Un detective privado narra la investigación que le encomendó una mujer para espiar a su pareja: “Terminó coqueteando con la detective”

El profesional narra cómo fue contratado por una mujer para seguir a su pareja durante una despedida de soltero en Ibiza con la instrucción de no perder de vista ningún detalle

Paula Bastante Hernáiz

El relato de David Rodrigo, un detective privado (Pexels)

El relato de David Rodrigo, un detective privado con amplia experiencia en casos de vigilancia, se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales tras difundirse un extracto de su charla en el pódcast El Hombre Descalzo, que ya supera el millón de visualizaciones. El profesional narra cómo fue contratado por una mujer para seguir a su pareja durante una despedida de soltero en Ibiza con la instrucción de no perder de vista ningún detalle, desde el aeropuerto de Barajas hasta el regreso a Madrid. No obstante, lo que comenzó como una pesquisa rutinaria derivó en una anécdota fuera de lo habitual: el hombre vigilado no solo permaneció fiel, sino que desarrolló afinidad con la detective asignada al caso.

Según relató Rodrigo en El Hombre Descalzo, el encargo se planteó de inicio con alto nivel de exigencia. “Ahí nos contrata una mujer, nos dice que quiere controlar a su pareja porque se va a ir a una despedida de soltero con unos amigos, está invitado. Teníamos el hotel, el destino, tenía un evento en la discoteca. Se iban a ir a Ibiza a pasar el fin de semana, a pasar unos días”, explicó el detective en el pódcast, reproducido por El Hombre Descalzo, y republicado en su cuenta de TikTok (@david_rodrigo47).

“Cuando iban a la discoteca ya se desmadraban un poquito más”

El relato de David Rodrigo, un detective privado (@david_rodrigo47)

De esta manera, el equipo de Rodrigo ideó un operativo en dos frentes. Y es que, al conocer las exigencias de la mujer tuvo claro que debían “montar un operativo con dos detectives más complejo”. Así, en primer lugar, un detective viajaría desde la capital en el mismo vuelo que el grupo del novio, con el objetivo de integrarse entre los asistentes y recabar información de primera mano durante el trayecto. Esta estrategia permitió que el seguimiento comenzara prácticamente desde la terminal y se extendiera durante toda la estadía.

Mientras, la detective estableció contacto con el grupo al llegar a Ibiza y, junto a su compañero, supervisó los movimientos del festejo. En ese momento, “los dos detectives se reúnen y empiezan con el seguimiento”, relató Rodrigo. Según ha narrado, los días en Ibiza no se reportaron incidencias de gravedad ni hallazgos comprometidos respecto a la fidelidad del investigado. “Durante el fin de semana, la verdad que fuera del evento no había nada relevante. Sí que es verdad que cuando iban a la discoteca ya se desmadraban un poquito más”, contó Rodrigo en el pódcast al que asistió.

Sin embargo, el desenlace tuvo un giro inesperado, pues la interacción entre la detective del operativo y el hombre vigilado suscitó atención dentro del grupo y entre los propios investigadores. “Lo anecdótico de este asunto es que él no fue infiel, pero lo anecdótico de todo este asunto es que con la detective tenía cierto tonteo", ha narrado. Y es que, “recuerda que se habían conocido en el avión. Entonces el compañero presenta a la ‘amiga’. Empiezan a hacer amistad y... Pues ella habla con él y ella lo nota”. Así, la mujer sabía que si se acercaba “y me dejo, pues, a lo mejor...”.

Condenan a Mercadona por no dejar a una empleada cambiar el turno para cuidar de sus hijos: la empresa contrató un detective para vigilar al marido.

Sin embargo, “en el evento no hubo nada más que eso”, relató el detective privado. Pero para Rodrigo “lo impresionante, termina en el evento y el compañero acaba en el piso”, es decir, “es invitado por ellos a entrar en su propiedad, pero luego se va”, concluyó Rodrigo sobre el seguimiento. De esta manera, aunque no pasó nada entre el hombre investigado y otra mujer, el límite de la fidelidad estaría marcado por cada uno. Así, a pesar de que su pareja no tuvo un encuentro sexual, el mero tonteo con la detective podría habérselo tomado como parte de una infidelidad.

