España

Un hombre es abatido a tiros por la policía tras intentar agredirles con un cuchillo

Un vecino dio la voz de alarma después de que el hombre golpeara su puerta mientras le amenazaba

Por David Otero Romero

Guardar
Foto: (Isaac Buj/Europa Press)
Foto: (Isaac Buj/Europa Press)

La tensión vivida este lunes por la tarde en el céntrico barrio de Russafa, en València, terminó con un trágico desenlace. Lo que comenzó como una llamada de auxilio por parte de un vecino acabó con un hombre muerto tras ser abatido a tiros por dos agentes de la Policía Nacional.

El hombre intentó agredirlos con un cuchillo de grandes dimensiones en un espacio reducido, según han informado a EFE fuentes policiales. La escena se desarrolló sobre las 16:00 horas en la calle Godofredo Ros.

Estaba amenazando a un vecino

Según fuentes del cuerpo, el 091 recibió la llamada de un vecino que aseguraba que un hombre estaba golpeando su puerta y amenazándolo con un cuchillo de gran tamaño. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas. Al llegar, los agentes localizaron la vivienda del presunto agresor y llamaron a la puerta.

Según las mismas fuentes, en ese momento el hombre abrió y se abalanzó sobre ellos con el cuchillo en la mano, lo que obligó a los policías a reaccionar de forma inmediata. Los agentes se encontraban en el rellano del edificio, un espacio muy estrecho y sin margen de maniobra para esquivar la agresión. Al verse acorralados y con el atacante prácticamente encima, dispararon sus armas reglamentarias en varias ocasiones para repeler la amenaza.

Los servicios médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida

El hombre, de 46 años, cayó herido de gravedad. Inmediatamente, los propios policías comenzaron a practicarle maniobras de reanimación mientras se esperaba la llegada del personal sanitario. Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) se movilizó una unidad del SAMU, que continuó las maniobras con técnicas de reanimación avanzadas y procedimientos de estabilización. Pese a los esfuerzos del equipo médico, el hombre no respondió y finalmente se confirmó su fallecimiento en el lugar de los hechos.

La Policía Nacional activó entonces el protocolo habitual en este tipo de intervenciones. Se desplazaron al lugar agentes de la Policía Judicial y de la Científica, que se encargaron de recoger pruebas y tomar declaraciones a posibles testigos. También se ha abierto una investigación interna para esclarecer todos los detalles del incidente.

Se desconoce su identidad y las causas

Hasta el momento, no se ha hecho pública la identidad del fallecido, ni si tenía antecedentes o había protagonizado otros episodios violentos con anterioridad. Tampoco se conocen más detalles sobre su estado emocional o si sufría algún tipo de trastorno. Los investigadores tratan ahora de determinar el contexto completo del suceso, así como las circunstancias que llevaron al hombre a amenazar a su vecino y enfrentarse después a los agentes armados.

Un grupo de cuatro motochorros atacó a dos mujeres que iban en una moto en La Matanza, resultando fatal para una de ellas e hiriendo a la otra, miembro de la UTOI (Video: Twitter @Hechosanderecho)

La intervención ha reabierto el debate sobre el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales en situaciones límite. Aunque, en este caso, las fuentes consultadas insisten en que los agentes actuaron en legítima defensa, al verse directamente amenazados por un arma blanca en un espacio sin escapatoria.

La investigación continúa abierta y el análisis de las imágenes de videovigilancia del edificio podrían ser claves, así como las declaraciones de los testigos, para reconstruir con precisión lo ocurrido.

Temas Relacionados

Policía NacionalSucesosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un camionero se lanza al río desde un puente y la policía cree que era un intento de suicidio: “Solo quería darme un baño y refrescarme”

El conductor fue multado por estacionar indebidamente en un arcén y saltar sin permiso desde un puente

Un camionero se lanza al

La emotiva historia de Nosrac, el pingüino cuyo nombre preserva la memoria de un niño con cáncer

Tras una valiente lucha contra el sarcoma de Ewing, Carson Shanahan falleció el 10 de agosto, dejando un legado que trascendido más allá de la vida

La emotiva historia de Nosrac,

10 series de Netflix que necesitas ver esta noche

En la batalla entre servicios de streaming, Netflix busca mantenerse a la cabeza

10 series de Netflix que

Efemérides 19 de agosto: todos los hechos y personajes de un día como hoy

Hazañas, tragedias, nacimientos y muertes son los hechos más relevantes de esta fecha

Efemérides 19 de agosto: todos

Cómo hacer pan de avena casero, una opción barata, saludable y fácil de preparar en casa

La avena, protagonista en esta receta, aporta a nuestro pan su alto contenido en fibra, así como en hierro, potasio y magnesio

Cómo hacer pan de avena
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si un hotel te pide

Si un hotel te pide escanear tu DNI para hacer el ‘check-in’ no aceptes: estos son los motivos detrás de la prohibición y las consecuencias económicas

El juez Peinado imputa a Begoña Gómez y su asesora por posible malversación: las cita a declarar de nuevo el 10 y 11 de septiembre

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

ECONOMÍA

La incertidumbre política internacional frena

La incertidumbre política internacional frena las bolsas europeas: el Ibex 35 rompe su racha positiva de diez jornadas consecutivas y baja 0,17%

Las diferencias entre cobrar 12 y 14 pagas, según un experto en fiscalidad: “Es algo con lo que mis padres siempre han estado obsesionados”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 18 agosto

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 18 agosto

“Un sueldo no compensa las noches sin dormir”: un abogado laboralista explica los casos en los que debes dimitir

DEPORTES

El hijo de Fernando Redondo,

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta

A qué hora y dónde ver la final de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Alcaraz, preparado para una nueva final frente a Sinner: “Gracias a él saco lo mejor de mi tenis”

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte