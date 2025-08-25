España

Extremadura cierra antes de tiempo la convocatoria del Bono Alquiler Joven tras agotar los 6,4 millones de euros de presupuesto

La Junta no admitirá a trámite más solicitudes ya que la demanda de esta ayuda ha superando considerablemente las previsiones iniciales, un hecho que evidencia la crisis de acceso a la vivienda

Por Irene G. Domínguez

La Junta de Extremadura ha decidido adelantar el cierre para la presentación de solicitudes del Bono Alquiler Joven debido a la elevada demanda registrada, según lo publicado este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). El plazo, inicialmente previsto para tres meses, se acorta y finaliza tras agotarse el crédito asignado de 6,4 millones de euros destinado a este y al próximo año. Con esta decisión, la Junta busca gestionar el alto número de solicitudes y asegurar una correcta distribución de los fondos.

El documento oficial justifica el cierre anticipado indicando que las solicitudes recibidas ya agotarían el crédito vinculado a la convocatoria de ayudas estatales del Bono Alquiler Joven para las anualidades 2025 y 2026. En este contexto, la reciente modificación del extracto de la Resolución de 25 de junio de 2025 de la Secretaría General acredita que el número de demandas ha superado con creces las previsiones iniciales de la administración autonómica.

Requisitos y condiciones de la ayuda

El Bono Alquiler Joven contempla una prestación de 250 euros mensuales durante dos años, destinada a jóvenes que necesiten ayuda para pagar el alquiler de un inmueble o habitación. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la vivienda y favorecer la emancipación juvenil en Extremadura, estableciendo condiciones concretas para los solicitantes.

Pueden acceder a la ayuda las personas físicas de hasta 35 años con ingresos estables, titulares o en condiciones de firmar un contrato de arrendamiento -ya sea de una vivienda o una habitación- o de cesión de uso, siempre que la residencia sea su domicilio habitual y permanente.

Ninguno de los integrantes de la unidad de convivencia puede ser propietario ni usufructuario de otra vivienda en España. Los ingresos anuales deben ser iguales o inferiores a tres veces el IPREM. Este umbral asciende a 3,5 veces el IPREM si hay dos jóvenes beneficiarios en el domicilio y a cuatro veces si son tres o más.

Dos jóvenes miran los anuncios
Dos jóvenes miran los anuncios de viviendas en alquiler en una inmobiliaria (Tomàs Moyà / Europa Press)

Respecto al arrendamiento, la norma establece que el precio de la vivienda no podrá exceder de 600 euros mensuales o de 300 euros en el caso de una habitación. La ayuda se concede por solicitante, siempre con el límite de la renta o cesión imputable a la persona beneficiaria, y no se incrementa por el número de jóvenes que compartan la vivienda o habitación.

La ayuda mantiene su duración máxima de dos años, comenzando a contar desde la primera mensualidad completa abonada cuando el contrato esté en vigor. 

Un cierre anticipado que se debe a la crisis habitacional

El ajuste en los plazos publicado este lunes busca garantizar que los fondos asignados se repartan de forma equitativa entre quienes han presentado su solicitud, evitando comprometer recursos más allá de los 6,4 millones de euros fijados para el periodo abarcado.

Según explica la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en el DOE, la alta concentración de peticiones durante las primeras semanas agotaría el crédito previsto, lo que ha exigido modificar la resolución y cerrar la convocatoria antes de los tres meses previstos.

De esta forma, Mérida se convierte en la primera Comunidad Autónoma que cierra la convocatoria estatal por anticipado debido a la demanda elevada. Un hecho que evidencia la necesidad de vivienda asequible para la juventud extremeña y las limitaciones presupuestarias para responder a este desafío.

