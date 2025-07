Una podóloga alerta sobre los zapatos que no debes utilizar en el verano: “Aumentan la posibilidad de tener hongos”

Los riesgos de usar zapatillas cerradas como las Air Force & Converse, los favoritos de Billie Ellish y Cristiano Ronaldo, en verano: favorecen la humedad, el calor… y los hongos. Descubre qué calzado evitar y cómo proteger tus pies en esta temporada.

El calor de los meses estivales nos obliga a cambiar la forma en la que vestimos, adaptándolas a las condiciones del entorno. Tomar consciencia de lo que nuestro cuerpo necesita para soportar la ola de calor, también, es un acto de responsabilidad. Durante el verano, el cuerpo, experimenta las altas temperaturas y esto propicia que sudemos más. En ocasiones, esto puede resultar muy incómodo pues, no solo nos afecta físicamente, sino también a nuestra socialización para con el resto.

Hace unos días se hizo viral en TikTok el vídeo de una podóloga que abordaba este tema. Explicaba que uno de los lugares donde se acumula más el calor es en los pies. En consecuencia, las glándulas sudoríparas localizadas en la epidermis producían una mayor cantidad de sudor.

Sin embargo, tal y como explica la experta en su cuenta de TikTok (@la.podologa.lara), existían algunos trucos y consejos que podíamos implementar en nuestro día para evitar o reducir este tipo de situaciones.

Una buena elección del calzado

Según la podóloga Lara, no todas las zapatillas son aptas para el verano. Aunque las personas se empeñen en utilizar el mismo tipo de zapatillas, esto no es lo más aconsejable de cara a soportar el calor y propiciar un adecuado mantenimiento de las extremidades inferiores. Hay muchas zapatillas, a pesar de su estética, que no deberían utilizarse en verano, pues no permiten la transpiración.

Según explica en su cuenta de TikTok, algunas de estas zapatillas son las Air Force 1 o las Converse. A pesar de ser zapatillas de moda, muy reconocidas y compradas por la gente, la podóloga argumenta que este tipo de zapatillas no solo hacen que te sude mucho el pie, sino que “aumentan la posibilidad de tener hongos“.

Sobre los hongos y cómo evitarlos

El diario online de salud, Salud y Medicina, informa sobre ello. Los hongos en los pies, conocidos comúnmente como pie de atleta o tiña podal, son infecciones provocadas por hongos microscópicos llamados dermatofitos, entre los que destacan especies como Trichophyton rubrum y Trichophyton interdigitale. Estos organismos prosperan en ambientes cálidos y húmedos, y se alimentan de la queratina presente en la piel, las uñas y el cabello.

Ciertos factores pueden aumentar el riesgo de contraer esta infección, como caminar descalzo en lugares públicos, la sudoración excesiva o el uso de calzado inadecuado que no permita la correcta ventilación del pie. Además, incluso después del tratamiento, existe la posibilidad de que la infección reaparezca. Por eso, es fundamental mantener una buena higiene, cuidar la salud de los pies y seguir correctamente el tratamiento indicado para evitar recurrencias. Algunos de los síntomas de hongos son: picazón y ardor, descamación de la piel y mal olor.

La experta recomienda que para evitar la sudoración excesiva y prevenir los hongos, resulta aconsejable cambiar los calcetines varias veces al día. Además, para regular el sudor puede ser muy beneficioso utilizar antitranspirantes. Por último, el calzado. Frente a las Air Force, las Converse o las zapatillas de piel sintética, según la especialista, las sandalias son la mejor opción. No obstante, es mejor evitar las típicas chanclas de playa o piscina.

En definitiva, la clave para prevenir los hongos en los pies está en mantenerlos secos, ventilados y limpios. Adoptar hábitos como cambiar los calcetines con frecuencia, usar productos antitranspirantes y elegir un calzado que permita la transpiración —como las sandalias adecuadas— puede marcar la diferencia. Cuidar de nuestros pies no solo ayuda a evitar molestias, sino que también es una inversión en nuestra salud y bienestar diario