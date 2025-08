Arkano y un psicólogo explican los problemas del alcohol: “Cuando empezaba no podía parar”

Arkano y un psicólogo explican los problemas del alcohol (Montaje Infobae, @psicolopost, @smootarkano)

Después de dar sus primeros pasos en competiciones nacionales de freestyle en 2009 y ganar la Red Bull Batalla de los Gallos Internacional en 2015, Arkano se ha convertido en una de las figuras más influyentes en la cultura urbana española. Sin embargo, su participación en Supervivientes y su compromiso para hablar abiertamente y dejar su adicción al alcohol ha hecho que su imagen se proyecte en otros sectores sociales. En concreto, su proceso de cambio, que no ha sido ni inmediato ni lineal, ha abierto el camino para que otros sigan su ejemplo.

Según comentó hace unos meses en una entrevista con la revista Semana, “me empecé a dar cuenta de que perdía el control”. Algo que ha intentado controlar desde ese momento para no organizar su vida “en torno a la bebida”. Por ese motivo, usa su altavoz como figura pública para documentar y aconsejar a otros que puedan pasar por una situación similar. Así, en su último video, ha explicado, junto al psicólogo Mariano Valdés, los patrones que se vinculan con la adicción al alcohol.

“Cuando arrancaba, no podía parar”

Al principio del video mencionado, Valdés destaca cómo muchos justifican y piensan que “la ansiedad se cura con alcohol”. En ese contexto, Arkano añade que “una vez que lo usas para regular tus emociones”, se comienza a establecer una dependencia que suele pasar desapercibida. Así, uno de los patrones habituales entre quienes desarrollan problemas de consumo es su necesidad al salir del trabajo, como apunta el psicólogo a modo de ejemplo.

Por su parte, el freestyler reconoce que durante años “utilizaba el alcohol como premio”. Este ciclo, según ambos, se refuerza socialmente. El psicólogo menciona escenas que resultan familiares: “Quedó con los amigos para tomar una” y, sin apenas conciencia, “acabo tomándome como diez”. Arkano destaca que, en su experiencia personal, la relación entre vida social y bebida se instaló desde muy joven: “Me di cuenta de que aprendí a socializar y a beber prácticamente al mismo tiempo”.

Ante esta situación, el rapero explica que su tolerancia al alcohol iba en aumento: “Cada vez la tolerancia era mayor. Cuando arrancaba, no podía parar”. Además, Arkano subraya que el alcohol servía como refugio rápido para cualquier malestar: “Utilizaba el alcohol como atajo para aliviar cualquier sensación incómoda”. Valdés, en su exposición, detalla otros efectos negativos que usan algunas personas para justificar su consumo: “Me hablan de mi ex y necesito otra copa. Hasta que llego a casa, vomito y me acuesto. Y otra vez llego tarde a trabajar”.

“Pocas veces nos paramos a plantear qué emociones estamos regulando”

En ese punto, Arkano introduce el contraste de su propio proceso de abstinencia: “Mi día 150 de 365 sin beber alcohol”. Tras ello, el psicólogo incide en que no solo la cantidad de alcohol es relevante, sino los motivos que llevan al consumo: “Me he dado cuenta de que cuando bebo por ansiedad o aburrimiento, me hago cada vez más dependiente del alcohol y cuando bebo por recompensas o por alegrías, me pego unos atracones de alcohol que acabo destrozado”.

Arkano también reflexiona sobre la naturalización del consumo: “El alcohol está supernormalizado en nuestra sociedad y creo que pocas veces nos paramos a plantear qué emociones estamos regulando con ese consumo de alcohol". Y Pero el rapero no trata de “demonizar el alcohol”, sino que intenta aportar “un grado de comprensión a por qué hacemos lo que hacemos y luego, en base a eso, tomar nuestras decisiones”.

Finalmente, Valdés arroja un criterio clínico fundamental: “No hace falta beber todos los días para tener un problema de adicción". Porque, “si estás bebiendo alcohol y estás llegando tarde al trabajo, estás teniendo problemas en tu pareja, etcétera y no eres capaz de dejarlo, es suficiente como para tener un problema”.