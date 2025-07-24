Una conductora sobrepasa 20km/h en la autopista y la multa que le llega es de 7.500 euros: 124 veces superior a la prevista para su infracción

Una conductora en Alemania fue detectada por un radar circulando a 120 km/h en un tramo limitado a 100 km/h en la autopista alemana A555, entre Wesseling y Rodenkirchen, cerca de Colonia. Según la normativa vigente, esta infracción, que supone un exceso de velocidad de 20 km/h, suele conllevar una sanción de 60 euros. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando la conductora recibió en su domicilio una notificación oficial de la ciudad de Colonia: la multa ascendía a 7.500 euros.

Según una información del diario Focus.de, la cifra no era fruto de un error tipográfico, sino el resultado de un fallo en el sistema de gestión de infracciones. La reacción de la afectada osciló entre la incredulidad y la alarma.

Imagen aérea de una autopista en España. (Europa Press)

Ante la desproporción evidente entre la falta cometida y la cuantía exigida, la conductora se puso en contacto con las autoridades municipales. La respuesta de la administración, recogida por la prensa alemana, fue escueta: reconocieron estar en comunicación con la conductora, pero declinaron ofrecer detalles sobre el origen del error, amparándose en la confidencialidad del caso.

La corrección de la multa no es automática

Aunque el sistema sancionador alemán presuma de rigor y precisión administrativa, las equivocaciones en la emisión de multas resultan más habituales de lo que se suele pensar. Un especialista en derecho de tráfico consultado por este medio subrayó que en algunos casos los errores manifiestos no se llegan corregir de oficio sin una reclamación por parte del afectado. Por tanto, la única vía para rectificar una sanción injusta o desproporcionada pasa por presentar un recurso en el plazo legal establecido.

Qué dice la ley si te saltas un peaje: estas son las multas.

Si no hubiera reaccionado a tiempo, la sanción habría adquirido carácter definitivo, obligándola legalmente al pago de una suma 124 veces superior a la prevista para su infracción. Las causas de este tipo de errores pueden ser variadas: desde fallos de introducción de datos hasta problemas técnicos o confusiones administrativas.

En Alemania, aunque existen tramos de autopista sin límite de velocidad, los radares siguen operando en las zonas reguladas. La vigilancia tecnológica, lejos de ser infalible, puede dar lugar a situaciones tan absurdas como la vivida por esta conductora. La afectada espera que, una vez resuelto el incidente y olvidados los 7.440 euros cobrados de más, pueda mirar atrás y tomarse el asunto con humor.

Cómo reclamar una multa en España

Para reclamar una multa en España, en primer lugar, se debe adjuntar una copia de la notificación de la sanción o de la multa recibida. También se requiere un escrito de alegaciones donde el interesado expone los motivos por los cuales considera improcedente la sanción, detallando hechos, argumentos y referencias legales si procede.

Uno de los canales más habituales es la presentación presencial en las oficinas de la administración emisora de la sanción, como por ejemplo los ayuntamientos o, en el caso de las multas de tráfico, la Dirección General de Tráfico (DGT). En estos centros, se puede entregar la documentación directamente al personal encargado del registro.

El recurso también se puede tramitar por vía electrónica, utilizando las plataformas oficiales como la sede electrónica de la DGT o los registros electrónicos de los distintos organismos públicos. El acceso a estos portales requiere certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve, garantizando así la identidad del reclamante. Además, existe la opción de presentar el recurso mediante correo postal dirigido al órgano competente, adjuntando la documentación necesaria y, en algunos casos, un acuse de recibo.