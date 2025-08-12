España

El truco para hacer el arroz perfecto que utilizan en la India

Es un ingrediente versátil y muy saludable, lo que lo convierte en un producto clave en la dieta de muchos países, pero existe una regla de oro para cocinarlo y que no quede demasiado cocido ni empapado

Alejandra Suárez

Por Alejandra Suárez

Guardar
Esta es la guía para conseguir la paella perfecta

El arroz es un producto clave en la dieta mediterránea. Considerado un alimento básico, también forma parte de un buen número de recetas en muchas culturas alrededor del mundo. Ya sea en la paella en España, en el risotto en Italia o en el sushi en Japón, es difícil encontrar un lugar en el que no se coma este grano. De hecho, es el cereal más consumido, pero cocinarlo de forma correcta no siempre es sencillo. De ahí que cobre especial importancia conocer el truco para cocerlo de manera perfecta que utilizan en la India.

La preparación del arroz varía según el país: existe un contraste evidente entre el típico arroz blanco elaborado en España y el que cocinan comunidades asiáticas como Japón, China o Corea. En estos países, suele servirse con una textura más esponjosa y compacta, logrando una gran soltura incluso sin recurrir a arroceras.

Una referente destacada en la cocina india, Naveen Jaspal, muestra en su perfil de TikTok (@whatnaveats) los secretos de sus recetas tradicionales, acompañadas de consejos prácticos para conseguir el punto perfecto en la preparación del arroz. Su experiencia ha convertido a la chef angloindia en un referente en redes sociales para quienes buscan dominar este ingrediente en cualquier cocina.

Qué marca la diferencia: usar una taza es clave

Arroz basmati. (Selective focus)
Arroz basmati. (Selective focus)

En la cocina india, para obtener granos de arroz basmati tiernos y sueltos hay que seguir un método preciso que va más allá de respetar las proporciones de agua. La chef Naveen Jaspal utiliza una taza para medir: la misma cantidad de arroz que de agua.

El proceso arranca con un lavado exhaustivo del arroz, repitiendo el enjuague tres o cuatro veces hasta lograr que el agua salga completamente clara, una práctica clave para evitar que los granos se apelmacen.

El arroz se deja después en remojo durante una hora antes de escurrirlo y trasladarlo a una cacerola alta. Se añade la misma cantidad de agua, una pizca de sal y se cocina tapado a fuego medio. Cuando el agua inicia la ebullición con burbujas visibles, se reduce al mínimo el fuego y, desde ese punto, no se vuelve a mover el arroz. Este paso resulta crucial; según la chef, alterar el arroz durante la cocción es lo que arruina la textura deseada. Así se logra ese arroz aromático y perfectamente separado, como el que se encuentra en los restaurantes especialistas.

El fallo que es habitual cometer al cocer el arroz

Hay quienes son partidarios de
Hay quienes son partidarios de no mover el arroz durante su cocción para que el resultado sea perfecto. (VisualesIA)

No remuevas el arroz mientras se cocina”, recalca la chef Naveen Jaspal, señalando que esta es la regla fundamental según la tradición india. Tras bajar la intensidad del fuego, basta con dejar que el agua se evapore completamente para lograr un arroz basmati en su punto.

Un lavado cuidadoso, algo de paciencia y la disciplina de no intervenir durante la cocción garantizan, siguiendo sus instrucciones, un resultado suelto, aromático y con la textura ideal que caracteriza a la cocina india.

Temas Relacionados

ArrozTrucos de CocinaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ni en Galicia ni en el País Vasco: dónde están los pueblos de España a los que escapar de la ola de calor con temperaturas de menos de 20 grados

Además, son los segundo municipios más altos de España, a más de 1.600 metros de altitud y rodeados montañas y vegetación

Ni en Galicia ni en

Juliana Pantoja carga duramente contra Iker Casillas: “Está obsesionado conmigo. No me va a silenciar con una estética”

La colombiana ha hablado en ‘TardeAR’ de su supuesta historia de amor con el exfutbolista

Juliana Pantoja carga duramente contra

Un médico asegura que la falta de vitamina D no está directamente relacionada con la falta de sol

El médico Jesús Vázquez ha advertido de los peligros de la falta de vitamina D, que no siempre están relacionados con la falta de luz solar

Un médico asegura que la

La Aemet alarga la ola de calor hasta el próximo lunes

Ese día las temperaturas podrían superar incluso los 40 grados en amplias zonas del este y sur del país

La Aemet alarga la ola

Nueva muerte por trabajar al sol con más de 40º: un temporero pierde la vida en Lleida en plena ola de calor

El hombre comenzó a sentirse indispuesto y experimentó un mareo antes de desplomarse

Nueva muerte por trabajar al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ni en Galicia ni en

Ni en Galicia ni en el País Vasco: dónde están los pueblos de España a los que escapar de la ola de calor con temperaturas de menos de 20 grados

Un gerente de Mercadona recurre su degradación por un caso de contaminación alimentaria: se lo rechazan porque él mismo lo propuso para evitar el despido

Rechazan el asilo a una mujer que huyó de Perú tras las amenazas de un comerciante rival por solicitarlo un año después de llegar a España

La AEMET avisa de posibles tormentas secas en los próximos días, que hacen que el fuego se origine y se propague en poco tiempo

Tras la negativa de la Seguridad Social, una ganadera autónoma con dolor de espalda consigue una pensión del 100% de su base reguladora

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España este 13 de agosto

Los precios del alquiler frenan la emancipación en España: los jóvenes tendrían que destinar el 92% de su salario a pagar una vivienda

El gasto en intereses de la deuda pública autonómica se triplica entre 2022 y 2028: Cataluña, la comunidad que más paga

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

Lance Armstrong habla de su

Lance Armstrong habla de su caída a los infiernos: de perder 100 millones de dólares a las inversiones que cambiaron su vida

Balotelli confiesa cuál es su sueño por cumplir, a pesar de haber pasado por la cantera del FC Barcelona

Ana Peleteiro y las críticas sobre sus palabras sobre los atletas blancos: “Lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme de racista”

Luces y sombras de Montse Tomé en la selección femenina: de los aplausos a Rubiales y su relación con Jenni Hermoso a conquistar la Nations League

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19