La generación Z no dice “hola” cuando llamas por teléfono y espera a que saludes tú: el cambio con sus padres tiene una explicación

Una joven con su teléfono móvil y el comentario en X que ha abierto el debate sobre las llamadas a la generación Z.

El comentario en la red social X de una reclutadora ha despertado un entusiasta debate sobre una de tantas actitudes de la generación Z que choca con anteriores. Recordar que se considera pertenecientes a esta a los nacidos entre mediados de la década de 1990 y los primeros 2000. Afirma esta profesional de la selección de personal que, por su trabajo, tiene que realizar numerosas llamadas de teléfono, y que se ha dado cuenta de que estos jóvenes cogen esa llamada, pero no dicen nada; se quedan callados y apenas se escucha su respiración mientras aguardan que seas tú quien inicie la conversación.

Recoge este sentir Business Insider, que reflexiona acerca de la vigencia de las normas de cortesía tradicionales en esta era, y la conclusión es que no se trata de algo casual, sino que hay un trasfondo social y tecnológico, que no es mala educación, que es una desconfianza o en otros casos prevalencia de la seguridad que han ido germinando a partir de experiencias no siempre positivas o que cuando menos han hecho perder el tiempo. Así, ahora, la responsabilidad de hablar primero recae sobre quien llama, para ellos carece de sentido que sea al contrario, como ha venido siendo hasta ahora.

Spam y estafas telefónicas

Uno de los motivos más repetidos es el imparable aumento de llamadas spam y estafas telefónicas. Las tecnologías de marcación automática y los sistemas de llamadas comerciales suelen aguardar a que detecten la palabra “hola” antes de disparar su mensaje automático o confirmar que el contacto es humano. Por esta razón, muchos jóvenes han adoptado el hábito de no pronunciar el saludo al contestar: si el interlocutor no se adelanta, optan por colgar o bloquear el número.

Cada generación en España vive peor: los nacidos entre 1986 y 1995 son los más afectados con cinco veces menos riqueza.

A este primer factor se suma un temor aún más reciente: la posibilidad de que los estafadores recopilen muestras de voz para perpetrar fraudes con inteligencia artificial. Expertos en ciberseguridad han advertido que la captación de grabaciones de la voz, incluso tan simples como un “hola”, podría utilizarse para suplantaciones o fraudes automatizados. En este contexto, se aconseja reemplazar el clásico saludo por frases más impersonales o neutras, incluso cortantes; menos útiles para generar muestras de voz aunque no cumplan con los anteriormente mencionados cánones de la cortesía.

También en las entrevistas de trabajo

Ya fue grande el salto del fijo al móvil para el grueso de las llamadas, ahora, ya desde largos años dirigidas directamente a la persona con la que se quiere contactar, muchas cosas han cambiado. El uso del buzón de voz ha caído en desuso, los mensajes de respuesta personalizados han desaparecido y las propias llamadas espontáneas se ven con recelo: a menudo se concretan previamente por mensaje y cualquier llamada inesperada puede percibirse como una invasión de la intimidad. WhatsApp es el rey.

Una joven consulta su teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios también se han colado en el ámbito profesional. Como señala Business Insider, incluso en entrevistas de trabajo o contactos laborales, muchos jóvenes eligen esperar a que sea el interlocutor quien rompa el hielo, lo que para algunos adultos resulta chocante o incluso irrespetuoso. Pero para la generación Z, habituada a canales digitales en los que la comunicación es rápida y asimétrica -mensajes, notas de voz o chats-, las jerarquías tradicionales de la comunicación oral resultan ajenas e incluso anacrónicas.

Visto desde la perspectiva Z, se trata de pura adaptación social, con tanto sentido como lo tuvo para sus padres y abuelos la forma en que ellos lo hicieron.