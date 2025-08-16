España

Este precioso pueblo en Valencia ofrece trabajo y viviendas por 50.000 euros debido a la despoblación

El municipio de Cofrentes busca atraer a nuevos vecinos con ayudas específicas para emprendedores y familias

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

El municipio ofrece trabajo en distintos sectores como el de servicios o su central nuclear y alquileres por 400 euros (Fuente: Cofrentes)

El éxodo rural no es un fenómeno nuevo en España. Desde mediados del siglo XX, tras el fin de la Guerra Civil, muchas áreas rurales han visto cómo se iba reduciendo su número de habitantes con el pasar de los años, principalmente debido a la migración hacia los grandes núcleos urbanos nacionales en busca de mejores oportunidades laborales y servicios básicos.

Para combatir esta tendencia y evitar que estas localidades del interior, que antaño rebosaban de vida, queden en el olvido, muchos pueblos se han lanzado a captar posibles nuevos vecinos provenientes de las grandes ciudades.

Una de las iniciativas más destacadas es “Vente a vivir a un pueblo”, donde estos pueden presentarse y ofrecer viviendas en alquiler o venta y trabajo, haciendo resurgir las zonas del interior de España.

Uno de los municipios presentados a este proyecto es Cofrentes. Situado en la Comunidad Valenciana, a menos de hora y media de Valencia y a treinta minutos de Requena, este encantador municipio se ha convertido en el lugar idílico para quienes buscan un entorno acogedor y bien conectado fuera de las grandes urbes.

El municipio, que cuenta con infraestructuras, servicios y oportunidades laborales, impulsa la llegada de nuevos vecinos con ayudas específicas para emprendedores y familias. Según su perfil en “Vente a vivir a un pueblo”, Cofrentes cuenta con una población menor a 750 habitantes y ofrece trabajo en distintos sectores como el de servicios, balnearios y la central nuclear.

Además, el pueblo cuenta con conexión a internet 4G, Banda Ancha y Fibra Óptica, lo que lo hace ideal para los nómadas digitales que deseen vivir en una zona tranquila rodeada de zonas verdes. Entre los servicios que ofrece, cuenta con un ambulatorio, guardería, colegios, instituto -a menos de 10 kilómetros- e instalaciones deportivas como piscina, gimnasio, pistas de tenis y pádel o golf, entre otras.

En cuanto a la vivienda, hay disponibles casas tanto para alquilar como para comprar. Las rentas en este municipio de la Comunidad Valenciana rondan los 400 euros, mientras que se puede encontrar opciones de compra a partir de 50.000 euros.

Qué hacer en Cofrentes

Cofrentes cuenta con una gran riqueza patrimonial y natural que permite a los turistas y residentes disfrutar de su estancia en este Municipio. El recorrido por sus calles de piedra comienza en a Parroquia de San José, que fue construida en 1621. Posteriormente, se puede visitar el mirador Era del Chulo, desde donde se aprecian unas espectaculares vistas.

Continuando el recorrido a través de su carretera de circunvalación, se puede llega a la dehesilla, que alberga en lo alto la Ermita la Soledad, construida en 1878, muy cercana a la Casa del Hermano Pastor, el último ermitaño de la Comunidad Valenciana que contribuyó a la restauración de dicha parroquia. Desde la dehesilla Monte Calvario se contempla una espectacular panorámica del Embalse de Embarcaderos.

Por último, si hay algo que hace único a este pueblo de la Comunidad valenciana es su volcán, la colina de Agras, el único reciente en términos geológicos de toda la Comunidad Autónoma. Desde allí se puede visitar y disfrutar de sus espectaculares vistas y disfrutar del embalse y la cueva de Santa Ana.

