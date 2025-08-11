España

‘La Promesa’, avance semanal del 11 al 15 de agosto: Curro acusa a Lorenzo y el regreso de Samuel sacude el palacio

La serie de TVE continúa entreteniendo a los espectadores durante el mes de agosto con nuevas intrigas que se pueden descubrir a diario a las 18:10 horas

Alba García

Por Alba García

Escena de 'La Promesa'. (RTVE)
Escena de 'La Promesa'. (RTVE)

La tensión crece en La Promesa con la llegada de una de las tramas más intensas de la temporada. Curro, decidido a acabar con el silencio que ha mantenido durante demasiado tiempo, encara directamente a Lorenzo con una pregunta que podría cambiarlo todo: “¿Usted tuvo algo que ver con la muerte de mi hermana?”. Su determinación no pasa desapercibida, especialmente porque, además, ha sido él quien ha facilitado la llegada del coronel Fuentes al palacio, un movimiento que incomoda profundamente al capitán de la Mata.

Pero no es el único sobresalto en la mansión. Samuel ha regresado de forma inesperada, y su presencia abre la puerta a las explicaciones que María Fernández lleva meses esperando. El impacto de su vuelta no solo afecta a la joven, sino que amenaza con alterar el frágil equilibrio entre criados y señores.

La semana del 11 al 14 de agosto se presenta intensa, con episodios cargados de giros, tensiones y revelaciones. Además, el jueves se emitirá un capítulo especial centrado en la evolución de Curro, donde se explorará su transformación desde la trágica pérdida de Jana.

Capítulo 652 – Lunes 11 de agosto

Manuel mantiene un enfrentamiento con Alonso a raíz del conflicto con Leocadia. La señora de Figueroa insiste en que todo fue un malentendido y promete actuar con más cautela. Catalina, envalentonada por el apoyo de sus trabajadores, refuerza su defensa de la justicia social, lo que incrementa las tensiones con Adriano, Jacobo y Martina.

J.J. Vaquero y Álex Clavero han sido los cómicos encargados de llenar el hueco que ha dejado Broncano durante los meses de verano. El resultado no ha podido ser peor y el programa enfrenta su cancelación (Fuente: RTVE).

Curro afronta el enfado de Ángela, quien lo acusa de traicionarla por avisar al coronel Fuentes. La presencia del militar siembra nerviosismo, sobre todo en Lorenzo, que teme las verdaderas intenciones de la visita. Vera muestra claros signos de agotamiento emocional, mientras Toño y Enora consolidan su relación en medio del caos.

La llegada de Samuel, convertido ahora en sacerdote, hiere a María Fernández y provoca un choque directo entre Petra y Cristóbal, quien rechaza su permanencia en el palacio.

Escena de 'La Promesa'. (RTVE)
Escena de 'La Promesa'. (RTVE)

Capítulo 653 – Martes 12 de agosto

Cristóbal sigue oponiéndose a la presencia de Samuel, con Petra como única defensora del recién llegado. El uniforme del coronel Fuentes mantiene en tensión a todos, especialmente a Lorenzo, que se siente acorralado.

Manuel arriesga el futuro de su empresa con una propuesta a Leocadia que no será bien recibida. Mientras tanto, Ángela continúa molesta con Curro, aunque Pía podría intervenir para facilitar una reconciliación. Santos, por su parte, se convierte en el enemigo común de Ricardo y Pía, lo que lleva a Ricardo a trazar un plan para anular su matrimonio con Ana.

Capítulo 654 – Miércoles 13 de agosto

Manuel lidia con la incertidumbre empresarial y la actitud ambigua de Leocadia. Observa con cierta inquietud la felicidad de Toño y Enora, hasta que María Fernández descubre que Toño es un hombre casado y lo comenta con preocupación.

Vera y Lope idean un arriesgado plan para contactar con el hermano de ella mediante una carta. Samuel sigue dividiendo a los criados y a Cristóbal, aunque Toño y Petra lo defienden con firmeza. Toño incluso pide al mayordomo que lo acompañe al refugio.

Adriano y Alonso estrechan lazos al compartir su preocupación por Catalina, mientras Martina recibe al barón de Valladares, que afirma querer tratar el conflicto con ella. En un giro decisivo, Curro delata a Lorenzo ante el coronel Fuentes, provocando la detención del capitán ante la mirada atónita de toda la familia.

Escena de 'La Promesa'. (RTVE)
Escena de 'La Promesa'. (RTVE)

Especial jueves 14 de agosto – Curro, en busca de justicia

Este capítulo explorará la profunda transformación de Curro desde la muerte de Jana. Interpretado por Xavi Lock, el personaje se ha convertido en un hombre dispuesto a todo por descubrir al asesino y hacer justicia, contando con aliados que arriesgarán su vida para lograrlo.

En medio de su cruzada, el joven ha encontrado el amor en Ángela, hija de Leocadia. Su relación, marcada por las diferencias sociales de la época, se consolida como un amor verdadero pese a las dificultades.

El especial mostrará cómo Curro pasó de ser un señorito a un lacayo repudiado por su padre, y cómo el dolor y la venganza lo han moldeado hasta convertirlo en una figura clave de la trama.

Viernes 15 de agosto

Debido a la festividad nacional, no se emitirá capítulo de La Promesa.

