Un hombre es abatido a tiros por la policía tras intentar agredirles con un cuchillo

Foto: (Isaac Buj/Europa Press)

La tensión vivida este lunes por la tarde en el céntrico barrio de Russafa, en València, terminó con un trágico desenlace. Lo que comenzó como una llamada de auxilio por parte de un vecino acabó con un hombre muerto tras ser abatido a tiros por dos agentes de la Policía Nacional.

El hombre intentó agredirlos con un cuchillo de grandes dimensiones en un espacio reducido, según han informado a EFE fuentes policiales. La escena se desarrolló sobre las 16:00 horas en la calle Godofredo Ros.

Estaba amenazando a un vecino

Según fuentes del cuerpo, el 091 recibió la llamada de un vecino que aseguraba que un hombre estaba golpeando su puerta y amenazándolo con un cuchillo de gran tamaño. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas. Al llegar, los agentes localizaron la vivienda del presunto agresor y llamaron a la puerta.

Según las mismas fuentes, en ese momento el hombre abrió y se abalanzó sobre ellos con el cuchillo en la mano, lo que obligó a los policías a reaccionar de forma inmediata. Los agentes se encontraban en el rellano del edificio, un espacio muy estrecho y sin margen de maniobra para esquivar la agresión. Al verse acorralados y con el atacante prácticamente encima, dispararon sus armas reglamentarias en varias ocasiones para repeler la amenaza.

Los servicios médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida

El hombre, de 46 años, cayó herido de gravedad. Inmediatamente, los propios policías comenzaron a practicarle maniobras de reanimación mientras se esperaba la llegada del personal sanitario. Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) se movilizó una unidad del SAMU, que continuó las maniobras con técnicas de reanimación avanzadas y procedimientos de estabilización. Pese a los esfuerzos del equipo médico, el hombre no respondió y finalmente se confirmó su fallecimiento en el lugar de los hechos.

La Policía Nacional activó entonces el protocolo habitual en este tipo de intervenciones. Se desplazaron al lugar agentes de la Policía Judicial y de la Científica, que se encargaron de recoger pruebas y tomar declaraciones a posibles testigos. También se ha abierto una investigación interna para esclarecer todos los detalles del incidente.

Se desconoce su identidad y las causas

Hasta el momento, no se ha hecho pública la identidad del fallecido, ni si tenía antecedentes o había protagonizado otros episodios violentos con anterioridad. Tampoco se conocen más detalles sobre su estado emocional o si sufría algún tipo de trastorno. Los investigadores tratan ahora de determinar el contexto completo del suceso, así como las circunstancias que llevaron al hombre a amenazar a su vecino y enfrentarse después a los agentes armados.

La intervención ha reabierto el debate sobre el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales en situaciones límite. Aunque, en este caso, las fuentes consultadas insisten en que los agentes actuaron en legítima defensa, al verse directamente amenazados por un arma blanca en un espacio sin escapatoria.

La investigación continúa abierta y el análisis de las imágenes de videovigilancia del edificio podrían ser claves, así como las declaraciones de los testigos, para reconstruir con precisión lo ocurrido.