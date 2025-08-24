La microcasa de 11 metros cuadrados que puedes conseguir por menos de 25.000 euros: con dormitorio, baño y cocina incorporada

La microcasa de 11 metros cuadrados que puedes conseguir por menos de 25.000 euros (Quadrapol)

El movimiento de las minicasas ha ganado fuerza en los últimos años como respuesta a los desafíos ambientales y económicos del presente. Nacidas a finales de los años 90 en Estados Unidos, estas viviendas compactas ofrecen una oportunidad para replantear la forma en que se distribuyen los espacios y los recursos dentro del hogar. Jay Shafer fue pionero de este enfoque al presentar una vivienda sobre ruedas equipada con lo esencial para la vida diaria, mientras que la arquitecta británica Sarah Susanka aportó posteriormente una visión centrada en la eficiencia y la calidad del espacio, como informa Maxacero.

Y es que, las denominadas tiny houses ocupan superficies que varían entre 10 y 35 metros cuadrados, pueden ser fijas o móviles y su fabricación prioriza materiales sostenibles como la madera. El sector también ha avanzado en opciones de mayor durabilidad, como módulos en hormigón, aunque estos suponen un mayor coste en el precio final. Asimismo, para potenciar el ahorro energético y disminuir la huella de carbono, muchas incorporan paneles solares y sistemas de captación y reutilización de agua de lluvia. Optar por una de estas casas permite “limitar la acumulación de objetos, ahorrar energía y reducir el mantenimiento”, además de mejorar la movilidad si se elige un modelo remolcable, como explican en el portal especializado.

Campagne, Confort o Luxe

Entre las apuestas más llamativas del mercado, una de ellas es Nid, una diminuta vivienda de solo 11 metros cuadrados impulsada por la firma francesa Quadrapol. El nombre, que se traduce del francés como “el Nido”, hace referencia a su concepto compacto y funcional. Y es que se ensambla sobre un remolque de doble eje y tiene una longitud de 5,5 metros (18 pies), convirtiéndose en una de las opciones más compactas disponibles, según detalla Newatlas.

La propuesta de Quadrapol se distribuye en tres variantes: Campagne, diseñada como dormitorio adicional; Confort, que incorpora baño; y Luxe, una modalidad equipada con cocina que constituye la versión más completa mostrada en las últimas ferias sectoriales. Este último destaca por un acabado exterior en pino tratado y un techo de acero, e integra ventanas amplias para favorecer la entrada de luz natural. De este modo, el acceso se efectúa desde la cocina, donde se dispone de una placa de inducción, frigorífico encastrado, fregadero y varios armarios.

En la zona contigua se encuentra una pequeña mesa para dos personas, así como un mini-loft con red, situado sobre el área de la cocina. El espacio diáfano alberga un sofá cama para dos personas, además de zonas de almacenamiento integradas. Además, un radiador completa la estancia principal para aportar confort térmico cuando sea necesario, informaron desde la empresa.

El baño, que queda al otro lado de la cocina, al que se accede mediante una puerta corredera. Pese a su tamaño, incluye una ducha, lavabo e inodoro, elementos básicos solicitados por quienes consideran adquirir una residencia compacta.

La versión Nid Luxe tiene como precio base 37.500 euros (aproximadamente 44.000 USD). No obstante, según informan en los catálogos de Quadrapol, existe la opción de personalizar el diseño para ofrecer una microcasa de 11 metros cuadrados por menos de 25.000 euros, dependiendo del nivel de acabados y equipamiento.

Igualmente, existen algunas actualizaciones disponibles para incluir una res eléctrica, paneles solares y tanques de agua. Actualmente, el modelo está disponible para su distribución en toda Europa, aunque los gastos de envío pueden variar en función del destino.