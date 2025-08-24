España

Los príncipes de Gales reaparecen en Escocia con sus hijos en la tradicional misa de Balmoral: último enclave familiar del verano

La familia se ha reunido en la tradicional misa de los domingos de Crathie Kirk, el pequeño templo cercano al castillo de Balmoral

Anabel Gómez Salvador

Anabel Gómez Salvador

Los príncipes de Gales y
La familia de los príncipes de Gales ha acaparado todos los titulares de la prensa británica en las últimas semanas debido a su inminente mudanza. Sin embargo, antes del ajetreo de la vuelta a la rutina de septiembre y su cambio de hogar, la pareja ha decidido disfrutar junto a sus hijos, —George, Charlotte y Louis—, de unos días en Escocia. Este domingo, los cinco han acudido al servicio dominical en Crathie Kirk, el pequeño templo cercano al castillo de Balmoral, lugar de retiro veraniego de la monarquía británica.

En las imágenes difundidas, se ha podido ver a Kate Middleton en el asiento delantero del vehículo, sonriente y serena, mientras Guillermo conduce con gesto distendido. En la parte trasera, los tres niños aparecen vestidos de manera impecable con conjuntos coordinados, reflejando la cuidada imagen que caracteriza a la familia.

A la ceremonia también han asistido otros miembros destacados de la casa real. Carlos III ha llegado acompañado de la reina Camila, y la princesa Ana se ha dejado ver igualmente en el lugar de culto. De esta forma, se mantiene una de las tradiciones más sólidas del clan Windsor: asistir juntos a la iglesia durante sus vacaciones en las Highlands escocesas.

Castillo de Balmoral
La presencia pública de la pareja coincide con informaciones recientes sobre su próximo cambio de residencia. Según adelantó el diario The Sun, los príncipes ultiman su traslado a Forest Lodge, una casa de campo de ocho habitaciones situada en el corazón de Windsor Great Park. Considerada una propiedad de gran valor histórico, se convertirá en lo que ambos definen como su “hogar para siempre”.

La decisión responde al deseo de ofrecer a sus hijos un entorno más natural y estable, lejos de la presión mediática que supone vivir en Londres. Con este paso, la pareja pretende iniciar una nueva etapa marcada por la tranquilidad, después de años en los que han afrontado desafíos significativos, entre ellos la pérdida de Isabel II en 2022 y los problemas de salud comunicados en 2024, tanto por el rey Carlos como por la propia Kate.

No obstante, en los últimos días el matrimonio ha decidido mantener un perfil bajo, alejados de los medios y liberando su agenda de actos oficiales. Aún así, no han desconectado al completo de los asuntos de relevancia nacional. Por ejemplo, la pasada semana utilizaron sus redes sociales para rendir homenaje a los combatientes del frente Asia-Pacífico en el 80º aniversario del Día de la Victoria, subrayando el valor y el sacrificio de quienes lucharon en aquella contienda.

El vicealmirante Paul Bennett, presidente
La vida en Balmoral

Mientras los príncipes organizan esta mudanza, el rey mantiene su agenda veraniega en Balmoral. El monarca y la reina Camila permanecerán allí hasta mediados de septiembre, combinando descanso con compromisos oficiales. Entre ellos destaca el homenaje previsto en Staffordshire a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, en el que no participarán Guillermo y Kate, centrados en su familia durante estas semanas.

El castillo escocés continúa siendo un punto de reunión para toda la familia real, tal y como instauró la reina Victoria en el siglo XIX. En los alrededores también se encuentran estos días el príncipe Andrés y Sarah Ferguson, a la espera de recibir a sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, con sus respectivas familias.

El rey Carlos III y
<br>

