España

¿Contenido orgánico o anuncio encubierto? Un estudio revela que los usuarios de Instagram están más expuestos a publicidad de lo que creen

Investigadores de Alemania y Países Bajos confirman que quienes usan esta red social detectan señales mínimas de contenido publicitario y reducen su atención de inmediato, siempre y cuando lo consigan

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Fotografía de archivo de una
Fotografía de archivo de una persona que usa un teléfono en el que se ven los logos de las aplicaciones Facebook, Instagram y Threads. (EFE/Cristobal Hererra-Ulashkevich)

Un nuevo estudio de la Ruhr West University of Applied Sciences y la University of Twente demuestra que los usuarios de Instagram dedican menos tiempo y atención a los anuncios, incluso cuando estos se camuflan entre publicaciones de amigos. El hallazgo, publicado en Frontiers in Psychology, muestra que señales sutiles como el botón de “comprar” o la etiqueta “patrocinado” funcionan como alertas inmediatas que activan el rechazo automático de la publicidad. Eso sí, los usuarios no siempre son capaces de detectarla.

La publicidad diseñada para integrarse de forma casi invisible en los feeds de redes sociales se ha convertido en la estrategia preferida de marcas y plataformas como Instagram. Sin embargo, la investigación revela que los usuarios han desarrollado una especie de “ceguera publicitaria nativa”, similar a la que ya existía con los antiguos banners web.

El estudio, realizado en Alemania y los Países Bajos, reclutó a 152 usuarios activos de Instagram, que navegaron por un feed simulado con publicaciones orgánicas y anuncios reales. Mediante tecnología de seguimiento ocular, los investigadores midieron con precisión dónde y cuánto tiempo fijaban la mirada los participantes. Además, entrevistas retrospectivas permitieron entender las razones detrás de sus patrones de atención.

Los resultados son claros: los anuncios patrocinados recibieron un 6,7% menos de tiempo de visualización y un 25% menos de fijaciones visuales que las publicaciones de amigos o familiares. “Aunque los anuncios nativos pueden pasar desapercibidos a primera vista, basta con que el usuario detecte una mínima señal de publicidad para que su atención caiga en picado”, explican los autores. “Incluso las señales publicitarias más sutiles, cuando son vistas, desencadenan un rechazo rápido”, reza el estudio.

El análisis detallado mostró que los elementos que más delatan a un anuncio no son solo la etiqueta “patrocinado”, sino especialmente los botones de llamada a la acción como “comprar ahora”. Cuando los usuarios fijaban la vista primero en estos elementos, la probabilidad de que siguieran interactuando con el resto del contenido se desplomaba. “Los botones de acción funcionan como banderas que activan mecanismos de evasión aprendidos”, concluye el estudio.

Sensación de engaño

Las entrevistas revelaron que muchos usuarios se sienten engañados por la sutileza de los anuncios, mientras que otros ni siquiera notan las etiquetas hasta que ya han pasado a la siguiente publicación. La estética también juega un papel: imágenes demasiado pulidas o profesionales despiertan sospechas y rechazo, mientras que el contenido que parece más natural o relevante para los intereses del usuario puede recibir atención, incluso si es publicitario.

El fenómeno, conocido como “ceguera publicitaria nativa”, se basa en procesos mentales automáticos. Los usuarios, acostumbrados a la avalancha de información en redes sociales, aplican atajos mentales para filtrar lo que consideran irrelevante o persuasivo. Si una publicación encaja con el esquema mental de “anuncio”, es ignorada casi de inmediato. Solo el contenido que resulta personalmente relevante o estéticamente atractivo logra superar este filtro.

A la huida del anuncio

El trabajo también desafía la creencia de que basta con camuflar los anuncios para garantizar su éxito. Los usuarios han aprendido a identificar patrones visuales y estructurales asociados a la publicidad, incluso cuando se presentan de forma sutil. Además, la investigación sugiere que la saturación de anuncios puede generar fatiga y aumentar la evasión, aunque una exposición moderada puede, en algunos casos, aumentar la familiaridad y la confianza en la marca.

Temas Relacionados

InstagramRedes socialesPublicidadEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un abogado explica si es legal que haya cámaras en el trabajo: “Me hacen esta pregunta muchísimo”

El incumplimiento de la normativa sobre videovigilancia puede acarrear multas significativas y dañar la reputación corporativa de las empresas

Un abogado explica si es

El Supremo confirma la decisión del Banco de España de suprimir el pago de los entierros de sus trabajadores jubilados, un beneficio que disfrutaban desde 1964

La decisión del Alto Tribunal ha sido tomada con un voto en contra de uno de los magistrados que firman la sentencia

El Supremo confirma la decisión

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 18 de agosto

La moneda europea mostró fluctuaciones en su cotización de este día

Tipo de cambio dólar-euro y

Estos son los mejores repelentes naturales para mosquitos

Con la llegada de temperaturas más elevadas y noches más largas, la presencia de mosquitos aumenta de forma notable

Estos son los mejores repelentes

“Las turbulencias son lo que más miedo le da a la gente, pero es lo que menos nos preocupa”: una piloto explica las exigencias y condiciones de su trabajo

Al principio no contempló convertirse en piloto profesional porque “para mí era como ser astronauta, ni siquiera me lo planteaba”

“Las turbulencias son lo que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo confirma la decisión

El Supremo confirma la decisión del Banco de España de suprimir el pago de los entierros de sus trabajadores jubilados, un beneficio que disfrutaban desde 1964

La ola de incendios que arrasa España deja seis detenidos y cuatro investigados en tan solo una semana

10 días de fuego en una Galicia que continúa cercada: aldeas evacuadas, carreteras cortadas y más de 50.000 hectáreas arrasadas

Muere un bombero al volcar una autobomba cuando regresaba tras combatir los incendios en Espinoso de Compludo (León)

Indignación en Jaraíz de la Vera por lanzar fuegos artificiales durante la ola de incendios en Cáceres: “Nuestra cara de gilipollas era para enmarcar”

ECONOMÍA

Un abogado explica si es

Un abogado explica si es legal que haya cámaras en el trabajo: “Me hacen esta pregunta muchísimo”

El 57% de los trabajadores afirma haber sufrido un ‘despido silencioso’: la estrategia que busca que renuncies para que te vayas sin indemnización

Una mujer de Vizcaya comparte su vivienda con un inquilino que no paga el alquiler: cuáles son las opciones legales en estos casos

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Un trabajador abre un paquete dirigido a su jefe y descubre que solo contiene dos barritas de proteína: “Ni siquiera se le da bien esto del capitalismo”

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”