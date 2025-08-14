España

Miri Pérez-Cabrero explica qué hacía en Ibiza cuando fue ‘pillada’ con Froilán

La exconcursante de ‘Supervivientes’ y ‘MasterChef’ ha reaparecido en sus redes sociales para desvelar el motivo por el que está en la isla

Por Alba García

Miri Pérez-Cabrero en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @miriperezc)

Este miércoles, 13 de agosto, el hijo mayor de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, más conocido como Froilán, saltaba a los medios de la mano de la revista Semana. La publicación mostraba unas imágenes en las que se le veía abrazado y en actitud cariñosa con Miri Pérez-Cabrero, conocida para los espectadores de Telecinco por haber sido concursante de Supervivientes en 2024. Pese a que el reality le catapultó a la fama, la joven donde se dio a conocer realmente fue en MasterChef, donde demostró sus habilidades en los fogones.

En la portada, Froilán aparece en la playa sin camiseta en una de las imágenes, mientras que en otra se le ve con camiseta, gorra y gafas de sol, abrazando a una chica, que según revelaba en sus páginas era Miri. Y aunque la fotografía no demostraba que entre ellos hubiera una relación sentimental o de amistad cercana, pues no se captó algo así, sí que quedaba claro es que ambos mantienen un trato cordial y se saludan con afecto, por lo que seguro se conocen de antes.

Portada de la revista ''Semana'.

Tras la difusión de las fotografías, Pérez-Cabrero no ha hecho ninguna referencia en sus redes sociales donde es muy activa, si bien no dudó en responder a la llamada del programa TardeAR, donde dejó claro que no va a realizar declaraciones sobre las imágenes con Froilán. Apenas unas horas más tardes reapareció en su cuenta Instagram para explicar qué hacía en Ibiza cuando fue ‘pillada’ con Froilán.

De manera habitual Miri reside en un ático en el centro de Madrid, pero cuando llega el calor se muda a Ibiza, donde vive su padre, el escultor Eduardo Pérez-Cabrero, con quien mantiene una relación muy estrecha. Según ha contado en un post, en esta ocasión está aprovechando la temporada para trabajar en la isla como cocinera.

“Entre mucho trabajo, atardeceres y flores he dejado el móvil un poco de lado. Estoy trabajando de chef privado preparando comidas y desayunos y, en cuanto termino, voy a la playa con mi papá hasta el atardecer. Soy muy feliz aquí. Estar descalza y en bikini todo el día es mi hábitat”, ha explicado junto a imágenes en las que aparece con su padre y en las que muestra parte de la rutina que tiene en la isla Pitiusa.

Miri Pérez en 'MasterChef'. (RTVE)

Mientras que ella está en Ibiza por trabajo, Froilán lo hace para descansar. Hace algo más de dos años que reside en Abu Dabi, donde está totalmente integrado y tiene su trabajo, No solo eso, también la compañía de su abuelo el rey Juan Carlos, quien también reside en el país árabe. Pese a que allí parecen estar bien, siempre que tienen ocasión abuelo y nieto cogen un avión y regresan a España para reencontrarse con sus amigos de siempre y sus familiares más cercanos.

