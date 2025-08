Cuando Vox, PSOE y Más Madrid se aliaron para “cargarse” al hijo del juez del Supremo que ha sentado en el banquillo al fiscal general

La candidatura de Pilar Martínez en 2019. En un circulo rojo, Eduardo de Porres Fernández

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se sentará en el banquillo de los acusados. La Sala de Apelación del Tribunal Supremo confirmó la semana pasada su procesamiento por presunta revelación de secretos, un caso iniciado tras la denuncia del Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El ponente del auto fue el magistrado Eduardo de Porres Ortiz de Urbina. Esa resolución contó con el voto en contra del juez Andrés Palomo del Arco. La decisión contra el Fiscal General provocó todo un terremoto político y abrió un intenso debate jurídico sobre si los argumentos utilizados por el magistrado De Porres y su compañero Julián Sánchez Melgar (los dos miembros de la Sala que rechazaron el recurso de García Ortiz) eran lo suficientemente sólidos para juzgar, por primera vez en la historia de España, a un Fiscal General.

Además, otra sombra oscurece la decisión de los dos magistrados del Supremo, sobre todo de Eduardo de Porres: su estrecha vinculación familiar con el PP. Su esposa, Sagrario Fernández de Isabel, pertenece actualmente al comité ejecutivo del PP de Villaviciosa de Odón, un municipio madrileño de 37.000 habitantes. Y su hijo Eduardo de Porres Fernández fue cargo de confianza en el mismo Ayuntamiento. Un joven abogado que protagonizó un increíble episodio de la crónica que se escribe con mucha frecuencia en la política local. En este caso, partidos de ideologías tan dispares como Vox, PSOE y Más Madrid se aliaron para ‘cargarse’ el puesto de asesor que el entonces alcalde de Villaviciosa, del PP, había asignado al hijo del magistrado.

Para contextualizar toda esta historia, hay que explicar lo surrealista que ha sido la política local de Villaviciosa en los últimos años. En mayo de 2019, la candidatura popular que encabezaba Pilar Martínez ganó las elecciones; pero no obtuvo la mayoría absoluta. Los siete concejales del PP necesitaban a los cinco de Vox para conseguir la Alcaldía. El camino más fácil era, a priori, una alianza entre PP y la ultraderecha, de hecho, las direcciones nacionales de ambos partidos firmaron en junio de ese año un acuerdo para gobernar en las ciudades donde no precisaran los votos de Ciudadanos.

El magistrado Eduardo de Porres, en una foto de archivo saludando a la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella

Pero en Villaviciosa había un grave problema: Vox no tragaba a Pilar Martínez, toda una veterana en la política madrileña. Ya había sido regidora de Villaviciosa entre 1991 y 1998, diputada autonómica, consejera de la Comunidad de Madrid con Gallardón y concejala de urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid. Incluso estuvo en el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el ministerio de Fomento. Durante la campaña de 2019 Martínez había acudido a la Guardia Civil para denunciar a la candidata de Vox María Ruiz (que además era diputada nacional) y a su marido por repartir unos panfletos que, según ella, la difamaban. María Ruiz, por su parte, interpuso una demanda por daños a su honor contra Martínez. Acusaciones cruzadas que hicieron añicos cualquier tipo de pacto futuro.

Un alcalde de Ciudadanos

La antipatía de Vox hacia Martínez tenía más ingredientes. En aquella época altos cargos de la dirección autonómica de Vox no querían tampoco que Pilar Martínez fuera la alcaldesa por unas rencillas personales. Martínez siempre creyó que todo se trataba de una represalia porque en su día, cuando era concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, frenó algunos proyectos inmobiliarios de Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros. Así que en junio de 2019 el candidato de Ciudadanos, José Luis Pérez Viú (tercera fuerza con tres ediles), se convirtió en el nuevo alcalde tras obtener los cinco votos de Vox, los tres del PSOE, el único de la Agrupación de Vecinos por Villaviciosa (una escisión del PP) y, lo más sorprendente, también con el apoyo del único concejal de Más Madrid en Villaviciosa.

Un pacto tácito a cinco bandas que se fraguó porque, como hemos dicho, Vox no quería ni en pintura a Pilar Martínez. Hubiese bastado la abstención de Vox para que Martínez fuese alcaldesa. La candidata del PP calificó lo ocurrido como “escándalo político difícil de explicar”. Vox, PSOE y Más Madrid se habían puesto de acuerdo para nombrar a un alcalde de Ciudadanos sin vínculo alguno con el municipio (José Luis Pérez Viú no residía en Villaviciosa). Al PP de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, no le gustó nada perder un municipio que gobernaba desde el año 1991. Sus dos posibles aliados en esos momentos (Vox y Ciudadanos) le habían fallado.

Pilar Martínez, en una foto de archivo

Vox había trasladado al PP que, si quitaban a Pilar Martínez, apoyarían a un alcalde popular. Así que esta idea se quedó grabada en el subconsciente político de Isabel Díaz Ayuso. El problema es que Pilar Martínez no quería renunciar ni irse. Pero la política local es muy cainita. Pilar Martínez se había convertido en un verso libre en su partido y la presión de sus compañeros para que renunciara fue minando su determinación, así que en octubre de 2020 se dio de baja en el PP y renunció a su acta de concejala en Villaviciosa.

Ya había vía libre para que Vox apoyase al PP, así que el 28 de diciembre de 2020, día de los Inocentes, se presentó una moción de censura para echar al alcalde de Ciudadanos. Y eso que en la Comunidad de Madrid Ayuso gobernaba gracias al apoyo de los naranjas. Pero Ayuso jugó muy bien sus cartas. Sabía que Ciudadanos se enfadaría públicamente, pero no pondría en riesgo el Gobierno regional por la alcaldía de un municipio de tamaño medio. Fuera Pilar Martínez del tablero político, en enero de 2021 Vox daba sus votos al nuevo alcalde del PP, Raúl Martín, que gobernaría en solitario.

El nuevo asesor del alcalde

En agosto de 2021, el nuevo alcalde del PP nombraba como asesor a Eduardo de Porres Fernández, que había ido en la candidatura de Pilar Martínez en el puesto 17. De Porres era abogado e hijo del magistrado del Tribunal Supremo (que antes había sido presidente de la Audiencia Provincial de Madrid). Él y su madre eran muy activos en el PP de Villaviciosa. El cargo de confianza que ocupó Eduardo tenía una asignación anual de 43.700 euros brutos. Pero como hemos dicho, la política local es muy cainita. Vox había apoyado al nuevo regidor, pero no le había dado carta blanca.

Raúl Martín, exalcalde de Villaviciosa, hoy diputado autonómico en la Asamblea de Madrid

De hecho, las redes sociales de Vox empezaron a criticar su nombramiento. “Ahora que el PP ya ha colocado a otro de los suyos (y ya van tres), solo nos falta saber para qué ha sido fichado, si su fichaje era necesario e imprescindible, cuáles van a ser sus funciones, y si su currículum se adapta a las exigencias de las funciones asignadas, información que ya hemos solicitado", explicó entonces la formación de Santiago Abascal. “El nuevo alcalde había ido en la lista de Pilar Martínez. Y aunque el objetivo era cobrarse la carrera política de esta última, no íbamos a dejar de fiscalizar los movimientos de su sucesor”, explica una fuente que en aquella época formaba parte de la dirección de Vox en el municipio.

La izquierda, sobre todo el PSOE, conocía muy bien al nuevo asesor del alcalde. Su padre era uno de los cinco miembros de la Sala del Supremo que iba a ratificar o no la sentencia de los ERE de Andalucía, que había condenado a los expresidentes socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chaves. La sentencia se dio a conocer en julio de 2022. Tres meses antes, en abril de 2022, PSOE, Más Madrid y una concejala del PP que había dejado el partido y era edil no adscrita presentaron enmiendas a los Presupuestos de 2022. Enmiendas que dejaban sin dotación económica la plaza que precisamente ocupaba Eduardo de Porres.

Pleno de Villaviciosa de Odón en el año 2022

“Era la única manera de prescindir de este puesto, dejándolo sin dotación económica”, coinciden dos concejales de la oposición de Villaviciosa que formaban parte en ese momento del Pleno. Los presupuestos de 2022 se aprobaron en abril de ese año, que llevaba incluida esa enmienda porque votaron a favor PSOE, Ciudadanos, Más Madrid y Vox. Todo se aliaron para ‘cargarse’ al hijo del magistrado. “La sentencia de los ERE no tuvo nada que ver. Simplemente, no queríamos más enchufados del PP y como el alcalde no tenía mayoría absoluta no pudo conservar esa plaza de asesor.

Algo que confirma el exalcalde Raúl Martín, hoy diputado autonómico en la Asamblea de Madrid. “Efectivamente, se juntó toda la oposición y me quitaron dos cargos de confianza y me dejaron con solo uno”. Uno de los damnificados fue Eduardo de Porres, que tuvo que dejar el Ayuntamiento en mayo de 2022. “Sé que Eduardo ya no tiene relación con nada del PP. Y se dedica a otras cosas de lo suyo. No he vuelto a saber nada de él desde entonces”, matiza Raúl Martín. Fuentes de PP explican que Eduardo sí participó en el municipio en la campaña municipal y autonómica de mayo de 2023. Su madre es miembro hoy del Comité Ejecutivo del PP de Villaviciosa de Odón.

¿Qué el PSOE y toda la oposición se ‘cargaran’ en 2022 su plaza influyó en las sentencias de alcance más político en las que participó su padre? La sentencia del Supremo de los ERE se hizo pública en julio de 2022. Y el auto que tumba el recurso del Fiscal General es de ahora. “Eso es hilar muy fino”, explican fuentes del PP. “Que él y su familia son conservadores es evidente”, señalan fuentes del PSOE. “A mí no me condiciona la militancia de los miembros de mi familia. Mi mujer es mi mujer, mi hijo es mi hijo y yo soy yo”, explicó el propio magistrado en 2022 al periodista José Antonio Hernández, que dirige el digital ‘Fuentes Informadas’.