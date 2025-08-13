España

Una turista española rescata a un niño que se cayó accidentalmente a un río de Hunan, China

El responsable de cultura y turismo, Yang Xiaoli, calificó la intervención como “un acto heroico”

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar

“Fue puro instinto, no tuve tiempo de pensar, solo quería sacarlo del agua”, relató Marta Santana al diario China Daily. Lo que comenzó como un paseo turístico por Fenghuang, en la provincia china de Hunan, se transformó en un acto heroico que la ha colocado en el centro de la atención mediática del país asiático.

El pasado 7 de agosto, Santana, de 31 años y exentrenadora de natación, paseaba con un grupo de amigos por la ciudad, que tiene una población aproximada de 67 millones de habitantes, cuando vio cómo un niño caía al río Tuo y era arrastrado por la corriente. Al darse cuenta de que el menor no sabía nadar, se lanzó al agua desde un puente de piedra para impedir que se hundiera. “No lo pensé dos veces”, aseguró.

Rescate en menos de medio minuto

Segundos después, el abuelo del niño también se arrojó al agua. Juntos lograron arrastrar al pequeño hasta la orilla en menos de 30 segundos. “Sin su ayuda habría sido mucho más difícil”, reconoció Marta.

Su experiencia como entrenadora y socorrista durante una década resultó clave para mantener la calma y ejecutar un rescate eficaz en una corriente que, según testigos, era fuerte y peligrosa.

Viral en Weibo: “La bondad no tiene fronteras”

El rescate fue grabado en vídeo y difundido en la plataforma Weibo, la red social más popular de China, similar a X. En pocas horas, acumuló más de 1,8 millones de visualizaciones, acompañado de miles de comentarios y reacciones elogiando a la heroína española.

Entre las frases más repetidas destacaron: “La bondad no tiene fronteras” y “quien se prepara para saltar al agua también es un héroe”. La historia llegó a posicionarse entre los temas más comentados del día con la etiqueta “Turista extranjera salva valientemente a un niño en la antigua ciudad de Fenghuang”.

“Una extranjera que hizo lo que muchos no se habrían atrevido”, escribió un usuario, resumiendo el sentir general de la audiencia digital.

Reconocimiento oficial y admiración ciudadana

El responsable de cultura y turismo del condado de Fenghuang, Yang Xiaoli, calificó la intervención como “un acto heroico” y subrayó que “un comportamiento tan valiente y bondadoso es realmente admirable”.

Las imágenes del momento han sido reproducidas por varios medios chinos y compartidas miles de veces, generando un debate sobre la importancia de reaccionar ante emergencias, incluso si la persona afectada es un desconocido.

“Volvería a hacerlo”

Pese a la atención mediática y el impacto de la historia, Santana se muestra humilde. “Me siento aliviada de que el pequeño esté bien”, afirmó. “Volvería a hacer exactamente lo mismo” en una situación similar.

En su primer viaje a China, no solo ha vivido una experiencia que recordará toda su vida, sino que también ha dejado una huella imborrable en quienes presenciaron o conocieron su gesto. Como escribió otro internauta: “No importa de dónde seas, cuando salvas una vida, te conviertes en familia para todos”. Para muchos, el rescate de Marta Santana no solo evitó una tragedia, sino que también dejó una lección sobre empatía y valor.

Temas Relacionados

SucesosChinaRedes SocialesTurismoViajes y TurismoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y

Una experta en hogar comparte las 5 rutinas diarias para combatir el calor: trucos sencillos para mantener tu casa fresca sin gastar de más

La ola de calor de los meses estivales demanda un cuidado del hogar más riguroso para reducir la sensación térmica y hacer del espacio cotidiano un lugar más habitable

Una experta en hogar comparte

La mascota que desarrolla una demencia similar a la humana, según los científicos

Este descubrimiento podría suponer un avance extraordinario para la investigación del Alzheimer

La mascota que desarrolla una

Comisión de EEUU advierte sobre los riesgos en la inteligencia europea por el contrato de España con Huawei

El caso español evidencia la dificultad de la Unión Europea para coordinar respuestas ante amenazas tecnológicas, según la U.S.-China Economic and Security Review Commission

Comisión de EEUU advierte sobre

Estas son las marcas de coches más fiables en España, según da OCU: los españoles saben cuales son más duraderos

Las firmas japonesas dominan el ranking de la OCU, con Lexus, Suzuki y Subaru a la cabeza, gracias a su menor índice de averías y la satisfacción de sus propietarios

Estas son las marcas de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una experta en hogar comparte

Una experta en hogar comparte las 5 rutinas diarias para combatir el calor: trucos sencillos para mantener tu casa fresca sin gastar de más

Estas son las marcas de coches más fiables en España, según da OCU: los españoles saben cuales son más duraderos

Nueve detenidos por robar 50 vehículos para venderlos por piezas: ganaron más de un millón de euros

Una manicurista es despedida tras ser grabada por un detective haciendo una manicura en un bar durante su baja: la Justicia lo declara nulo

Detienen a tres menores por intentar prender fuego a un hombre sin hogar y a feriantes migrantes

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El pueblo sin colegios, médicos, tiendas ni supermercados, pero donde los precios de la vivienda no dejan de subir: “Estamos llegando al límite”

Baja el precio de la luz: estas son las horas más baratas del 14 de agosto

“Vivimos en una caravana, trabajamos dos días a la semana y gastamos solo 380 euros al mes”: la experiencia de una pareja británica en un camping

DEPORTES

Las cuentas del FC Barcelona

Las cuentas del FC Barcelona llevan al límite de nuevo al equipo: cuatro jugadores sin inscribir y los palcos VIP sin adjudicar

Tsarukyan lanza un nuevo golpe a Topuria: “Le noquearé con mis codos en el primer asalto”

El jefe de Aston Martin sobre Newey: “Si hubiera trabajado en el coche de 2025 antes...”

¿FC Barcelona o Real Madrid? Un exjugador de la cantera de ambos clubes tiene claro cuál es mejor

La propuesta de Tebas de jugar partidos de LaLiga fuera de España o cómo consiguió convencer a las élites