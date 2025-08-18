España

Una isla francesa prohíbe bañarse vestido en el mar y desata la polémica

El ambiente festivo se interrumpe cada cierto tiempo con un mensaje institucional difundido por los altavoces del recinto

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
La playa de la isla
La playa de la isla de Jablines-Annet (Ile de loisirs)

Jablines-Annet, una isla recreativa a una hora de París y situada en el departamento de Seine-et-Marne, ha sido el foco de la polémica y de risas por su normativa hacia los bañistas. Y es que, el pasado viernes 15 de agosto, fecha festiva en Francia, hubo una larga cola de coches para acceder, en la que se podía estar hasta 20 minutos antes de llegar a las taquillas. Según el testimonio recogido por Le Parisien, esto se debió a la masificación de turismo familiar, en el que se registraron unas 5.500 personas desde la apertura hasta su cierre a las 15:00.

No obstante, el ambiente festivo, intensificado por música y conversaciones, se interrumpía cada cierto tiempo con un mensaje institucional difundido por los altavoces del recinto: "Por favor, presten atención, les recordamos que está estrictamente prohibido nadar con ropa. Solo se permiten trajes de baño y shorts de baño". La advertencia, al parecer, fue repetida repetidamente a lo largo de la jornada.

“Hacen bromas al describir a las personas a las que se dirige su anuncio”

La playa de la isla
La playa de la isla de Jablines-Annet (Transilien)

La regulación de esta normativa, que se impone desde hace más de quince años, se justifica mediante dos argumentos principales: la seguridad, ya que la ropa mojada puede complicar las tareas de rescate, y la higiene, dado que el agua del lago procede del nivel freático, señala el medio francés. De esta manera, la legislación, respaldado por pictogramas, prohíbe el uso de prendas como camisetas o mallas y extiende esta prohibición al burkini, el traje de baño que cubre todo el cuerpo y que varias visitantes, en especial mujeres, continúan utilizando a pesar de las normas.

Según testimonios recogidos, la aplicación de la prohibición genera situaciones tensas y da pie a chistes en tono burlón entre los asistentes. Sarah, de 33 años, visitante habitual, ha señalado: “Hacen bromas al describir a las personas a las que se dirige su anuncio”. Comenta, además, que “el domingo, le pidieron a una mujer con burkini por el micrófono que saliera del agua”, cuando anteriormente “los socorristas simplemente iban a ver a la gente en el agua”.

El operativo de vigilancia está a cargo de diversos socorristas distribuidos en tres puestos alrededor del lago. Según Marco, jefe de socorristas de 54 años, la reiteración de advertencias y desalojos provoca fatiga en el equipo y genera fricciones con los bañistas. “Vamos a verlos una, dos, tres veces... y luego tomamos el micrófono”, relata. “La gente paga la entrada, así que creen que pueden hacer lo que quieran”, destaca. En este sentido, Marco estima que cada día deben intervenir alrededor de un centenar de personas por incumplimientos como uso de camisetas de fútbol, camisetas de tirantes o burkinis.

“No es una prenda de vestir, es como un traje de baño”

La península ibérica posee maravillosas aguas para disfrutar del verano en las costas. Estás son las más curiosas playas.

Como se ha recogido en Le Parisien, este escenario a veces se complica, como el pasado miércoles 13 de agosto. Y es que, en este caso, un agente de la Gendarmería de la compañía de Meaux tuvo que intervenir por la actitud de unos bañistas conflictivos. Al parecer, una multitud de personas manifestaron una actitud “hostil” contra los socorristas, cuando estos pedían que abandonasen el agua. Aun así, según el relato del policía: “Este tipo de incidentes son poco frecuentes”.

Sin embargo, la pelea y el debate sobre la vestimenta persiste diariamente. Como ejemplo, el medio francés ha relatado que, en una ocasión del pasado 15 de agosto, una socorrista solicitó a una mujer con burkini morado que saliera del agua. Al regresar a la toalla, la afectada manifestó: "Es frustrante, es una tontería". Del mismo modo, su amiga, Hadjere, de 35 años, la defendió: “No es una prenda de vestir, es como un traje de baño. Pero siempre los echan”.

Por su parte, el director de la isla de ocio regional de Jablines-Annet, Cyrille Marchadour, subraya las dificultades para distinguir las prendas permitidas: “¿Cuál es la diferencia entre un vestido y un burkini?”, plantea, y argumenta que “cuanta más gente hay en la playa, más gente entra al agua completamente vestida”. Bajo la opinión del jefe de socorristas, el objetivo de las autoridades se centra en la seguridad acuática. “Cero ahogamientos al final de la temporada. Pero no podemos vigilar y vigilar al mismo tiempo”, resume.

Temas Relacionados

PlayasPlayas FranciaPueblos FranciaFranciaBañoNormativaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce

Conoce el clima de este día en Valencia

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este

La ola de incendios que arrasa España deja seis detenidos y cuatro investigados en tan solo una semana

El fuego que asola el país ha quemado ya 157.000 hectáreas por todo el territorio nacional

La ola de incendios que

10 días de fuego en una Galicia que continúa cercada: aldeas evacuadas, carreteras cortadas y más de 50.000 hectáreas arrasadas

La provincia de Ourense concentra los focos más graves, con confinamientos masivos, vecinos desalojados y una comunidad prácticamente incomunicada por tren y carretera

10 días de fuego en

La ola de calor que acaba este lunes se corona como la quinta más larga desde que hay registros

Durante estos 15 días, el mapa de alertas meteorológicas de la Aemet se ha teñido de naranja y rojo con unos termómetros que han llegado a superar los 44 grados

La ola de calor que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ola de incendios que

La ola de incendios que arrasa España deja seis detenidos y cuatro investigados en tan solo una semana

10 días de fuego en una Galicia que continúa cercada: aldeas evacuadas, carreteras cortadas y más de 50.000 hectáreas arrasadas

Muere un bombero al volcar una autobomba cuando regresaba tras combatir los incendios en Espinoso de Compludo (León)

Indignación en Jaraíz de la Vera por lanzar fuegos artificiales durante la ola de incendios en Cáceres: “Nuestra cara de gilipollas era para enmarcar”

Una arrendadora tendrá que devolver 19.522 euros a su inquilino por haberle subido el alquiler de una vivienda de protección oficial de forma fraudulenta

ECONOMÍA

El 57% de los trabajadores

El 57% de los trabajadores afirma haber sufrido un ‘despido silencioso’: la estrategia que busca que renuncies para que te vayas sin indemnización

Una mujer de Vizcaya comparte su vivienda con un inquilino que no paga el alquiler: cuáles son las opciones legales en estos casos

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Un trabajador abre un paquete dirigido a su jefe y descubre que solo contiene dos barritas de proteína: “Ni siquiera se le da bien esto del capitalismo”

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 17 agosto

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”