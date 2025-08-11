El fenómeno de los ‘turistas diésel’ en Mallorca, que recorren la isla ‘sin gastar gasolina’: “Cada vez menos personas alquilan sombrillas y tumbonas”

Tumbonas y sombrillas en una playa de Mallorca (ADOPUMA / Europa Press)

El alquiler de tumbonas y sombrillas en playas conocidas de Mallorca, como Playa de Muro y Can Picafort, ha disminuido notablemente este verano. Los datos de la Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo-Terrestre de Mallorca (ADOPUMA) muestran que los ingresos en julio descendieron un 20% en comparación con el año pasado.

Detrás de esta bajada está el fenómeno de los llamados “turistas diésel”, personas que viajan por toda la isla pero gastan muy poco. Esto ya está generando preocupación entre quienes viven de los servicios turísticos en la isla.

El medio en alemán Mallorca Magazin explica que cada vez más turistas prefieren ahorrar y gastar menos en cosas como tumbonas, sombrillas, bares de playa o deportes acuáticos. Según ADOPUMA, “cada vez menos personas alquilan sombrillas y tumbonas”. El descenso afecta especialmente a las zonas más turísticas del norte de la isla.

Este nuevo tipo de turista planifica cada gasto. Muchos viajan con un presupuesto ajustado porque los precios de hoteles y vuelos han subido mucho, y lo que les queda se destina sólo a lo básico, dejando de lado los “extras” del ocio.

El presidente de los arrendadores de tumbonas, Onofre Fornés, resume la situación económica afirmando: “Ingresos en descenso, costes operativos más elevados y una demanda retraída de servicios centrales como tumbonas y sombrillas han afectado a los ingresos”. Además, algunos empresarios creen que los comentarios negativos contra el turismo en Baleares provocan un impacto aún mayor en la llegada y en el gasto de los visitantes.

El turismo internacional continúa ganando en España. En abril, el país recibió 8,6 millones de turistas extranjeros, un 10,1% más que en el mismo mes del año pasado. Este aumento de la afluencia ha venido acompañado de un incremento aún más significativo en el gasto total, que se elevó a 10.826 millones de euros, un 14,1% más interanual, marcando un nuevo récord mensual (Fuente: Europa Press).

Menos consumo y menos ingresos para los negocios

No sólo los servicios de playa se han visto afectados por este cambio. Restaurantes, bares y tiendas también notan un descenso en las ventas porque hay menos clientes y los que vienen gastan mucho menos que otros años. Incluso las actividades de ocio, como deportes en la playa o excursiones, sólo se contratan en el último momento o se dejan de lado, especialmente entre muchos turistas alemanes.

La asociación ADOPUMA también señala que los turistas “se han vuelto más cautelosos y ahorradores”, evidenciándose este verano, pues el visitante muestra una actitud más contenida respecto a sus gastos, sobre todo en actividades que no consideran imprescindibles.

Medidas para controlar la saturación de playas

Además de los cambios en la forma de gastar de los turistas, el propio gobierno de Mallorca ha anunciado medidas. Según una información del medio francés Blick, a partir de 2026 se reducirá en un 20% la cantidad de tumbonas y sombrillas en las playas. Esto responde al deseo de muchos residentes de contar con más espacio libre y a los problemas que producen la erosión y la subida del nivel del mar.

El aumento de los “turistas diésel” y los nuevos límites a los servicios de playa suponen un gran reto para Mallorca. Los empresarios turísticos y muchos habitantes buscan ahora un equilibrio entre el cuidado del entorno, el espacio para todos y la economía local, ante una forma de viajar más austera por parte de los visitantes.