Un español en Irlanda alucina con la educación de los niños irlandeses: “El nivel de niños malcriados que hay me parece bastante elevado”

El debate sobre la educación y el comportamiento de los niños en diferentes países suele generar opiniones encontradas, especialmente entre quienes han vivido experiencias directas en el extranjero. Nacho Barrueco, un joven español que vive en Irlanda, ha compartido a través de su cuenta de TikTok (@nachobarrueco_) una reflexión sobre las actitudes que ha observado entre algunos niños irlandeses.

En el video aclara que no se refiere a los knackers, como denominan grupos de menores conflictivos, conocidos incluso fuera de Irlanda por sus comportamientos delictivos. “Todos habréis escuchado hablar de ellos, que yo ya subí un vídeo que van robando y liándola por ahí. No, a esos no me refiero, me refiero al niño irlandés entre 10 y 14 años promedio”, puntualiza Barrueco.

Para ilustrar la diferencia cultural, Barrueco relata una anécdota que vivió durante el día de San Patricio. “Os voy a poner un ejemplo para que me entendáis cómo son los chavales aquí. El otro día en San Patrick éramos como diez amigos y la verdad es que parecíamos ultras del Sporting de Gijón llevábamos cada uno como 20 cervezas, íbamos así y nos cruzamos con dos chavales que tendrían 10, 11, 12 años como mucho. No tendrían más”, describe.

La escena tomó un tono inesperado cuando uno de los niños se acercó al grupo: “Y coge uno de ellos y le dice a un amigo ‘Oye, dame una cerveza y un cigarro’”. Ante tal petición, Barrueco y sus amigos reaccionaron entre la sorpresa y la risa. “Claro, nosotros nos empezamos a descojonar y le digo que no parece que tengan edad para beber”, añade. Pero, lejos de intimidarse, el niño respondió con una actitud desafiante. ”Que vaya ahí con él y que le explicase, en plan, que quería pegarse conmigo el niño que pesaría 13 kilos", detalla.

Una realidad extendida

Para el joven español, lo vivido no es un caso aislado, sino un comportamiento bastante extendido en ese rango de edad. “Yo me quedé flipando, pero es que como este crío son el 80% de niños de esa edad, unos retadores profesionales”, asegura en su vídeo.

Barrueco compara la actitud de los adolescentes irlandeses con la de los jóvenes en España, donde, según su percepción, los niños tienden a mantener una postura más sumisa en situaciones similares. “Yo creo que en España a esa edad tendemos a agachar la cabeza, tío, sobre todo en situaciones como las que le pasó este chaval, porque te has cruzado con gente buena, pero imagínate que te cruzas con unos maleantes, pues te pegan tres tortazos aunque tengas 12 años”, comenta.

Para el tiktoker, la clave reside en la educación recibida en el ámbito familiar. “Creo que tiene que ver mucho a como educan en casa. El nivel de niños malcriados que hay aquí en Irlanda me parece bastante elevado”, apunta Barrueco, que a lo largo del vídeo reconoce no acabar de entender la permisividad que detecta entre algunos padres irlandeses.