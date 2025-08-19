España

José Elías revela lo que le dijo a Florentino Pérez la última vez que desayunaron: “Es una mente privilegiada”

El empresario advierte en un pódcast sobre la escasez de líderes jóvenes capaces de tomar el testigo en las grandes compañías

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Florentino Pérez y José Elías
Florentino Pérez y José Elías (Montaje Infobae con imágenes de Europa Press y Youtube)

En un reciente episodio del pódcast ‘Búscate la vida’, José Elías ha revelado lo que le comentó a Florentino Pérez durante su último desayuno juntos, haciendo hincapié en la escasez de sucesores para quienes lideran hoy las grandes compañías del país: “Tenemos un problema en España: no hay relevo generacional para mentes como la tuya”, interpeló al presidente del Real Madrid, asegurando que existe una ausencia de referentes de similar importancia y trascendencia en las nuevas generaciones.

En conversación con el emprendedor Eric Ponce, con quien comparte el podcast, Elías explicó cómo percibe a Florentino Pérez y su influencia: “Admiro a Florentino, yo creo que es una mente privilegiada“, confesó, y bromeó después: “Más allá que tiene el efecto de ser del (Real) Madrid”. Un chascarrillo que se entiende al conocer la afición de Elías por su equipo de futbol predilecto: el Fútbol Club Barcelona (Barça).

Una admiración de largo recorrido

No es la primera vez que el empresario resalta las bondades del presidente madridista, pues durante una entrevista que le concedió a Jordi Évole en 2022, en el programa ‘Lo de Évole’ emitido en La Sexta, Elías reconoció: “He conocido gente increíble. Una es Florentino Pérez que tiene un sentido del humor y un sentido común increíble”. Durante la charla, Elías puso en valor la capacidad de liderazgo y el carisma personal de Pérez.

La vida personal de José Elías, el multimillonario que superó la ruina: “Un poco rojillo”, su joven novia venezolana y sus dos identidades.

De Badalona al liderazgo empresarial

La historia personal de José Elías Navarro arranca en Badalona, donde nació en 1976 en el seno de una familia trabajadora. Hijo de electricista, cursó Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña. Tras una serie de reveses financieros que lo dejaron casi sin recursos antes de los 33 años, en 2009 fundó Orus Energía con apenas 3.000 euros, germen del conglomerado empresarial que lidera en la actualidad. La compra de Audax Renovables en 2012 significó el despegue definitivo de su fortuna y la consolidación de un grupo presente en varios mercados energéticos europeos.

Diversificación, premios y polémicas

Galardonado en 2016 como Mejor joven empresario de Cataluña, la expansión y diversificación de los negocios de Elías ha sido clave para su posición. Bajo su holding Excelsior Times, ha invertido en sectores como la salud (Atrys Health), alimentación (La Sirena), telecomunicaciones (Ezentis), infraestructuras (OHLA) y agricultura.

En el plano público, es conocido por apoyar en 2021 la candidatura de Joan Laporta a la presidencia del Fútbol Club Barcelona (Barça) y por su actividad divulgativa en redes sociales y YouTube, donde difunde mensajes sobre emprendimiento y motivación junto a otros profesionales y expertos de distintos sectores empresariales.

La fortuna de José Elías se estima en 940 millones de euros, lo que lo sitúa en el puesto 49 del ranking nacional de grandes patrimonios. Sin embargo, pese a su indiscutible éxito, el multimillonario no ha estado exento de controversias, como, por ejemplo, la investigación judicial que se está llevando a cabo por la presunta construcción de una mansión en Tiana sobre suelo forestal sin licencia municipal. El juzgado de Mataró instruye el caso.

