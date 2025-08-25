España

Cuánto pagarán los príncipes de Gales por vivir en Forest Lodge: un experto inmobiliario desvela el estratosférico alquiler de su nuevo hogar

El diario ‘Manchester Evening News’ ha contactado con el especialista en propiedades, Russell Quirk, quien ha analizado la oferta y la demanda de las viviendas de la zona de Windsor

Los príncipes de Gales y sus hijos en Forest Lodge (INFOBAE ESPAÑA).

El príncipe Guillermo y Kate Middleton han tomado una decisión que marcará un antes y un después en su vida familiar: dejarán atrás Adelaide Cottage, su actual vivienda en Windsor, para trasladarse a Forest Lodge, una mansión georgiana valorada en 16 millones de libras que, según han afirmado a los medios británicos, se convertirá en su hogar definitivo.

Aunque no ha sido confirmado por el Palacio de Buckingham, parece ser que el hijo de Carlos III habría decidido no residir una vez obtenga la corona en el lugar más emblemático de la capital londinense y asentarse junto a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis en una finca más discreta y adaptada a su vida familiar. La nueva residencia se encuentra a apenas seis kilómetros de su casa actual y ofrece mayor espacio e independencia.

Forest Lodge, propiedad vinculada a la corona desde 1829, cuenta con ocho habitaciones y está situada en Windsor Great Park, rodeada de zonas verdes y con un entorno privilegiado. Según afirma The Mirror, en el año 2001 la vivienda se podía alquilar por unas 15.000 libras al mes, una cifra que hoy, tras más de dos décadas de inflación y con el auge del mercado inmobiliario en Windsor, podría haberse duplicado.

El especialista en propiedades Russell Quirk explica al Manchester Evening News que, debido al encarecimiento de las viviendas y al incremento de la demanda de alquiler en zonas residenciales exclusivas, es probable que la renta actual de la mansión ronde las 30.000 libras mensuales, es decir, unas 7.000 libras semanales. “No es una cifra insignificante: hay muchísima demanda”, explica Quirk. Un precio elevado que la pareja asumirá con fondos privados, sin implicar así gastos para los contribuyentes.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

La elección de un hogar familiar

Desde el principio, Guillermo dejó claro que no deseaba residir en grandes palacios oficiales, sino en lugares más prácticos para criar a sus hijos. Adelaide Cottage, con apenas cuatro dormitorios, se había concebido como una solución temporal, pero la llegada a Forest Lodge supone un paso hacia una vida más estable y acorde con las necesidades familiares. La experta real Ingrid Seward, editora de Majesty Magazine, definió la vivienda como “una casa georgiana realmente hermosa, en un lugar apartado, por lo que les vendrá perfectamente”.

De hecho, la llegada de estos nuevos vecinos ha generado mucha expectación en la comunidad cercana a Cranbourne Hall, el área residencial que rodea la finca. Jean Reeve, vecina de 87 años, ha expresado su entusiasmo a The Mirror: “Me alegro por ellos. Les doy la bienvenida. Pero espero que el público les permita vivir allí tranquilamente como familia. Es un lugar menos privado que su anterior hogar, por lo que sé del lugar. Así que no me gustaría que la gente pasara siempre y dijera: ‘Ah, ahí es donde viven’. Después de todo, tienen niños pequeños. Merecen privacidad”.

The Prince and Princess of Wales attend the annual Order of the Garter Service at St George's Chapel, Windsor Castle, Britain June 16, 2025. Yui Mok/Pool via REUTERS

La residente también destacó que la pareja representa una renovación dentro de la monarquía británica: “Creo que van a ser buenos para el país. Yo era adolescente cuando coronaron a la reina, y ella hizo mucho por este país. Pero ahora, tener sangre joven es una buena idea. Y Guillermo y Kate son encantadores. Son jóvenes. Son muy familiares. Siempre están con sus hijos. Es un nuevo estilo de monarquía. Les gustaría que los trataran como personas normales”.

