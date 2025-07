Urruchurtu, opositor venezolano y colaborador de María Corina Machado: “El chavismo tiene grietas, solo lo sostiene un aparato represivo”

Pedro Urruchurtu, coordinador de Relaciones Internacionales de María Corina Machado y Edmundo González. (FIL)

“Cuando las armas largas, los kalasnikov, nos apuntaban constantemente, asumías que estaban dispuestos a matarnos. Nuestro crimen fue ganar las elecciones”. Pedro Urruchurtu es uno de los cinco colaboradores de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, que estuvieron retenidos en la embajada argentina en Venezuela durante más de un año, después de que el régimen ordenase una ola de detenciones tras la victoria de la oposición en las elecciones de 2024. Rodeados y custodiados constantemente por autoridades del chavismo, Urruchurtu y los cinco opositores lograron burlar el aparato represor en una fuga sin precedentes -todavía se desconocen los detalles- que terminó con su llegada a Washington.

La situación en Venezuela después del Día D ha estado marcada por una brutal represión contra todas las voces críticas, llevando a cabo detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas a políticos, activistas y ciudadanos extranjeros. En definitiva, abusos generalizados contra la población que han sido denunciados por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien ha sido declarado persona ‘non grata’ por el régimen.

Urruchurtu, que ha tenido la oportunidad de hablar de la situación en Venezuela en el XVIII Foro Atlántico organizado por la Fundación Internacional para la Libertad en Madrid, recuerda aquellos días de ‘rebelión’: “Hicimos nuestro deber y demostramos lo que había que demostrar. Para nosotros era importante cerrar ese episodio”, afirma.

El pasado 30 de julio el aparato represor del régimen de Nicolás Maduro ya mostró sus primeras fisuras. Desde aquella sede diplomática, recuerda, la oposición libró durante meses una campaña electoral histórica, a pesar de que “las consecuencias estaban a la vista”. El éxito de las urnas nunca fue reconocido por el régimen, que hasta ahora se ha escudado en unos resultados oficialistas que nunca fueron verificados.

La mitología del chavismo se ha ido destruyendo

Urruchurtu afirma que una de las cosas más desesperantes de todos aquellos meses encerrado “era saber que mientras nosotros estábamos allí seguros, fuera se estaban llevando gente presa, y ese iba a ser nuestro futuro”.

La líder opositora confió en la posibilidad de un cambio próspero para su país

El miedo era real, admite: “El que no sienta miedo no está vivo. Pero tú decides que hacer con el miedo y transformarlo en una oportunidad. Fue importante la decisión de no entregarnos para poder denunciar fuera los crímenes”. El hecho de haber escapado, explica, es otro signo de que el chavismo tiene grietas. “Al chavismo solo le sostiene un aparato represivo. Toda la mitología, el supuesto apoyo de la gente que dicen tener, se ha ido destruyendo”, añade.

El exilio es un alivio, pero puede convertirse en una cárcel

La lucha ahora es desde la clandestinidad, pero el activista y el resto de opositores venezolanos en el exilio, entre ellos el líder opositor Edmundo González, mantienen que la esperanza sigue viva: “Nunca hemos dejado de denunciar que el chavismo es una organización criminal. En la medida que nosotros hemos ido demostrando hito tras hito que es así, se van incrementando las grietas”, añade.

Aunque admite sentir “alivio” por la liberación, el opositor describe que es una sensación agridulce: “es imposible evitar mirar lo que se ha quedado en tu país. Estás dejando lo bueno, el afecto y el dolor. Es una liberación, pero el exilio también puede ser una cárcel porque hay algo que te sigue atando. El régimen nos quería atados y nos ha encontrado firmes. Ninguno será plenamente libre hasta que Venezuela no lo sea”, sentencia.