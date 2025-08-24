Una chica de 19 años recibe un balonazo en la cabeza y en la revisión médica descubren algo inesperado: “Hola chicos, tengo cáncer”

Una chica de 19 años recibe un balonazo en la cabeza y en la revisión médica descubren que tiene cáncer. (@hannabordage/Instagram)

Hanna Bordage, una joven de Nuevo Brunswick, Canadá, recibió un diagnóstico de linfoma de Hodgkin cuando tenía 19 años. El primer signo apareció de una forma inesperada: sentía dolor en el cuello y el hombro después de beber alcohol. En cuestión de minutos, la molestia se intensificaba, sin que pudiera encontrar una explicación. Este síntoma, poco común pero descrito por especialistas, se convirtió en la pista que más tarde conduciría al hallazgo de un tumor.

Además del dolor, Bordage sufría sudores nocturnos y un cansancio persistente, aunque en un principio los atribuyó al cambio de vida al comenzar la universidad y unirse al equipo de fútbol. No imaginaba que se trataba de señales de una enfermedad grave.

El hallazgo tras un entrenamiento de fútbol

El diagnóstico llegó después de un golpe en la cabeza durante una práctica de fútbol americano. Al ser revisada por una posible conmoción cerebral, los médicos encontraron algo inesperado. Una tomografía reveló anomalías, y en exámenes posteriores detectaron un soplo cardíaco. Eso derivó en un ecocardiograma, un electrocardiograma y una resonancia magnética.

En esas pruebas apareció la evidencia: un tumor de 12 centímetros situado cerca del corazón. Los médicos le comunicaron que existía una alta probabilidad de que se tratara de cáncer de la sangre.

Hanna recuerda cómo vivió esos días de incertidumbre hasta que una biopsia confirmó el diagnóstico: linfoma de Hodgkin en etapa avanzada. Los médicos le informaron que necesitaría 12 rondas de quimioterapia y, si el tratamiento no resultaba suficiente, radioterapia.

Un diagnóstico inesperado

La noticia cambió por completo su rutina. En diciembre recibió el diagnóstico oficial y apenas unas semanas después, en enero, decidió compartirlo en redes sociales con un video: “Hola chicos, tengo cáncer”. Según relató a People, lo hizo porque quería llegar al mayor número de personas posible y contar lo que estaba viviendo desde una nueva perspectiva.

Durante los meses de tratamiento, Bordage documentó la experiencia en internet. Compartió imágenes de la quimioterapia, momentos de recuperación y mensajes de apoyo. Esa apertura pública permitió que otras personas, en especial jóvenes que enfrentaban la misma enfermedad, se pusieran en contacto con ella para pedirle consejo o simplemente compañía.

En junio de 2023 finalizó las sesiones de quimioterapia y pudo celebrar lo que llamó su “segundo aniversario de cáncer”.

Síntomas del linfoma de Hodgkin

La Sociedad Estadounidense del Cáncer señala que el linfoma de Hodgkin puede presentar síntomas como inflamación de ganglios linfáticos, fiebre, sudores nocturnos, cansancio y dolor tras consumir alcohol. Aunque no todos los pacientes lo experimentan, ese dolor específico en el cuello y los hombros tras beber fue la señal más clara en el caso de Bordage.

Hoy, con 22 años, sigue recibiendo mensajes de desconocidos que atraviesan la misma situación. Algunos piden consejo o le envían mensajes de agradecimiento por compartir su historia. Aunque la enfermedad cambió su vida por completo, su testimonio ha servido para que más personas reconozcan síntomas tempranos de un tipo de cáncer que puede avanzar rápidamente si no se detecta a tiempo.