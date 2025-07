Todo lo que no se vio en los Premios Princesa de Girona: del “Iniesta de mi vida” de Felipe VI al guiño a la DANA

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, la princesa de Asturias y Girona Leonor y la infanta Sofía presiden la entrega de los premios Princesa de Girona este miércoles, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. (EFE/ Alejandro García)

Un año más, la familia real ha vuelto a ser los grandes protagonistas de los Premios Princesa de Girona. Una cita que ocupa un lugar significativo en el calendario de la Casa Real Española. Este miércoles, 23 de julio, los reyes Felipe VI y Letizia junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se trasladaron al Gran Teatro del Liceu de Barcelona para reconocer los esfuerzos de las nuevas generaciones. Además de los premios otorgados a los galardonados y sus estilismos, ha habido muchos otros detalles que han pasado desapercibidos.

Una de las grandes sorpresas de la noche ha sido la presencia de un invitado sorpresa. Hablamos de Andrés Iniesta, exjugador del Fútbol Club Barcelona y de la Selección Española cuya extensa trayectoria profesional le ha convertido en uno de los referentes para los jóvenes. Nervioso y completamente emocionado, el albaceteño apareció en el escenario del Teatre del Liceu para reafirmar su pasión por el campo de fútbol. Su intervención fue tal que, incluso, el propio Felipe VI no dudó en dedicarle unas palabras.

Tras el discurso realizado por la heredera al trono, el hijo de Juan Carlos I y la reina Sofía tomó su testigo. En sus palabras, el rey hizo referencia al partido de fútbol que jugaba el equipo femenino de La Roja minutos después de la gala. Y fue entonces cuando pronunció la mítica frase “Iniesta de mi vida” para hacer traer al presente el gol que marcó el de Albacete hace 15 años en su primer mundial con la Selección Española. El público no pudo evitar reírse a carcajadas al escuchar la icónica expresión que fue pronunciada por primera vez por Camacho y que fue tan popular entonces.

Andrés Iniesta durante la entrega de los Premios Princesa de Girona 2025 en el Gran Teatre del Liceu. (Marti E.Berenguer / Europa Press)

La petición de un galardonado a Letizia, Leonor y Sofía

Sin embargo, este no ha sido el único momento que los Premios Princesa de Girona 2025 ha dejado para la posteridad. Y es que el galardonado en categoría social, Pablo López Bergasa, empleó su intervención para dejar claro que le da igual el origen de cada uno y su condición, incluyendo el hecho de “ser princesa”. Unas palabras que provocaron la risa del público y de los propios miembros de la familia real, sentados en la primera fila del auditorio.

López Bergasa pidió a los allí presentes que cerrasen los ojos para imaginar un mundo sin tecnología o sin móviles. Una petición que los cuatro miembros de la familia real cumplieron al pie de la letra.

Los reyes Felipe VI y Letizia junto a sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en los Premios Princesa de Girona 2025 (Casa Real)

Por último, la gala tampoco ha pasado por alto la catástrofe que vivió la zona del Levante español hace unos meses y de la que aún intenta recuperarse. Los Premios Princesas de Girona 2025 estrenaron una canción inédita dedicada a la DANA, que, además, ha tenido especial presencia en la velada. Y es que el look de la infanta Sofía pertenece a una firma valenciana The Are. Un guiño con el que la familia real ha vuelto a reafirmar su compromiso con las zonas afectadas por las lluvias torrenciales.