Las vacaciones VIP de Sofía Suescun y Kiko Jiménez en plena polémica: más de 1.200 euros, excursión con elefantes y visitas a templos famosos

Kiko Jiménez y Sofía Suescun. (Europa Press)

Sofía Suescun y Kiko Jiménez se han convertido en los grandes protagonistas de la actualidad mediática debido a los conflictos familiares de la influencer con su madre, Maite Galdeano, y su hermano, Cristian Suescun. A ello se suman los rumores que aseguran que ella y Juan Faro tuvieron una aventura. Sin embargo, estas polémicas no parecen afectar a la pareja, quienes han optado por mantenerse al margen y, en su lugar, han estado preparando una escapada para disfrutar de unos días de desconexión.

La de Pamplona ha contado a través de diferentes stories publicadas en su cuenta de Instagram, donde acumula 1,5 millones de seguidores, que ella y su pareja realizarían un viaje a Tailandia. “¡Qué ilusión! Es mi primera vez en Tailandia y me muero de ganas. Es uno de mis destinos pendientes”, afirmó la creadora de contenido, sumamente emocionada.

Con maletas preparadas y un look cómodo y propio para los viajes, la pareja sufrió un contratiempo en el último momento. Y es que, después de que el vuelo se hubiera pospuesto varias veces, finalmente fue cancelado por riesgo de accidente. Una decisión de seguridad que, paradójicamente, coincidió con el aniversario de la tragedia de Spanair. “Malas noticias o quizá las mejores de mi vida. Después de varios retrasos inspeccionando el avión que íbamos a coger, han decidido cancelar el vuelo por riesgo de accidente”, detalló la pamplonesa, quien en las próximas horas tomará otro vuelo al destino que ella y su pareja han elegido.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez, poco antes de realizar su viaje a Tailandia. (Instagram/@sofiasuesun)

El recorrido de Sofía y Kiko por Tailandia

El tándem disfrutará de una experiencia única gracias a la empresa Huakai, una compañía de viajes que organiza escapadas en grupo. El paquete que han elegido se llama Tailandia: Summer Experience, cuyo costo es de 1.347 euros y tiene una duración de 14 días, tiempo en el que conocerán cada rincón del país asiático. En concreto, su escapada está fechada del 24 de agosto al 6 de septiembre. Sin embargo, tras el contratiempo que han vivido, es posible que el viaje sufra alguna que otra modificación.

La experiencia también incluye un coordinador que les acompañará durante toda la aventura, que exige un mínimo de esfuerzo físico, ya que habrá días de caminatas y actividades deportivas de carácter opcional. Los aventureros admirarán los antiguos tempos de Ayutthaya, se bañarán con elefantes en la selva de Chiang Mai, explorarán los parques de Khao Sok y Ang Thong Marine y realizarán actividades de snorkel en las cristalinas aguas de la isla de Koh Tao.

Bangkok. (Freepik)

De acuerdo con la información que detalla la compañía de viajes en su página web, el primer día del itinerario tendrán una cena de bienvenida con las mejores vistas de Bangkok. Acto seguido, pondrán rumbo a Khao San Road, una de las mejores calles para disfrutar de la vida nocturna de la capital de Tailandia. Durante la segunda jornada conocerán la antigua capital del país, Ayutthaya, situada a 80 kilómetros al norte de Bangkok. Allí, recorrerán la región con unas bicicletas o unos tuks tuks y contemplarán templos, monasterios, palacios y ruinas de estatuas budistas.

El tercer día, explorarán la ciudad de Chiang Mai y conocerán el templo de Doi Suthep, uno de los templos más sagrados de Tailandia. Durante su cuarta jornada, se adentrarán en la jungla tailandesa y vivirán una aventura con elefantes por la selva. En su quinto día, visitarán los famosos templos de Chiang Rai, una pequeña y tranquila ciudad en la provincia más norteña de Tailandia, muy cercana a la frontera con Laos y Birmania. Allí recorrerán las inmediaciones del Templo Azul o Wat Rong Suea Ten, el conocido Templo Blanco de Chiang Rai o Wat Rong Khun, símbolo de la ciudad.

También visitarán el Parque Nacional de Khao Sok, el lago Cheow Lan, recorrerán el parque marino de Ang Thong y harán snorkel en Koh Tao. Durante sus últimos días de estancia, volverán a Bangkok y recorrerán sus atípicos mercados, como Damnoen Saduak, un mercado flotante situado en barcas que pasean por el río. Toda una aventura en la que, sin duda, Sofía Suescun y Kiko Jiménez, desconectarán y disfrutarán al máximo.