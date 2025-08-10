España

La surrealista situación que llevó a un camarero a denunciar a su jefe: “Si quieres comer, tienes que aceptar estas condiciones”

Un trabajador destapa ante la Inspección de Trabajo un sistema de pagos ocultos y cotizaciones mínimas que afectaba a toda la plantilla

Por Ángela Benito Sánchez

Guardar
Foto de archivo de una
Foto de archivo de una persona cobrando en un restaurante. (Europa Press)

Carlos Muñoz es un joven camarero que trabajó durante meses en un restaurante de Madrid con un contrato que solo recogía una cuarta parte de su jornada real. El documento oficial reflejaba 10 horas semanales, pero en la práctica cumplía turnos de 40 horas. El resto del salario no figuraba en nómina y las horas extracontractuales no las cotizaba. Esta situación se mantuvo por nueve meses.

El procedimiento se repetía cada final de mes. El dueño del local citaba a los empleados en un sótano del propio establecimiento. Allí, de manera individual, entregaba sobres con el dinero correspondiente a las horas no declaradas. El pago se realizaba siempre en efectivo y sin ningún justificante.

Según relata Muñoz para el programa Equipo de Investigación, la situación no cambió pese a que él reclamó en varias ocasiones un contrato acorde a su jornada real. Tampoco recibió el documento laboral el primer día de trabajo. Comenzó sin haber firmado ningún documento, no cotizando. Pasaron tres meses y, tras varias peticiones, finalmente se lo entregaron.

Cotizaciones mínimas y registro parcial de horas

En un periodo de entre ocho y nueve meses, Muñoz comprobó que solo había acumulado entre 15 y 20 días cotizados a la Seguridad Social. La empresa declaraba únicamente las horas recogidas en el contrato reducido, dejando sin registrar las 30 horas restantes de cada semana. Esta diferencia impedía acceder a prestaciones como el subsidio por desempleo y reducía de forma considerable su historial laboral.

El problema afectaba también a otros compañeros, con contratos de jornada parcial mientras trabajaban a tiempo completo. Las horas extra no se reflejaban en nóminas ni cotizaciones, lo que significaba que el esfuerzo no quedaba respaldado por la protección social correspondiente.

Muñoz asegura a Equipo de Investigación que en el restaurante se organizaban los turnos de manera que todos trabajaban más horas de las contratadas. El reparto de pagos se dividía entre la nómina oficial y los sobres entregados en el sótano, con una parte importante del salario sin declarar.

Trabajo pide no bromear con las jornadas "de sol a sol" y reconoce las "malas condiciones" en la hostelería

Denuncia ante la Inspección y coordinación entre empleados

Cansado de la situación, Muñoz decidió denunciar ante la Inspección de Trabajo. Optó por la vía anónima para evitar posibles represalias. Antes de presentar la denuncia, comenzó a recopilar pruebas que acreditaran la diferencia entre las horas trabajadas y las declaradas.

Para facilitar la recogida de información, varios trabajadores del local crearon un grupo de WhatsApp. En él compartían fotografías de los horarios, capturas de mensajes enviados por el dueño y cualquier otro material que pudiera servir como respaldo en la denuncia. También anotaban las horas efectivamente trabajadas y las comparaban con las reflejadas en nómina.

La presentación del caso ante la Inspección se hizo de forma conjunta, entre los compañeros de trabajo. La denuncia incluía testimonios, material gráfico y copias de los contratos parciales que no coincidían con las jornadas reales. Con esta documentación buscaban que las autoridades laborales verificaran los incumplimientos y tomaran medidas.

Según Muñoz en la entrevista citada, la decisión de actuar fue motivada por la acumulación de irregularidades y por la coordinación entre compañeros que vivían la misma situación.

Temas Relacionados

CamarerosHosteleria De EspanaCamareros EspañaRestaurantesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una niña encuentra un mensaje en una botella con un número de teléfono y su madre decide escribir un SMS: el objeto fue lanzado al mar en 2018

Pese a su alegría porque alguien encontrase su mensaje, la joven que lanzó el frasco hace siete años rechaza repetir la experiencia por su compromiso con la protección de los océanos

Una niña encuentra un mensaje

Una mujer de baja es despedida tras ser grabada por un detective poniendo servilletas en el restaurante familiar: la Justicia lo declara nulo

Los jueces declararon que no se podía considerar que había estado realizando otro trabajo mientras se encontraba de incapacidad. Recibirá una indemnización de 7.501 euros

Una mujer de baja es

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 10 agosto

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Comprobar Super Once: los resultados

Así ha quedado la Mezquita de Córdoba tras el incendio que hizo colapsar el techo de una de las capillas

Los bomberos de la ciudad consideran que, a pesar de los daños, la catástrofe podía haber sido mayor

Así ha quedado la Mezquita

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada domingo, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 2 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El cantante Jaume Anglada sigue

El cantante Jaume Anglada sigue en la UCI, “más estable” pero “grave”, tras ser atropellado en Palma

Agentes de la Guardia Civil de Sevilla salvan la vida a un joven agredido realizándole una RCP: escucharon los gritos desde el cuartel al empezar su turno

Un residente latinoamericano recibe esta respuesta tras exigir al Comú de Andorra la Vella ser atendido en castellano: “La lengua oficial de Andorra es el catalán”

Canal Sur no retransmitió el incendio de la Mezquita de Córdoba pese a tener a su equipo listo: “El Coordinador de Radio interrumpió sus vacaciones”

El despliegue de la Guardia Civil ante el aumento de la llegada de menores migrantes a nado: colaboración con Marruecos y demanda de falta de medios

ECONOMÍA

Un abogado advierte de la

Un abogado advierte de la estafa que “suplanta el Registro de la Propiedad”: “Te cobrarán cantidades desorbitadas”

Detenido un empresario por explotación laboral en Barcelona: contrataba a inmigrantes vulnerables para trabajar 90 horas semanales por 850 euros al mes

Una mujer de baja es despedida tras ser grabada por un detective poniendo servilletas en el restaurante familiar: la Justicia lo declara nulo

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 10 agosto

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol