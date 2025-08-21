España

La Justicia avala el desahucio de una madre y su hija menor en Cornellà a favor de una empresa dedicada a la compra y alquiler de viviendas

La afectada alegó que llevaba residiendo en la vivienda desde 2010 junto a su hija menor, que había abonado 1.500 euros en concepto de renta por tres meses a la persona que se presentó como propietaria y que, por tanto, su entrada no se había producido de manera violenta ni clandestina

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
Carteles de 'Se alquila' pegados
Carteles de 'Se alquila' pegados en un edificio de Madrid (Eduardo Parra/Europa Press)

La Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado el desahucio de una mujer, madre de una menor, desestimando el recurso de apelación presentado por la afectada. La sentencia ratifica la resolución previa del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Cornellà de Llobregat, dando la razón a la empresa Budmac Investments, SLU, dedicada exclusivamente a la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento.

El procedimiento comenzó en 2021, cuando esta empresa presentó una demanda contra la mujer y los ocupantes desconocidos de una vivienda ubicada en Cornellà. La mercantil sostenía que la demandada residía en el inmueble sin título alguno que justificara su posesión y solicitaba que se declarase el desahucio, ordenando la restitución de la finca.

El proceso en primera instancia se desarrolló con la oposición de la afectada, quien solicitó asistencia jurídica gratuita y, una vez designados abogado y procurador de oficio, contestó a la demanda. Alegó que llevaba residiendo en la vivienda desde 2010 junto a su hija menor, que había abonado 1.500 euros en concepto de renta por tres meses a la persona que se presentó como propietaria y que, por tanto, su entrada no se había producido de manera violenta ni clandestina.

Defendió también que nunca recibió un requerimiento formal para abandonar la casa y que, al tratarse de un gran tenedor, Budmac Investments estaba obligado a ofrecerle un alquiler social conforme a la normativa catalana de vivienda.

Un caso de delitos leves sin cerrar

Durante el proceso, la mujer intentó además que el procedimiento civil se suspendiera por la existencia de un antecedente penal. Recordó que en 2020 ya se había tramitado un juicio por delitos leves en el que fue condenada por usurpación de la misma vivienda, causa que aún estaba pendiente de recurso. A su entender, esa sentencia impedía volver a juzgar los mismos hechos, invocando la excepción de cosa juzgada.

Pese a estos argumentos, el Juzgado de Primera Instancia nº 4 dictó sentencia el 4 de febrero de 2022 estimando íntegramente la demanda de Budmac Investments. Ordenó el desalojo de la vivienda, autorizando incluso el lanzamiento forzoso y el descerrajamiento si fuera necesario, y condenó a la afectada al pago de las costas. Disconforme con el fallo, la demandada presentó recurso de apelación en mayo de 2023.

La decisión de la Audiencia Provincial

Este recurso ha sido desestimado por la Audiencia Provincial de Barcelona. La consecuencia inmediata de esta decisión es que se mantiene en vigor la orden de desalojo del inmueble, con todas las facultades que el juzgado había concedido a la comisión judicial para garantizar su ejecución, incluido el lanzamiento forzoso, el descerrajamiento de la puerta y el traslado de los bienes al depósito municipal en caso de resistencia.

Un fondo buitre quiere desahuciar a los vecinos de Casa Orsola en Barcelona, símbolo de resistencia contra la especulación inmobiliaria

Además, el tribunal ha impuesto a la recurrente la condena en costas de la alzada, lo que implica que debe asumir no solo sus propios gastos procesales, sino también los generados por la parte contraria en la tramitación de la apelación.

El fallo incluye igualmente la pérdida del depósito judicial que la apelante había consignado para poder recurrir, en aplicación de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Finalmente, la sentencia recuerda a las partes que aún cabe la posibilidad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos en los artículos 469 a 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el ámbito catalán, también se abre la vía del recurso de casación en materia de derecho civil propio, conforme a la Llei 4/2012.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasViviendasViviendas EspañaCataluñaBarcelonaDesahuciosTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un abogado explica los cinco derechos que tienes ante la Policía: “Muchos no quieren que lo sepas”

Conocer los derechos fundamentales resulta clave para garantizar la protección individual

Un abogado explica los cinco

Un experto en estrategia empresarial explica la nueva tendencia en la mentalidad de los empleados: “La lealtad en el trabajo está muerta”

El especialista aconseja enfocarse en el propio crecimiento y bienestar laboral de cada uno, dejando atrás la fidelidad incondicional a las compañías

Un experto en estrategia empresarial

La conmovedora historia de Norma y Cassie, una araña saltadora que eligió el buzón de una madre para depositar sus huevos

La relación entre una mujer y un arácnido se volvió viral, promoviendo el respeto y la empatía hacia especies comúnmente temidas

La conmovedora historia de Norma

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 21 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Tipo de cambio dólar-euro y

Rafa Nadal explica su rutina diaria como extenista, de su entrenamiento a su dieta: “Si lo dejo para última hora, siempre hay excusas”

El balear reflexiona sobre su nueva vida tras el tenis: entrenamientos, caprichos y metas personales que trascienden la pista

Rafa Nadal explica su rutina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nace una aplicación con la

Nace una aplicación con la que puedes ir a bodas de desconocidos: “Es una alternativa moderna para financiar la ceremonia”

Así es la estafa de las multas de la DGT: la Policía explica cómo puedes detectarla

El turismo rural y la economía colapsan en Galicia y Castilla y León tras los incendios: “El cliente está cancelando por miedo. La situación es dantesca”

Pirómanos, menores y trabajadores del fuego: en busca del perfil de los detenidos por los incendios

La operación española en Líbano con casi 700 militares podría terminar este mes si la ONU decide no renovar la ayuda internacional

ECONOMÍA

Este es el precio máximo

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

El turismo rural y la economía colapsan en Galicia y Castilla y León tras los incendios: “El cliente está cancelando por miedo. La situación es dantesca”

El deporte ya no es del pueblo: ver todas las competiciones por televisión en España cuesta más de 2.000 euros al año

Benidorm, destino estrella del verano: la ocupación hotelera en la Comunidad Valenciana mejora sus cifras, pero se espera que bajen las reservas

Resultados ganadores de la lotería 6/49 de este 20 de agosto

DEPORTES

Rafa Nadal explica su rutina

Rafa Nadal explica su rutina diaria como extenista, de su entrenamiento a su dieta: “Si lo dejo para última hora, siempre hay excusas”

El FC Barcelona, entre la espada y la pared por la reapertura del Camp Nou y la visita de la UEFA para acoger los partidos de la Champions

El debut fantasma del Rayo en la Conference tras 25 años sin jugar en Europa: ni retransmisión por televisión ni público en las gradas

Ralf Schumacher tiene claro lo que debe hacer Aston Martin: “Si quieren ser campeones deben despedir a Stroll”

Juan Cruz podría utilizar como excusa la baja de paternidad para intentar salir del Leganés