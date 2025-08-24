España

La microcasa de 11 metros cuadrados que puedes conseguir por menos de 25.000 euros: con dormitorio, baño y cocina incorporada

El auge de las tiny houses introduce una alternativa residencial para quienes buscan reducir costes y minimizar el impacto ambiental

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
La microcasa de 11 metros
La microcasa de 11 metros cuadrados que puedes conseguir por menos de 25.000 euros (Quadrapol)

El movimiento de las minicasas ha ganado fuerza en los últimos años como respuesta a los desafíos ambientales y económicos del presente. Nacidas a finales de los años 90 en Estados Unidos, estas viviendas compactas ofrecen una oportunidad para replantear la forma en que se distribuyen los espacios y los recursos dentro del hogar. Jay Shafer fue pionero de este enfoque al presentar una vivienda sobre ruedas equipada con lo esencial para la vida diaria, mientras que la arquitecta británica Sarah Susanka aportó posteriormente una visión centrada en la eficiencia y la calidad del espacio, como informa Maxacero.

Y es que, las denominadas tiny houses ocupan superficies que varían entre 10 y 35 metros cuadrados, pueden ser fijas o móviles y su fabricación prioriza materiales sostenibles como la madera. El sector también ha avanzado en opciones de mayor durabilidad, como módulos en hormigón, aunque estos suponen un mayor coste en el precio final. Asimismo, para potenciar el ahorro energético y disminuir la huella de carbono, muchas incorporan paneles solares y sistemas de captación y reutilización de agua de lluvia. Optar por una de estas casas permite “limitar la acumulación de objetos, ahorrar energía y reducir el mantenimiento”, además de mejorar la movilidad si se elige un modelo remolcable, como explican en el portal especializado.

Campagne, Confort o Luxe

La microcasa de 11 metros
La microcasa de 11 metros cuadrados que puedes conseguir por menos de 25.000 euros (Quadrapol)

Entre las apuestas más llamativas del mercado, una de ellas es Nid, una diminuta vivienda de solo 11 metros cuadrados impulsada por la firma francesa Quadrapol. El nombre, que se traduce del francés como “el Nido”, hace referencia a su concepto compacto y funcional. Y es que se ensambla sobre un remolque de doble eje y tiene una longitud de 5,5 metros (18 pies), convirtiéndose en una de las opciones más compactas disponibles, según detalla Newatlas.

La propuesta de Quadrapol se distribuye en tres variantes: Campagne, diseñada como dormitorio adicional; Confort, que incorpora baño; y Luxe, una modalidad equipada con cocina que constituye la versión más completa mostrada en las últimas ferias sectoriales. Este último destaca por un acabado exterior en pino tratado y un techo de acero, e integra ventanas amplias para favorecer la entrada de luz natural. De este modo, el acceso se efectúa desde la cocina, donde se dispone de una placa de inducción, frigorífico encastrado, fregadero y varios armarios.

En la zona contigua se encuentra una pequeña mesa para dos personas, así como un mini-loft con red, situado sobre el área de la cocina. El espacio diáfano alberga un sofá cama para dos personas, además de zonas de almacenamiento integradas. Además, un radiador completa la estancia principal para aportar confort térmico cuando sea necesario, informaron desde la empresa.

La microcasa de 11 metros
La microcasa de 11 metros cuadrados que puedes conseguir por menos de 25.000 euros (Quadrapol)

El baño, que queda al otro lado de la cocina, al que se accede mediante una puerta corredera. Pese a su tamaño, incluye una ducha, lavabo e inodoro, elementos básicos solicitados por quienes consideran adquirir una residencia compacta.

La versión Nid Luxe tiene como precio base 37.500 euros (aproximadamente 44.000 USD). No obstante, según informan en los catálogos de Quadrapol, existe la opción de personalizar el diseño para ofrecer una microcasa de 11 metros cuadrados por menos de 25.000 euros, dependiendo del nivel de acabados y equipamiento.

Igualmente, existen algunas actualizaciones disponibles para incluir una res eléctrica, paneles solares y tanques de agua. Actualmente, el modelo está disponible para su distribución en toda Europa, aunque los gastos de envío pueden variar en función del destino.

Temas Relacionados

ViviendasViviendas EspañaHogares EspañaHogaresRemolqueEconomíaPaneles SolaresEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Caballo Mustang: el equino que se convirtió en leyenda norteamericana

Con un linaje que se remonta al siglo XVI y una historia ligada a la libertad en los llanos de EEUU, el Mustang sigue siendo una de las razas más reconocidas por su fuerza, inteligencia y resistencia

Caballo Mustang: el equino que

Una chica de 19 años recibe un balonazo en la cabeza y en la revisión médica descubren algo inesperado: “Hola chicos, tengo cáncer”

Tenía dolores extraños al beber alcohol y sudores nocturnos, la joven fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin en etapa avanzada

Una chica de 19 años

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 24 agosto

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del

Blas Cantó, operado de urgencia tras sufrir un accidente doméstico: “En cuanto pasó, sabía que tenía que ir al hospital”

El excomponente de Auryn ha revelado a sus seguidores el terrible accidente que ha sufrido mientras hacía una reforma en su hogar

Blas Cantó, operado de urgencia

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 24 agosto

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional detiene a

La Policía Nacional detiene a un septuagenario que robaba a turistas en el aeropuerto de Palma y escondía los objetos en su andador

Un sindicato de la Policía Nacional denuncia que LaLiga no paga los dispositivos de seguridad de los partidos: “15 millones de euros que asumen los contribuyentes”

Un joven de 19 años sigue a una anciana desde el supermercado y en el portal de su casa la apuñala al no conseguir robarle una cadena de oro

Anulada la sanción impuesta a un agente de la Policía Nacional que se peleó con un compañero en los vestuarios de la comisaría: “Fue una disputa privada”

Kick, la plataforma ‘del morbo’ que desafía a Twitch pero no despega en España: “Si un día me estoy muriendo, conectad la cámara”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 24 agosto

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 24 agosto

Carlos Romero, experto en Feng Shui’: “Dejar las toallas húmedas en el baño hace que perdamos dinero”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 24 agosto

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

David Alonso, la nueva promesa

David Alonso, la nueva promesa de la MotoGP que ha ganado su primera carrera en Moto2

Russell explica quiénes son sus modelos a seguir, dentro y fuera de la Fórmula 1 y no todos son pilotos

Roger Federer, el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes: de dónde viene su fortuna

Un expiloto de Fórmula 1 tiene claro cuál es el mejor dúo: “Senna tendría que estar y creo que Alonso…”

Fallece un ciclista en una caída múltiple durante la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero