, enfrentan exigentes retos y crecen como artistas, con el objetivo de formar la banda que promete transformar la música latina.

5. La Ruina

Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull comentan y juzgan la peor anécdota de la gente que viene de público al programa. La historia más miserable se lleva un premio.

6. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada. En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

7. Desayuno Royale

¡Hola a todos y bienvenidos a Desayuno Royale, el morning show de Alvaro845! En este espacio hablamos de ciencia, historia, tecnología, economía y básicamente, cualquier cosa que se nos ocurra!

8. Tengo un Plan

Ya puedes comprar entradas a los eventos de 2025 aquí: https:tengounplanpodcast.comeventos-presenciales Nos vemos todos los Lunes y los Jueves a las 12am con los mayores expertos de cada área de la vida para crecer y aprender sobre lo que hacen.

9. WORLDCAST

Hosted by: Pedro Buerbaum. Nuevo podcast cada jueves. Conversaciones sin cortes, filtros ni guiones. Todo tipo de invitados. Síguenos en nuestras redes sociales.

10. Criminopatía

Historias reales de crimen y criminales. Escrito y presentado por Clara Tiscar. Temporada 4, producido por PodiumPodcast.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Los podcast ganan terreno en la industria del streaming

Los podcast han retomado fuerza
Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Getty Images)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.

Temas Relacionados

SpotifyStreamingPodcastEspaña-televisionNoticias

Últimas Noticias

Una mujer hereda un piso en Cataluña y la Justicia la obliga a pagar más de 67.000 euros por las deudas de su padre fallecido

La familia aceptó el patrimonio de manera pura y simple, lo que implica ocupar la misma posición jurídica que tenía el difunto frente a posibles acreedores y la administración pública

Una mujer hereda un piso

Alicia Vikander considera “muy anticuada” la película que le dio su Óscar en 2016

“Al menos marcó un punto de inflexión que hizo que el tema se debatiera”, ha declarado la actriz sueca para ‘British Vogue’

Alicia Vikander considera “muy anticuada”

Ellos son los máximos goleadores de LaLiga tras la jornada 2

El jugador que más anotaciones realizó durante todo un torneo es galardonado con el Pichichi

Ellos son los máximos goleadores

Robles se abre a que el Ejército pueda desplegarse en futuras catástrofes sin la necesidad de que las autonomías lo pidan

La titular de Defensa ha proyectado en el Senado decenas de vídeos e imágenes de la intervención de las fuerzas armadas en los incendios para defender su actuación frente a las críticas del PP

Robles se abre a que

Ranking de Google en España: estas son las películas favoritas del momento

Con estas historias, Google busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Ranking de Google en España:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Robles se abre a que

Robles se abre a que el Ejército pueda desplegarse en futuras catástrofes sin la necesidad de que las autonomías lo pidan

Última hora de los incendios en España hoy, en directo | Mejora la situación en Ourense, pero los esfuerzos se centran ahora en Lugo

Heridos de gravedad dos militares del Ejército de Tierra en los incendios de Ourense al colisionar su vehículo con otro

El Gobierno declara 121 zonas catastróficas por los graves incendios y las inundaciones en solo dos meses: afecta a todas las comunidades menos al País Vasco

La Policía Nacional advierte sobre el DNI y el pasaporte a la hora de viajar: “Te verás obligado a regresar a España”

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Montaña rusa en los precios de la luz: estás son las horas más baratas y más caras del 26 de agosto

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Tres de cada cuatro españoles prefieren hipotecarse para comprar una vivienda antes que pagar un alquiler, según un informe

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

DEPORTES

El FC Barcelona, en el

El FC Barcelona, en el punto de mira por su acuerdo con el Congo: Amnistía Internacional les acusa de “blanquear violaciones de Derechos Humanos”

Un piloto español podría convertirse en compañero de Max Verstappen en Red Bull: corre en la IndyCar, pero le relacionan con la Fórmula 1

El alpinista Marco Confortola, en el punto de mira por supuestamente manipular sus fotos para reclamar ascensiones de varios ochomiles

La lamentable situación de uno de los grandes estadios del fútbol español: “Pintadas, olores terribles y gente malviviendo debajo”

Cuándo y dónde ver la segunda ronda del US Open 2025: el enfrentamiento de Alcaraz contra Mattia Bellucci