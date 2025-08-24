España

K-pop: los 10 hits que no paran de sonar en iTunes España

BoA, TVXQ y Rain fueron de los primeros idols en impulsar la expansión del K-pop fuera de Corea del Sur

Por Infobae Noticias

Las plataformas de streaming han
Las plataformas de streaming han dedicado espacios al K-pop al ver el impacto que ha tenido en la industria musical actual. (Infobae/Jesús Avilés)

No extraña que en la actualidad al abrir las redes sociales, como X (antes Twitter), lo primero que aparece en el listado de tendencias sean palabras en hangul (alfabeto coreano) relacionadas con el K-pop; nombres cortos y en apariencia difíciles de pronunciar como Taehyung, Bangchan o Cha Eunwoo; o expresiones tan ajenas como selca day, oppa y fighting.Y es que resulta increíble cómo a pesar delas diferencias culturales, los distintos idiomas y la separación geográfica, el hallyu (traducido como ola coreana) haya tenido un impacto tan significativo en el público de occidente, especialmente en España,nación que se ha caracterizado por ser un gran consumidor de los K-dramas, la gastronomía, K-beauty y demás.El K-pop es un factor que bien vale la pena resaltar, porque en la actualidad sus máximos exponentes han comenzado a invadir las listas de las canciones más famosas como el Hot 100 o el Billboard 200, han roto marcas históricas de artistas de la talla de The Beatles y hasta han llegado a ser nominados en los Grammy.Por ello, no sorprende que plataformas de streaming le den un espacio y hayan creado su lista de éxitos, como es el caso de Apple con sus tops de las canciones de K-pop disponibles para al menos 39 países, España incluido; con ello se impulsa a que la industria musical de Corea del Sur dé un salto entre océanos y trastoque otras culturas.

Aquí un listado de las 10 canciones más destacadas de este día

Integrantes del grupo STAYC. (Spotify)

1.- Golden - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

2.- 21st Century Girl - BTS

3.- How It’s Done - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

4.- JUMP - BLACKPINK

5.- Soda Pop - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

6.- What It Sounds Like - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

7.- Takedown - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

8.- Dynamite - BTS

9.- TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG) - TWICE

10.- Diamond - TRI.BE

Los exponentes importantes del K-pop

EXO, formado por SM Entertainment en 2012, es uno de los grupos de K-pop más destacados y prolíficos. Con miembros provenientes de Corea del Sur y China, EXO debutó con un concepto único de subgrupos orientados a diferentes mercados (EXO-K y EXO-M). Este enfoque, junto con su música pop-electrónica y actuaciones impresionantes, ha llevado a EXO a ganar numerosos premios y reconocimiento internacional. Han vendido millones de álbumes y han realizado giras mundiales, lo que refuerza su estatus como uno de los principales exponentes del K-pop en la última década.

TWICE, un grupo femenino formado por JYP Entertainment en 2015, también se ha consolidado como una fuerza dominante en el K-pop. Con nueve miembros seleccionados a través del programa de supervivencia “Sixteen," TWICE rápidamente ascendió a la fama con éxitos pegadizos como “Cheer Up” y “TT." Su enfoque en música y coreografías vibrantes y energéticas, junto con su atractiva estética visual, ha capturado el interés del público global. TWICE se destaca por su gran popularidad en Japón, además de su éxito en otras regiones y continúa marcando tendencia en la industria del K-pop.

La cantante de K-pop BoA se presenta durante el concierto 'SMTOWN LIVE 2022' en Suwon, Corea del Sur, 20 de agosto de 2022. (REUTERS/ Heo Ran)

El éxito del K-pop en España

En España, el impacto del K-Pop ha sido notable. La creciente presencia de conciertos y eventos relacionados con este género en el país refleja su popularidad. Asimismo, el interés académico y mediático en el fenómeno del K-Pop ha aumentado, con estudios y reportajes dedicados a explorar su influencia cultural y económica.

El éxito del K-Pop en iTunes España no solo subraya su inclusión en el mercado musical, sino que también resalta el poder de la globalización en la industria del entretenimiento. La música coreana ha demostrado ser un puente cultural, conectando a personas de diferentes orígenes y creando una comunidad global unida por la pasión por el K-Pop. Con una base de fans en constante crecimiento, es probable que la presencia del K-Pop en las listas de éxitos siga fortaleciéndose, consolidando aún más su posición en la escena musical internacional.

