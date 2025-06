“El sanchismo está en prisión sin fianza”: el PP reacciona al ingreso en prisión de Santos Cerdán

Cuca Gamarra, secretaria general del PP. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha comparecido en la calle Génova minutos después de que el juez decidiera enviar a la cárcel a Santos Cerdán, hasta hace unos días número 3 del PSOE y persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez, quien da por zanjado el asunto afirmando que el partido ha actuado y que ahora es el turno de la Justicia.

Cerdán ha declarado en el Tribunal Supremo ante el magistrado Leopoldo Puente, negando haber intervenido en el reparto de mordidas o en presuntas adjudicaciones irregulares y atribuyendo la apertura de la causa a una persecución política. Puente, con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, ha ordenado prisión por delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Para Gamarra, no se trata de una cuestión “ajena” a Sánchez, sino que la relación es “directísima”. Ha recordado el papel del 3 en las primarias del PSOE o la moción de censura. En último término, en las negociaciones con Junts para alumbrar la investidura a cambio de la amnistía. “Sánchez, en definitiva, es el jefe de una organización criminal porque es el jefe de Cerdán, de Ábalos y de Koldo”, ha sentenciado.

Sánchez declara en la IV Conferencia Internacional de la Naciones Unidas que Santos Cerdán se ha apartado ya del Partido Socialista habiendo asumido el partido dicha responsabilidad

“Depende del silencio de delincuentes”

Cree el PP que el presidente del Gobierno ya solo está pendiente de “quién rompe el silencio”, que su mandato ya no depende de un parlamento “sino del silencio de los delincuentes, que guardan sus secretos, y así no se puede dirigir un país, no se puede continuar”, ha valorado la mano derecha de Alberto Núñez Feijóo.

Por esto, el principal partido de la oposición ha vuelto a solicitar la convocatoria de elecciones generales, como lleva haciendo desde que se supieron los primeros detalles de la causa que hoy ha terminado de estallar en el corazón de la calle Ferraz. “Así es imposible que se pueda sustentar la gobernabilidad de un país”, ha insistido.

Durante su declaración en el Supremo, Cerdán, para quien esto es una conspiración precisamente del PP, ha vaticinado que el siguiente en ser “perseguido” será el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por haber sido quien negoció con ERC de cara a la mencionada investidura. Pero lo cierto es que las pruebas se acumulan en su contra.

La Fiscalía ha pedido que Cerdán permanezca en prisión por riesgo de destrucción de pruebas o fuga. Sus dos presuntos socios José Luis Ábalos y Koldo García declararon la semana pasada, también el lunes, pero ellos salieron por su propio pie del tribunal, no así Cerdán, que lo ha hecho en un furgón de la Policía Nacional hacia Soto del Real.