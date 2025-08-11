El polémico proyecto del toro de 300 metros de altura que quiere ser la torre Eiffel española: la única localidad madrileña que se posiciona para su acogida

'El toro de España' (Academia Tauromaquia)

Desligar la torre Eiffel de Francia es como desvincular la pizza de Italia o el queso de Suiza. Aunque España tiene numerosas simbologías ligadas a la cultura y el patrimonio nacional, la Academia Española de Tauromaquia ha sorprendido con el anuncio de su nuevo objetivo: la construcción de una inmensa escultura metálica con la forma de un toro bravo, que alcanzaría al menos 300 metros de altura y que tiene como fin convertirse en el icono turístico del país. De esta manera, los promotores aspiran a que el coloso se sitúe entre los grandes reclamos mundiales.

No obstante, antes de avanzar hacia este sueño, los impulsores tienen que tomar la primera decisión: la búsqueda de un emplazamiento adecuado para su asentamiento. Hasta el momento, más de treinta localidades y provincias, como Burgos o Guadalajara, se han pronunciado para acoger la futura escultura que sería bautizada como ‘El toro de España’. En este sentido, el presidente y fundador de la academia, Jorge Álvarez, reveló para Canal 33 TV que el animal se situará en un lugar con una gran afluencia de turistas para garantizar la viabilidad económica y su impulso comercial, con nuevos empleos en la zona.

Entre todos los aspirantes, la localidad madrileña de El Molar ha tomado la delantera, gracias a la maniobra del concejal de Turismo del municipio, Fernando Hernández: “Me extrañó que Madrid no se postulase. Tras revisarlo bien, pensé que nuestro municipio podría encajar... Hasta en nuestro escudo hay un toro. Tenemos mucha vinculación con todo este sector, hacemos encierros diurnos y nocturnos en fiestas, próximamente haremos otro por el campo...“, ha compartido para El Mundo. Además, Hernández ha reconocido el impacto económico que tendría: “supondría un chute de trabajo y de turistas, y el pueblo crecería mucho”.

El plan de la localidad madrileña para acoger al toro: “Se vería desde la A1”

Ante la posibilidad de poder construir el gran toro en la localidad, El Molar ya ha seleccionado una posible ubicación. Así, el equipo de Gobierno ha optado por una parcela a la entrada del municipio en la que “hace 20 años lleva parada la creación de un polígono”. Asimismo, Hernández ha confesado que “a los pies del toro dicen que se instalarían zonas comerciales especializadas en el mundo taurino, con restaurantes, tiendas de recuerdos y espacios culturales... Eso nos vendría muy bien para desarrollar nuestro polígono”.

La visión monumental de un toro de 300 metros tendría, según el concejal, una visibilidad única en la región. “El monumental toro no solo se vería desde la A-1, también desde Madrid capital, al igual que nosotros vemos desde aquí las Cuatro Torres”, asegura convencido. Tras el gran entusiasmo de la localidad y establecer contacto con la Academia Española de Tauromaquia hace unos días, la entidad ha agradecido el gesto y ha confirmado que El Molar es el único candidato de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, para que el plan avance, deberán contar con la aquiescencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y de la Comunidad de Madrid.

Esto supondría un obstáculo para los otros candidatos porque la propuesta del municipio madrileño ofrece “terrenos privados”, que “pertenecen a un grupo de vecinos. De esta forma no habría que cambiar el uso de esas parcelas, lo que facilitaría todo”, ha detallado el concejal de Turismo, a quien no le da miedo competir “contra ninguna localidad”.

“Ni contra San Sebastián de los Reyes, al que le llaman la Pamplona chica, ni contra Colmenar Viejo, que tiene otra plaza muy importante. El Molar tiene potencial y el pueblo lo quiere, aunque hay gente que no, como los antitaurinos o animalistas“, ha explicado. Por ello, el responsable turístico, y portavoz local de Vox, lamenta el clima de polarización: “Todo lo que venga de Vox se rechaza directamente, sin escucharlo. Está todo muy radicalizado. Por ejemplo, los parisinos no querían la Torre Eiffel cuando se empezó a construir, y mira ahora. Nos metería un chute de turismo tremendo”.