España

Cuál es el precio de la gasolina este 8 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Como todos los días, el precio actualizado de los combustibles en seis de las ciudades más importantes de España

aquí el precio de los principales combustibles

Este es el precio de las principales gasolinas en distitnas ciudades de España. Los montos más altos y más bajos de este viernes 8 de agosto, según información del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,229 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,239 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,699 euros el litro

Precio mínimo: 1,269 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,879 euros el litro

Precio mínimo: 1,549 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,534 euros el litro

Precio mínimo: 1,229 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,625 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,635 euros el litro

Precio mínimo: 1,273 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,799 euros el litro

Precio mínimo: 1,435 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,559 euros el litro

Precio mínimo: 1,279 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,657 euros el litro

Precio mínimo: 1,325 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,629 euros el litro

Precio mínimo: 1,339 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,779 euros el litro

Precio mínimo: 1,679 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,549 euros el litro

Precio mínimo: 1,245 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,295 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,609 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,575 euros el litro

Precio mínimo: 1,216 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,675 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,609 euros el litro

Precio mínimo: 1,245 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,485 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,569 euros el litro

Precio mínimo: 1,313 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,655 euros el litro

Precio mínimo: 1,589 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,715 euros el litro

Precio mínimo: 1,619 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de la gasolina cambia todos los días

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

