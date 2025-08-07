Un australiano que vive en España confiesa cuál cree que es la mejor ciudad para pasar el verano: “Es increíble”

Un australiano que vive en España explica cuál le parece la mejor ciudad para pasar el verano (@coreyyy.exe/TikTok)

Llega el verano y con él las altas temperaturas, las olas de calor y la necesidad de estar constantemente pegado a un abanico o a un ventilador. Por ello, todo el mundo está deseando que lleguen sus ansiadas vacaciones para poder poner tierra de por medio e irse a algún destino turístico en el que los termómetros no alcancen valores tan elevados o en el que, al menos, el agua del mar permita darse un chapuzón y refrescarse.

Así, los turistas eligen generalmente las zonas costeras, llenándose el Mediterráneo y el Cantábricos de extranjeros y personas residentes en España que hacen las maletas y se marchan de las ciudades y pueblos del interior.

Pese a ello, Corey, un joven australiano que vive en nuestro país, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@coreyyy.exe) en el que explica cuál es, según su opinión, la mejor ciudad de España para pasar el verano.

“Es un contraste enorme con la intensidad y el jaleo de Barcelona”

Muchos usuarios en los comentarios no han secundado sus palabras, centrándose sobre todo en las altas temperaturas que pueden llegar a alcanzarse en esta zona. Es precisamente por este motivo por el que, en esta época del año, la ciudad no cuenta con tantos residentes y turistas.

Sin embargo, Corey ve esta reducción de la masificación como una ventaja. El australiano se refiere a la capital española: “En serio, Madrid es una ciudad increíble para estar en verano”. Son varios los argumentos en los que el creador de contenido fundamenta su opinión.

En primer lugar, “el nivel de turismo aquí es mucho más bajo comparado con el de Barcelona, Sevilla u otras zonas costeras”, explica Corey. De hecho, “mucha gente se va de la ciudad”, quedando muchas zonas mucho más tranquilas. Esto es precisamente porque, al ser interior y no tener acceso al mar, en agosto muchas personas aprovechan para marcharse a la playa.

Esta diferencia entre la cantidad de gente que hay en invierno (por ejemplo, en Navidades, donde la capital se encuentra muy masificada) y en verano se nota en las calles, en el transporte público e incluso en cualquier plan cultural que quiera hacerse en Madrid (que la oferta es amplísima).

De hecho, el australiano señala que el tipo de turismo también es distinto: “Suelen ser parejas o personas que buscan algo tranquilo. Solo quieren comer tapas, ir a algunos museos, ver un par de Picassos..., ese tipo de cosas”. Así, Corey explica que “no buscan desenfreno” generalmente, pero que, si es eso lo que se desea, lo encontrarían solo levantando una piedra: “Hay un montón de fiesta y festivales ocurriendo también en esta época del año”.

De esta manera, Madrid tiene cualquier plan que pueda imaginarse: por una parte, cultura variada con una gran cantidad de museos y exposiciones; por otra parte, posibilidad de salir de fiesta e irse a tomar algo por barrios con mucha vida nocturna. Sin embargo, en esta época del año, “Madrid se vuelve supertranquila y es un contraste enorme con la intensidad de las multitudes y el jaleo de Barcelona”.