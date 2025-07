El chef que creó “uno de los pasteles más caros de la historia” para la boda de Jeff Bezos: “Completamente inolvidable”

Lauren Sanchez Jeff Bezos, primera foto oficial de su boda (Instagram/Lauren Sanchez)

El empresario Jeff Bezos y la periodista Lauren Sánchez celebraron su enlace matrimonial en Venecia, el pasado 27 de junio. Una ceremonia marcada por el lujo, el glamour y la presencia de figuras influyentes del mundo del entretenimiento y los negocios. Entre todos los elementos que hicieron del evento algo inolvidable, uno en particular llamó la atención: el pastel de bodas. No se trató de una tarta cualquiera, sino de una obra de arte repostera que, según el medio británico The Daily Mail, podría entrar en la lista de los pasteles de boda más caros jamás realizados.

Para elaborar esta creación, la pareja confió en el talento del renombrado pastelero francés Cédric Grolet, conocido por sus esculturas dulces que imitan frutas y flores, y por ser una verdadera celebridad en redes sociales. Grolet no solo dirige la pastelería del lujoso hotel Le Meurice en París, sino que también fue coronado como el mejor pastelero del mundo en 2018 por The World’s 50 Best Restaurants. Un reconocimiento que lo convierte en la elección natural para una boda de estas características.

Un flechazo culinario en París

Semanas antes de la boda, Lauren Sánchez celebró su despedida de soltera en París, acompañada de amigas como Eva Longoria, Kim Kardashian y Katy Perry. Durante ese viaje, visitaron el hotel Le Meurice, donde probaron los pasteles de Grolet. “Pasteles absolutamente adorables”, habría dicho Sánchez, según una fuente del hotel citada por The Daily Mail. Ese primer contacto fue suficiente para convencerla de que el pastelero debía encargarse del centro dulce de su boda.

Imágenes de Jeff y Lauren paseando por los canales de Venecia

Aunque no se han publicado imágenes oficiales ni se ha revelado la composición exacta del pastel, se sabe que la creación se mantuvo en el más absoluto secreto hasta el día de la ceremonia. El objetivo del chef era claro: crear algo “completamente inolvidable”. Según la prensa británica, la elaboración requirió semanas de preparación y una coordinación milimétrica con el resto del equipo encargado de la boda. Todo para lograr una pieza única que estuviera a la altura del evento.

El pastelero de las bodas de lujo

Esta no es la primera vez que Cédric Grolet participa en una boda de alto perfil. El pasado 7 de mayo, publicó en su cuenta de TikTok, donde acumula más de 9 millones de seguidores, un vídeo mostrando la creación de una tarta de varios metros de altura para otra boda. A juzgar por su estilo, se espera que el pastel de Bezos y Sánchez haya sido igual de espectacular.

Pese a la expectación, ni el chef ni los novios han mostrado aún imágenes del pastel en redes sociales, lo que ha aumentado el misterio y la curiosidad de los seguidores. Algunos medios especulan que podría haber incluido elementos personalizados, inspirados en la relación de la pareja o en detalles de la ciudad de Venecia. Lo único seguro es que esta creación no fue un simple postre, sino una declaración de intenciones y una pieza central del evento.

En una boda donde nada quedó al azar, la elección de Cédric Grolet como pastelero confirmó el deseo de Bezos y Sánchez de rodearse de los mejores. Y aunque el precio del pastel no ha sido revelado, el simple hecho de estar firmado por Grolet lo convierte automáticamente en una pieza de colección: efímera, exquisita y, sin duda, inolvidable.