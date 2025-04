La sobrecarga de trabajo de los bomberos madrileños: tuvieron que hacer 497.000 horas extras en 2024 “porque si no el servicio no funciona”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, saluda a bomberos forestales.

Los bomberos de la Comunidad de Madrid tienen una importante sobrecarga de trabajo. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso reconoce en un documento oficial que el año pasado, 2024, los efectivos que forman parte del Cuerpo de Bomberos tuvieron que hacer 496.969 horas extras (servicios especiales) para que el servicio estuviera operativo en toda la región. Estas horas extras se traducen en un coste de 19,6 millones de euros (en 2023 se abonaron 18 millones por este concepto). Así consta en una respuesta parlamentaria a una petición de información realizada por el diputado socialista José Luis García.

El pasado mes de enero, el Ejecutivo autonómico anunció que la plantilla de bomberos iba a crecer un 6% en el primer semestre del año, hasta los 1.680 efectivos. La plantilla regional acaba de sumar los 68 efectivos del Parque de Fuenlabrada (que antes gestionaba el Ayuntamiento y ahora la Comunidad), y en junio está previsto que se unan otros 125 bomberos que actualmente se encuentran en la fase final de su formación. Así, ya hay 22 parques de bomberos en todo Madrid. “Pero la ecuación es muy sencilla. Hacemos horas extras porque no hay plantilla suficiente”, señala Israel Naveso, portavoz del Sindicato de Bomberos, el mayoritario en el Cuerpo.

Es decir, hay pocos bomberos para el trabajo que hay. “Y eso que en 2018 se incorporaron 113 compañeros, otros 100 en 2020, 150 más en 2022 y 125 en 2025. Más otras 267 plazas nuevas que se quieren sacar ahora”, explica Naveso, que matiza que estos números no son suficientes para cubrir las promociones, bajas y jubilaciones. “Además, el proceso de selección y formación es muy largo. Los 267 que van a empezar en este año no estarán en los parques hasta dentro de tres o cuatro años”. Un proceso de formación que, a veces, se ve prorrogado en el tiempo por “la nefasta gestión” del sector privado, que tiene subcontratados algunos servicios.

El Sindicato de Bomberos denunció precisamente este miércoles que la empresa Ilunión, responsable del campo de ‘maniobras de fuego’, situado en el municipio de Brunete, no cuenta con las instalaciones adecuadas para la formación final que deben realizar los 125 bomberos que tienen que incorporarse en junio. “Debido al mal estado del campo de pruebas, que podía poner en riesgo a los alumnos, en mayo de 2024 se le trasladó a Ilunión la necesidad de realizar obras imprescindibles e inmediatas para poder llevar a cabo una de las formaciones más importantes para un profesional de la emergencia: el módulo denominado ‘incendios de interior o incendios estructurales’. Un año después, estas obras no se han realizado a tiempo, por lo que, si en el plazo de una semana no se consigue revertir la situación, la formación de los 125 bomberos se tendrá que trasladar al mes de octubre”. Otro retraso a la hora de sumar nuevos efectivos.

Cada bombero, una media de 18 guardias de 24 horas

De momento, los datos mandan. Según la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, las categorías de bombero y bomberos conductores tuvieron que realizar el año pasado 378.000 horas extras. Los jefes de dotación sumaron otras 41.593 horas y los jefes de equipo, 40.215. Los oficiales realizaron 6.919. Y los operadores, 15.310 horas al margen de su turno. “Se supone que cada bombero tenía que hacer 11 guardias de 24 horas en 2024, pero acabo haciendo una media de 18 guardias. Y encima el precio de las horas no es de lo más alto en el sector de las emergencias, solo nos abonan 32 euros la hora”, señala Naveso, que recalca que la Consejería ha aprobado además una subida de los mínimos operativos, el número de bomberos que debe haber en cada turno en cada parque. En algunos este ratio ha subido de 11 a 13. “Porque las necesidades de los servicios son mayores. Hacen falta, por tanto, más bomberos”. En septiembre de 2022, la presidenta Ayuso prometió que en 2025 el cuerpo alcanzaría los 2.187 efectivos. De momento no se llegará a esa cifra.

El diputado José Luis García asegura que “los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid sufren una carencia grave de efectivos, como se nota con ese volumen de servicios extraordinarios que se ven obligados a realizar desde el Cuerpo de Bomberos. Esta carencia se repite desgraciadamente con los Agentes Forestales y con los gestores de emergencias del 112. Al contrario que lo que pasa con los altos cargos, que son los únicos que han aumentado con la creación de la Agencia de Seguridad y de Emergencias Madrid 112″.

El PSOE pidió al Ejecutivo el año pasado que diseñara un plan de rehabilitación de los parques actuales y la construcción de otros nuevos. Y es que ocho de los 22 parques están en un estado “insostenible” y la mitad están denunciados a la Inspección de Trabajo. Este diario ha preguntado a la Consejería sobre sus planes de futuro para aumentar la plantilla y reducir las horas extras. “Actualmente, se encuentran en formación 125 bomberos de nuevo ingreso que comenzarán el próximo mes de junio”, se limita a responder la Consejería de Medio Ambiente e Interior.