Una estadounidense que lleva dos años en España dice cuáles son las costumbres que debe adoptar su país: “¡Es mi marido, no mi hermano!”

Son muchos las personas que, tras tomar la decisión de mudarse al extranjero, comienzan a experimentar un choque cultural una vez se han asentado en su nuevo hogar. Esto se produce porque las diferencias socioculturales entre los distintos lugares del mundo provocan un extrañamiento.

El choque cultural puede implicar algo negativo: la persona que lo sufre echa de menos su país de origen al observar en el que actualmente reside algunos aspectos con los que no está familiarizado. Sin embargo, también puede ocurrir lo contrario, es decir, que descubra cuestiones que le sorprenden y gustan más que los de su sitio de nacimiento.

Katie, una joven estadounidense que reside en España desde hace dos años, ha publicado recientemente un vídeo en su cuenta de TikTok (@katieboggs_) en el que explica cuáles son lo aspectos españoles que Estados Unidos debería introducir.

De los apellidos a las comidas

Un cuestión que diferencia a los distintos países del mundo es la manera en la que se organizan los apellidos: mientras que en algunos lugares se utiliza el de ambos progenitores para el bebé, en otros, por el contrario, como es el caso de Estados Unidos, solo el del padre. Esto se debe a que la mujer, cuando se casa, pasa a adoptar también el apellido de su esposo. Katie explica que esto es algo que no comprende de su propio país, donde se sigue esta dinámica: “Si me caso, voy a mantener mi apellido. ¿Por qué tomaría el tuyo? Es mi marido, no mi hermano".

La joven también ha incidido en los días festivos, haciendo referencia a que cada comunidad autónoma (y también a nivel nacional) cuenta con sus propias festividades según el patrón del territorio, tomando muchas veces los santos de la Biblia.

Katie ha mencionado la siesta, un rasgo autóctono de España: “Estas personas tienen las persianas más oscuras que existen. O sea, si quieres dormir la siesta en mitad del día, vas a tener persianas opacas. Esa siesta va a ser brutal. Nada como una siesta española”.

Además, la estadounidense se ha referido a la manera en la que las personas tejen sus relaciones interpersonales, explicando que los españoles no pierden “el tiempo con charla superficial cuando no te importa mucho la persona”. De esta manera, explica que es frecuente que, si se va caminando por la calle con un amigo y uno de los dos ve a un conocido, no se molestarán en presentar a su acompañante, ya que entienden que es una conversación que no le interesa a la otra persona: “Se van a saludar y hablar durante un minuto, pero van a actuar como si tú no estuvieras ahí. Como que no pierden ni un segundo extra en presentarte, porque saben que no les importa”.

Uno de los aspectos que más señalan los extranjeros sobre las costumbres españoles son las comidas; en especial se refieren a los horarios, pero Katie también ha mencionado la diferencia en cuanto a cuál es la comida más grande del día. Mientras que en su país es la cena, en España suele ser la comida, algo que explica que “tiene sentido” ya que así la persona no se va a la cama “demasiado lleno”.

Además, la creadora de contenido ha indicado que la personalidad de una persona no se suele sustentar exclusivamente sobre el trabajo que se desempeña, lo que provoca que en ocasiones pasen incluso meses hasta descubrir a qué se dedica alguien: “En Estados Unidos, la gente es como: ‘Este es mi amigo Joan, es médico’”, explica con respecto a su país.

Por último, la joven estadounidense explica que es muy frecuente ver “máquinas de espresso por todas partes”, lo que hace que “el café de después de cada comida” sea sagrado para muchas personas: “Necesito esa energía”, dice Katie como otro de los aspectos que más le gustan de España y que querría que se introdujese en Estados Unidos.